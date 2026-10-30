Tormentas fuertes, calor de 35 grados y ráfagas intensas: cómo estará el tiempo este fin de semana
El último fin de semana de octubre llegará con un marcado contraste climático: mientras el norte tendrá máximas de 35°, el centro del país espera tormentas fuertes y la Patagonia tendrá lluvias, nevadas y ráfagas intensas de viento.
Resumen para apurados
- Argentina registrará este fin de semana un clima dispar: calor de 35° en el norte, fuertes tormentas en el centro y nevadas con ráfagas en la Patagonia por un frente frío.
- Tras semanas de bajas temperaturas y lluvias atípicas, el avance de un frente frío que interactúa con aire cálido y húmedo provocará un marcado contraste térmico.
- El SMN emitiría alertas por tormentas severas en Buenos Aires y la región central el domingo, mientras ráfagas de más de 90 km/h afectarán al extremo sur del país.
El último fin de semana de octubre y el comienzo de noviembre llegarán con condiciones meteorológicas muy variables en Argentina. Después de varias semanas en las que la primavera estuvo marcada por las lluvias y las temperaturas más bajas de lo habitual en algunas regiones, se espera un ascenso térmico que convivirá con tormentas, neblinas y hasta nevadas en sectores de la Patagonia.
El pronóstico anticipa temperaturas superiores a los 35° en el norte del país y máximas cercanas a los 30° en sectores de la Patagonia, según detalla el sitio Meteored. Sin embargo, el avance de un frente frío provocará un aumento de la inestabilidad en la región central, con tormentas que podrían ser localmente fuertes durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Buenos Aires y el Área Metropolitana también estarán entre las zonas afectadas.
Pronóstico del tiempo para el sábado 31 de octubre: tormentas, calor y nieblas en varias provincias
El último día de octubre presentará un escenario meteorológico muy diferente según la región. En la Patagonia predominará el tiempo estable, aunque un sistema de bajas presiones que avanzará desde el océano Pacífico provocará lluvias intermitentes y chaparrones en el extremo sur. También se esperan nevadas en sectores cordilleranos de Santa Cruz.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 2 y los 15°. En contraste, el este de Chubut y Río Negro tendrá un marcado ascenso térmico, con máximas que podrían alcanzar o superar los 30°.
Hacia la tarde y la noche, el avance de un frente frío comenzará a generar condiciones de mayor inestabilidad en el norte patagónico, donde se prevén lluvias, chaparrones y tormentas de distinta intensidad.
En Cuyo y la región central, la jornada comenzará con un incremento de la nubosidad y un ambiente húmedo, con temperaturas propias de la primavera. Sin embargo, el panorama cambiará hacia el final del día: el ingreso del frente favorecerá la formación de tormentas, algunas potencialmente fuertes, en Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa y el sur de Santa Fe.
En el norte argentino, la mañana tendrá condiciones relativamente estables, aunque la inestabilidad aumentará durante la tarde y la noche, con chaparrones y tormentas aisladas. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 35 °C en algunas provincias. El NEA tendrá una jornada más estable, con registros cálidos.
Cómo estará el tiempo en Buenos Aires y el AMBA durante Halloween
En la provincia de Buenos Aires, el sábado comenzará con mucha humedad y posibles bancos de niebla y neblinas, especialmente en el norte y centro del territorio bonaerense. También se esperan condiciones similares en el sur de Entre Ríos y Santa Fe.
Con el correr de las horas, la nubosidad disminuirá y las temperaturas irán en aumento. Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se pronostica una máxima cercana a los 25° y condiciones estables durante la tarde.
De esta manera, el sábado de Halloween tendrá un panorama relativamente favorable en la región metropolitana, aunque será importante prestar atención a los cambios previstos para el día siguiente.
Domingo 1 de noviembre: alertas por tormentas fuertes y lluvias en Buenos Aires
El comienzo de noviembre estará marcado por un escenario más inestable en buena parte del centro del país. El avance del frente frío encontrará una masa de aire cálido y muy húmedo, una combinación que favorecerá el desarrollo de chaparrones y tormentas de variada intensidad.
Las provincias que podrían registrar los fenómenos más importantes son Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, el sur de Santa Fe, sectores del Litoral y Buenos Aires. Algunas tormentas podrían alcanzar intensidad localmente fuerte.
Ante este panorama, se considera probable que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emita alertas por tormentas para parte de las regiones afectadas.
En el AMBA, la mañana comenzará con un incremento de la humedad y la nubosidad. La probabilidad de precipitaciones aumentará desde el mediodía, con chaparrones intermitentes y tormentas aisladas que podrían ser fuertes durante la tarde y las primeras horas de la noche.
Por este motivo, se recomienda consultar las actualizaciones del pronóstico y los avisos oficiales del SMN, ya que las condiciones pueden modificarse a medida que avance el frente frío.
El calor volverá al norte argentino con temperaturas de hasta 35 grados
Mientras el centro del país tendrá que prepararse para las tormentas, el norte argentino experimentará un marcado ascenso de las temperaturas durante el domingo.
En San Juan, Catamarca, La Rioja y sectores de Jujuy, Tucumán y Salta, los registros máximos podrían llegar a los 35 °C. También se esperan valores elevados en el oeste de Formosa y Chaco, además de Santiago del Estero.
La humedad continuará siendo un factor importante y favorecerá la formación de chaparrones y tormentas aisladas. A medida que avance el frente frío, la inestabilidad también se extenderá hacia el noreste argentino, especialmente al centro y sur del Litoral.
En el sur de la Patagonia, en tanto, se esperan lluvias intermitentes, lloviznas y nevadas en sectores cordilleranos de Santa Cruz y Chubut. Además, el viento del oeste podría presentar ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora.
Así, el cambio de mes llegará con un escenario típico de una primavera inestable: calor en algunas provincias, tormentas fuertes en la región central, humedad elevada y fenómenos de nieve y viento intenso en el extremo sur del país.