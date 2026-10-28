Tucumán, bajo alerta amarilla: “Las tormentas podrían llegar con fuerza a partir de las 20”

El observador meteorológico, Cristofer Brito, explicó en diálogo con LA GACETA que las mayores probabilidades de tormentas se concentrarán a partir de las 19 o las 20. La alerta estará vigente hasta las 6 de la mañana del jueves. Según detalló el especialista, existe la posibilidad de lluvias intensas en períodos breves y caída de granizo pequeño, aunque aclaró que no se espera que los fenómenos afecten de manera generalizada a toda la provincia.