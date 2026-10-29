El Niño: cómo funcionan las alertas meteorológicas y qué hacer ante lluvias intensas

Resumen para apurados
- La Agencia Federal de Emergencias y el SMN coordinan acciones en Argentina para prevenir riesgos por lluvias intensas provocadas por el fenómeno de El Niño.
- El Niño calienta el océano Pacífico y eleva las precipitaciones. El SMN difunde alertas escalonadas de hasta 72 horas para guiar la respuesta ciudadana y oficial.
- La preparación interjurisdiccional busca mitigar el impacto de inundaciones y optimizar la evacuación y asistencia ante eventos climáticos severos en el país.
El Niño–Oscilación del Sur (ENOS) es un fenómeno natural que ocurre por el calentamiento del océano Pacífico ecuatorial y modifica los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones del mundo.
En la Argentina suele favorecer lluvias por encima de lo normal, especialmente en el noreste del país.
Ante los posibles riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos, la Agencia Federal de Emergencias trabaja con las provincias a través del Plan de Coordinación Federal ENOS para anticipar situaciones críticas y coordinar recursos.
En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional publica alertas de hasta 72 horas de anticipación, que se actualizan de manera permanente, y recomienda consultar los avisos oficiales, evitar circular por zonas inundadas y seguir las indicaciones de las autoridades ante lluvias intensas y tormentas.
¿Qué significan los niveles de alerta?
- Amarilla: pueden presentarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño. Mantenete informado y tomá precauciones.
- Naranja: se esperan fenómenos peligrosos. Extremá los cuidados y seguí las recomendaciones oficiales.
- Roja: se esperan fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres. Seguí las instrucciones de las autoridades.
¿Qué hacer ante lluvias intensas o tormentas?
- Consultá las alertas y recomendaciones oficiales para tu zona.
- Permanecé en lugares cerrados y seguros durante las tormentas.
- Evitá circular por calles y caminos inundados.
- Alejate de ríos, arroyos y zonas inundables.
- Identificá los lugares seguros y las posibles vías de evacuación.
- Seguí las indicaciones de Protección Civil de tu jurisdicción.
Ante cualquier alerta, mantenete informado a través de los canales oficiales y seguí las indicaciones de las autoridades locales.