SociedadClima y ecología

Tucumán, bajo alerta: hasta qué día se extenderían las lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

La Provincia enfrentará varias jornadas de inestabilidad, con tormentas aisladas y cambios en las condiciones del tiempo. Qué anticipa el pronóstico para los próximos días y cuándo llegaría un respiro.

TUCUMÁN. Las lluvias se apoderarán del tiempo durante los próximos días. LA GACETA/FOTO OSVALDO RIPOLL (ARCHIVO).
TUCUMÁN. Las lluvias se apoderarán del tiempo durante los próximos días. LA GACETA/FOTO OSVALDO RIPOLL (ARCHIVO).
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes en Tucumán desde este miércoles, debido al ingreso de un frente de inestabilidad que afectará a toda la provincia.
  • Las precipitaciones se intensificarán hacia la noche, manteniendo chaparrones aislados y temperaturas templadas de hasta 27°C durante las jornadas del jueves y viernes.
  • El mal tiempo persistirá hasta la noche del sábado, previéndose una mejora definitiva de las condiciones climáticas el domingo, sin pronóstico de nuevas lluvias.
Resumen generado con IA

Las tormentas volverán a marcar el ritmo del tiempo en Tucumán. Con una alerta amarilla vigente para toda la provincia, la inestabilidad podría intensificarse durante la tarde-noche de este miércoles, cuando se espera que aumente la probabilidad de fenómenos fuertes.

Según explicó el observador meteorológico Cristofer Brito, en diálogo con LA GACETA, las mayores probabilidades de tormentas se concentrarán entre las 19 y las 20. Pero la lluvia no daría tregua de inmediato: el pronóstico anticipa varios días de inestabilidad y deja una pregunta en el aire: ¿hasta cuándo seguirán las precipitaciones?

Cómo estará el tiempo en Tucumán durante el jueves y el viernes

Para este jueves se espera una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 25°C, con chaparrones y tormentas aisladas a lo largo del día.

El viernes, en tanto, las marcas térmicas oscilarán entre los 14°C y los 27°C. Durante la mañana, el cielo permanecería mayormente nublado, mientras que por la tarde y la noche podrían registrarse tormentas aisladas. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%.

¿Cuándo dejaría de llover en Tucumán?

La inestabilidad continuaría el sábado, con una mínima de 15°C y una máxima de 27°C. Se prevé una jornada mayormente nublada, con posibilidad de tormentas aisladas durante la tarde y la noche.

El domingo, en cambio, llegaría un respiro. El pronóstico anticipa cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 27°C, sin precipitaciones previstas.

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