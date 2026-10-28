Tucumán, bajo alerta: hasta qué día se extenderían las lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

Según explicó el observador meteorológico Cristofer Brito, en diálogo con LA GACETA, las mayores probabilidades de tormentas se concentrarán entre las 19 y las 20. Pero la lluvia no daría tregua de inmediato: el pronóstico anticipa varios días de inestabilidad y deja una pregunta en el aire: ¿hasta cuándo seguirán las precipitaciones?