SociedadClima y ecología

El Niño: cómo funcionan las alertas meteorológicas y qué hacer ante lluvias intensas

La Agencia Federal de Emergencias coordina acciones con las provincias para anticipar riesgos y responder ante posibles emergencias.

Fenómeno climático.
Fenómeno climático.
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Agencia Federal de Emergencias y el SMN coordinan acciones en Argentina para prevenir riesgos por lluvias intensas provocadas por el fenómeno de El Niño.
  • El Niño calienta el océano Pacífico y eleva las precipitaciones. El SMN difunde alertas escalonadas de hasta 72 horas para guiar la respuesta ciudadana y oficial.
  • La preparación interjurisdiccional busca mitigar el impacto de inundaciones y optimizar la evacuación y asistencia ante eventos climáticos severos en el país.
Resumen generado con IA

El Niño–Oscilación del Sur (ENOS) es un fenómeno natural que ocurre por el calentamiento del océano Pacífico ecuatorial y modifica los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones del mundo.

En la Argentina suele favorecer lluvias por encima de lo normal, especialmente en el noreste del país.

Ante los posibles riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos, la Agencia Federal de Emergencias trabaja con las provincias a través del Plan de Coordinación Federal ENOS para anticipar situaciones críticas y coordinar recursos. 

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional publica alertas de hasta 72 horas de anticipación, que se actualizan de manera permanente, y recomienda consultar los avisos oficiales, evitar circular por zonas inundadas y seguir las indicaciones de las autoridades ante lluvias intensas y tormentas.

¿Qué significan los niveles de alerta?

- Amarilla: pueden presentarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño. Mantenete informado y tomá precauciones.

- Naranja: se esperan fenómenos peligrosos. Extremá los cuidados y seguí las recomendaciones oficiales.

- Roja: se esperan fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres. Seguí las instrucciones de las autoridades.

¿Qué hacer ante lluvias intensas o tormentas?

- Consultá las alertas y recomendaciones oficiales para tu zona.

- Permanecé en lugares cerrados y seguros durante las tormentas.

- Evitá circular por calles y caminos inundados.

- Alejate de ríos, arroyos y zonas inundables.

- Identificá los lugares seguros y las posibles vías de evacuación.

 - Seguí las indicaciones de Protección Civil de tu jurisdicción.

Ante cualquier alerta, mantenete informado a través de los canales oficiales y seguí las indicaciones de las autoridades locales.

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