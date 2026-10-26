Tormentas fuertes, granizo y nieve: ¿qué provincias están bajo alerta amarilla este lunes 26 de octubre?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y nevadas para este lunes 26 de octubre. Conocé cuáles son las cuatro provincias afectadas y qué fenómenos se esperan en cada zona.
Resumen para apurados
- El SMN emitió este lunes alerta amarilla por tormentas y nevadas en cuatro provincias argentinas debido a la llegada de intensas precipitaciones y vientos.
- Las zonas afectadas en Mendoza y la Patagonia esperan lluvias de hasta 40 mm, granizo, actividad eléctrica y acumulaciones de nieve que oscilarán entre 10 y 30 cm.
- El organismo advirtió sobre complicaciones viales y cortes de servicios, recomendando evitar circular, asegurar objetos y almacenar provisiones básicas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y nevadas para este lunes 26 de octubre. El aviso alcanza a sectores de cuatro provincias argentinas, donde se esperan precipitaciones intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y acumulaciones de nieve.
Según informó el organismo, las condiciones meteorológicas podrían generar inconvenientes y provocar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas. Ante este panorama, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos tanto en las zonas afectadas por las tormentas como en las áreas cordilleranas.
Alerta amarilla por tormentas: qué provincias serán afectadas
La alerta amarilla por tormentas comprende el sur de Mendoza, el sudeste de Chubut y Santa Cruz. En estas regiones se prevén tormentas aisladas de intensidad variable, algunas localmente fuertes.
Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento.
De acuerdo con el pronóstico del SMN, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera localizada.
Ante la posibilidad de tormentas fuertes, el organismo recomienda tomar precauciones para evitar accidentes y minimizar los daños. Entre las principales medidas, aconseja:
- Evitar salir de casa mientras se desarrollen las tormentas.
- No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Si una tormenta sorprende a una persona al aire libre, buscar refugio en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.
En estos sectores se pronostican nevadas, chaparrones de nieve y algunas tormentas. Las acumulaciones previstas se ubican entre los 10 y los 30 centímetros, con la posibilidad de que esos valores sean superados en determinados puntos.
Las condiciones pueden complicar la circulación vehicular y generar dificultades en las zonas afectadas, por lo que se recomienda extremar las precauciones, especialmente en los caminos expuestos al hielo y la nieve.
Qué recomienda el SMN ante las nevadas
Para quienes se encuentren en las regiones alcanzadas por la advertencia, el organismo meteorológico difundió una serie de medidas preventivas.
Entre las principales recomendaciones, se encuentran:
- Circular con vehículos adecuados y preparados para transitar sobre hielo y nieve.
- Revisar el estado de los techos, las canaletas y los desagües.
- Ventilar los ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono.
- Disponer de alimentos no perecederos y agua potable suficientes para al menos tres días.