Alerta meteorológica por Zonda, tormentas y fuertes ráfagas: qué provincias estarán afectadas este sábado

Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas para este sábado en 12 provincias argentinas por tormentas severas, granizo y viento Zonda, con foco crítico en el NEA y la región cordillerana.
- Misiones y Corrientes prevén hasta 150 mm y ráfagas de 90 km/h, mientras en el NOA soplará Zonda de 100 km/h y en Mendoza rige alerta por lluvias y tormentas durante la jornada.
- Las tormentas perderán fuerza tras el mediodía, pero las autoridades recomiendan resguardo ante posibles daños materiales, caída de granizo y riesgos para la población.
Las precipitaciones continuarán presentes durante este fin de semana en gran parte del país. En regiones como el noreste y Cuyo, alcanzarán una magnitud relevante, por lo que la población deberá estar advertida. El Sistema de Alerta Temprana (SAT) declaró alerta amarilla y naranja para 12 provincias. Mientras algunas tendrán tormentas, otras estarán atravesadas por vientos y Zonda y otras por lluvias fuertes.
Cuatro provincias del NEA son las que se encuentran bajo mayor riesgo, según anunció el SAT del Servicio Meteorológico Nacional. Este sábado por la mañana Misiones, Corrientes, el este de Chaco y Formosa tendrán los fenómenos meteorológicos de mayor intensidad. Se esperan episodios peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, por lo que se recomienda a la población prepararse.
Alerta naranja en el NEA
Por la mañana, las provincias señaladas serán afectadas por lluvias y tormentas fuertes, algunas severas, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de más de 90 kilómetros por hora. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 milímetros. El norte de Corrientes y Misiones tendrán los mayores valores. En esta última podrían alcanzarse en forma localizada 150 milímetros en todo el período de alerta.
Después del mediodía, la intensidad de las tormentas disminuirá y por la tarde gran parte de las regiones señaladas quedará con alerta amarilla por tormentas. El centro de Formosa, el centro-este de Chaco, la mitad norte de Entre Ríos y casi la totalidad de Santa Fe, a excepción del sur, también estarán atravesadas por la alerta amarilla por tormentas durante la mañana. En el norte de Misiones, la advertencia prevalecerá hasta la noche.
Viento y Zonda en el NOA
Las provincias del noroeste argentino están marcadas por la alerta amarilla por vientos y por Zonda. El primero de ellos aplica a Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja en las zonas más elevadas. Se esperan vientos de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora en las regiones montañosas.
En el centro-oeste de Jujuy y de Salta, además habrá viento Zonda que tendrá una magnitud destacada. Se esperan vientos de entre 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora, reducción de la visibilidad y elevación de la presión atmosférica y la temperatura.
Alerta por precipitaciones en Cuyo
En Mendoza podría suceder un fenómeno particular. La provincia está bajo alerta por lluvias en toda su región, a excepción de la zona más elevada de la cordillera. La alerta amarilla rige para el norte durante todo el día; para el este y sudoeste durante la mañana y la tarde, y para el sur, solo por la mañana. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros. Además, no se descarta la posibilidad de tormentas embebidas, es decir, núcleos de tormentas eléctricas ocultas a la vista, que se desarrollan dentro de un sistema mayor de nubes estratiformes, frentes fríos o lluvias continuas.
Una región del noroeste de Neuquén, antes del límite con Chile, recibió la alerta meteorológica por tormentas. Loncopué, Picunches, Ñorquín, Añelo, Pehuenches, Chos Malal y Minas recibirán precipitaciones por la tarde con valores acumulados entre 15 y 30 milímetros.