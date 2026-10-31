Seguridad

Femicidio en Chicligasta: un hombre mató a su ex pareja y luego se quitó la vida

Karen Díaz, de 19 años, fue asesinada por Alberto del Jesús Vallejo (31) mientras retiraba sus pertenencias de la casa del hombre.

FEMICIDIO. Alberto del Jesús Vallejo encerró a Karen Diana Díaz en su casa y la apuñaló durante una discusión.
FEMICIDIO. Alberto del Jesús Vallejo encerró a Karen Diana Díaz en su casa y la apuñaló durante una discusión.
Por Micaela Pinna Otero Hace 2 Hs

El Ministerio Público Fiscal investiga el femicidio de una joven de 19 años y el posterior suicidio de su ex pareja, en Chicligasta. La causa busca esclarecer la secuencia del hecho y reconstruir el vínculo entre ambos. Con este hecho, Tucumán registró su octavo femicidio durante 2026.

Karen Diana Díaz tenía 19 años, pero desde los 14 que convivía con Alberto del Jesús Vallejo, de 31 años, en una vivienda ubicada en el paraje Los Mendoza, en Chicligasta. La relación entre ambos terminó hace nueve días. La joven había regresado con su familia, pero ayer volvió a la casa de Vallejo junto a su madre, María Ivana Díaz, para buscar sus pertenencias.

Al llegar alrededor de las 10.30, el hombre le abrió la puerta para que pasara, pero la cerró rápidamente impidiéndole el ingreso a su madre. Mientras la víctima separaba la ropa en una cama comenzaron a discutir fuertemente. Al escuchar los gritos, Ivana empezó a golpear la puerta y le pedía a Vallejo que la dejara pasar, mientras él le gritaba desde adentro que “las cosas de pareja las debía resolver la pareja”.

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La mujer le dijo a las autoridades que al tiempo escuchó un último grito fuerte proveniente de su hija. Ante la imposibilidad de ingresar al inmueble, se dirigió a pedir ayuda a su familia en el paraje Los Mendoza, a cuatro kilómetros de la casa de Vallejo.

Cuando regresó notó que la vivienda estaba abierta y que la hermana y el hermano de Alberto del Jesús también habían ingresado. Al entrar se encontró con una escena de terror: Vallejo estaba colgado y con un cuchillo clavado en la zona del corazón, mientras que Karen estaba en una habitación contigua tirada a la par de la cama con múltiples puntazos en el cuerpo y sin signos vitales. De acuerdo al relato de Ivana, el hermano de Alberto del Jesús lo habría tomado de lo pies mientras la hermana cortaba la piola de arriba, dejando al hombre tirado en el piso.

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Inmediatamente alertaron a las autoridades lo ocurrido. En cuestión de minutos el personal de la comisaría de Chicligasta, al mando del comisario Ángel Barraza, comenzó a resguardar la escena del crimen y dieron aviso de la situación a la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción, subrogada por el fiscal Carlos Sale.

Disturbios

Una vez que llegó el Equipo de Investigaciones Fiscales (Ecif) los peritos se abocaron a recolectar las primeras muestras y a examinar los cuerpos. Según indicó una fuente allegada al investigación, Vallejo presentaba una impronta de medio zurco en el cuello y una lesión poco profunda en el abdomen. Además tenía medio puñal en el corazón. “Lo que suponemos inicialmente es que intentó apuñalarse en el estómago y no pudo hacerlo por lo que intentó apuñalarse en la zona del corazón. Al no clavar bien el cuchillo se habría colgado”, explicó.

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Mientras los investigadores trabajaban en la escena del crimen, la familia de la víctima llegó al lugar y comenzó a reclamar que les entregaran los restos de la joven. “Querían velar a la víctima sin que se le practicara la autopsia. Al no lograr su objetivo la situación se volvió bastante violenta y los efectivos tuvieron que utilizar gas pimienta”, dijo una fuente policial. Recién a las 21.15, una vez controlado el altercado, los peritos pudieron trasladar los cuerpos de Karen y Vallejos hacia la morgue judicial, en San Miguel de Tucumán.

Debido a los disturbios las autoridades no pudieron entrevistar en profundidad a los allegados de la víctima y del asesino, por lo que en los próximos días llamarán a declarar a los testigos para poder establecer el motivo de la pelea, reconstruir cómo era el vínculo entre ambos y conocer si la joven ya había sufrido otros actos de violencia. Hasta el momento, la causa fue caratulada como femicidio seguido de suicido. Una vez que la pesquisa concluya, si la hipótesis inicial se mantiene, el legajo quedaría cerrado al no haber sobrevivido el imputado.

Grave cifra

Con este crimen, Tucumán registró su octavo femicidio en lo que va del 2026. Un dato que llama la atención de los operadores de la Justicia es que en más de la mitad de los casos, el agresor se quitó la vida o habría intentado hacerlo tras cometer el hecho.

El primer caso fue el de Érika Antonella Ávarez, la joven de 25 años que fue hallada el 8 de enero en un basural de Manantial Sur. Por el crimen está siendo enjuiciado Felipe “El Militar” Sosa, imputado por femicidio. La segunda víctima fue Noemí Ledesma. Tenía 72 años y fue hallada en su vivienda con signos de golpes y trasladada a un hospital, donde finalmente murió. Uno de sus hijos, un oficial de la Policía, es el principal sospechoso ya que ella lo había denunciado por violencia días antes. El 8 de julio, Graciela del Valle Castaño (62) fue hallada sin vida en su casa del barrio El Bosque. El Ministerio Público Fiscal investiga a su hermano Guillermo Antonio (61), con quien convivía y quien intentó quitarse la vida tras el episodio.

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El 30 de agosto Yolanda Beatriz Amaya (53) fue asesinada a tiros en la zona de 7 de Abril, departamento Burruyacu, por su esposo René Sierra (55), quien se suicidó tras el crimen. El penúltimo caso registrado fue el de Yudith Nazarena Jerez (36), asesinada de dos tiros por su pareja Pablo Salvador Pitali (39). El hombre se realizó un disparo en la sien, pero sobrevivió. Tras una cirugía fue imputado por femicidio.

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