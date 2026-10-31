Un intermediario pagó el vuelo de huida de Flávio Bolsonaro

El vuelo de Flávio Bolsonaro para huir de Brasil fue encargado y pagado por un intermediario del sector aeronáutico desde una cuenta en Estados Unidos, dijo el dueño de la compañía aérea a la AFP. En un caso aún lleno de incógnitas y que agrava las tensiones entre Washington y Brasilia, el derechista Bolsonaro escapó desde Argentina en un jet privado hacia Florida, luego de que la policía cancelara sus pasaportes en una investigación por presunto lavado de dinero. Bolsonaro no reconoció su derrota ante el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones del domingo y afirmó que va a “liderar” a la oposición desde Estados Unidos.