Alerta meteorológica por Zonda, tormentas y fuertes ráfagas: qué provincias estarán afectadas este sábado

Alerta por precipitaciones en Cuyo

En Mendoza podría suceder un fenómeno particular. La provincia está bajo alerta por lluvias en toda su región, a excepción de la zona más elevada de la cordillera. La alerta amarilla rige para el norte durante todo el día; para el este y sudoeste durante la mañana y la tarde, y para el sur, solo por la mañana. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros. Además, no se descarta la posibilidad de tormentas embebidas, es decir, núcleos de tormentas eléctricas ocultas a la vista, que se desarrollan dentro de un sistema mayor de nubes estratiformes, frentes fríos o lluvias continuas.