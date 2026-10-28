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Tucumán, bajo alerta amarilla: “Las tormentas podrían llegar con fuerza a partir de las 20”

Cristofer Brito advirtió que podrían registrarse lluvias intensas en cortos períodos y caída de granizo pequeño. La alerta del SMN rige en toda la provincia hasta las seis de la mañana del jueves.

Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla en Tucumán por tormentas intensas y ocasional granizo este miércoles a la noche, debido al choque de aire templado y frío en altura.
  • El fenómeno afectará principalmente el centro y norte provincial tras un octubre de lloviznas continuas, con focos intensos pero no generalizados en cortos períodos.
  • En noviembre subirán las temperaturas y las lluvias aumentarán por el fenómeno de El Niño, lo que podría saturar suelos que ya acumulan altos niveles de humedad.
Resumen generado con IA

Tucumán tendrá una jornada marcada por la inestabilidad climática. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para toda la provincia, con fenómenos que podrían ganar intensidad durante la noche de este miércoles.

El observador meteorológico, Cristofer Brito, explicó en diálogo con LA GACETA que las mayores probabilidades de tormentas se concentrarán a partir de las 19 o las 20. La alerta estará vigente hasta las 6 de la mañana del jueves. Según detalló el especialista, existe la posibilidad de lluvias intensas en períodos breves y caída de granizo pequeño, aunque aclaró que no se espera que los fenómenos afecten de manera generalizada a toda la provincia.

Qué zonas de Tucumán podrían tener las tormentas más fuertes

De acuerdo con los modelos meteorológicos, las mayores probabilidades de precipitaciones se concentran en el centro y el norte de la provincia. Entre las zonas que podrían verse afectadas, Brito mencionó Burruyacu, Trancas, Tafí Viejo, San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Cruz Alta, Leales y Lules.

El especialista explicó que la inestabilidad responde al encuentro entre aire templado e inestable y un pulso de aire frío en altura que intenta atravesar el noroeste argentino. Esa combinación podría favorecer el desarrollo de tormentas con lluvias intensas en períodos breves y la posibilidad de granizo pequeño.

“Es una alerta solamente para estar prevenidos”, sostuvo Brito, quien remarcó que el objetivo es advertir sobre la posibilidad de fenómenos puntuales y no generar alarma.

TIEMPO EN TUCUMÁN. A preparar el paraguas. TIEMPO EN TUCUMÁN. A preparar el paraguas. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO

Cómo seguirá el tiempo en Tucumán durante noviembre

Después de un octubre caracterizado por las lluvias débiles y las lloviznas persistentes, el panorama meteorológico comenzará a mostrar cambios durante noviembre. Según anticipó Brito, las precipitaciones podrían ganar volumen y las temperaturas empezarán a subir.

“Vamos a ir en noviembre en adelante a precipitaciones un poco más abundantes”, señaló. En ese sentido, indicó que algunos episodios podrían dejar acumulados de entre 40 y 50 milímetros.

El aumento de las temperaturas también marcará el comienzo de un período más cálido y húmedo. Para este viernes se esperan máximas cercanas a los 27°, mientras que durante el fin de semana podrían alcanzar entre 28° y 29°.

En los primeros días de noviembre, en tanto, los registros térmicos podrían ubicarse entre los 30° y los 31°.

“La primavera va a volver a Tucumán desde el viernes en adelante”, anticipó el observador meteorológico, aunque advirtió que la humedad continuará presente durante los próximos meses.

El Niño y un verano con más humedad

Brito señaló que la influencia del fenómeno de El Niño favorecerá condiciones húmedas en el centro y norte de la Argentina, además de otras regiones de Sudamérica. Este escenario podría extenderse durante el resto de la primavera y el verano, con períodos de calor y nuevos episodios de precipitaciones.

Uno de los puntos de atención es la situación de los suelos, que ya presentan elevados niveles de humedad después de las lluvias registradas durante octubre. En ese contexto, el meteorólogo anticipó que hacia mediados de la próxima semana podrían producirse nuevos eventos con acumulados de entre 30 y 50 milímetros.

La llegada de más precipitaciones podría complicar las condiciones en algunos sectores, especialmente en aquellos terrenos que todavía no lograron recuperarse del exceso de agua.

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