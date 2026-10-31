Femicidio en Chicligasta: un hombre mató a su ex pareja y luego se quitó la vida

El primer caso fue el de Érika Antonella Ávarez, la joven de 25 años que fue hallada el 8 de enero en un basural de Manantial Sur. Por el crimen está siendo enjuiciado Felipe “El Militar” Sosa, imputado por femicidio. La segunda víctima fue Noemí Ledesma. Tenía 72 años y fue hallada en su vivienda con signos de golpes y trasladada a un hospital, donde finalmente murió. Uno de sus hijos, un oficial de la Policía, es el principal sospechoso ya que ella lo había denunciado por violencia días antes. El 8 de julio, Graciela del Valle Castaño (62) fue hallada sin vida en su casa del barrio El Bosque. El Ministerio Público Fiscal investiga a su hermano Guillermo Antonio (61), con quien convivía y quien intentó quitarse la vida tras el episodio.