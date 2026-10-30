Tormentas fuertes, calor de 35 grados y ráfagas intensas: cómo estará el tiempo este fin de semana

El pronóstico anticipa temperaturas superiores a los 35° en el norte del país y máximas cercanas a los 30° en sectores de la Patagonia, según detalla el sitio Meteored. Sin embargo, el avance de un frente frío provocará un aumento de la inestabilidad en la región central, con tormentas que podrían ser localmente fuertes durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Buenos Aires y el Área Metropolitana también estarán entre las zonas afectadas.