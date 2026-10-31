OpiniónColumnas Jaldo, Catalán y Campero: cómo se mueve el tablero y los mensajes rumbo a 2027 La carrera hacia 2027 será larga y cada movimiento dice bastante más de lo que parece. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Jaldo, Chahla y Acevedo participaron la noche del viernes del cierre del "Octubre Rosa" en Central Córdoba. Por Gabriela Baigorri Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Osvaldo JaldoMariano CamperoMiguel AcevedoRossana ChahlaLisandro CatalánGilda Pedicone Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Campero llevó a la Corte su impugnación contra la reelección de Jaldo: “Está flojo de papeles”, dijo La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo Gerónimo Vargas Aignasse: "La Corte no es la consultora electoral de Cambia Tucumán" Lo más popular Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos Sangre, espanto y una sotana: quién fue "Pachi" Gorriti, el héroe de una historia olvidada Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla "La Noche de los Museos" en Tucumán: todas las opciones para una cita imperdible Ranking notas premium “Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial Por qué en Tucumán dieron de baja a casi 44.000 afiliados a partidos políticos Cruce por las elecciones de la AMT: la conducción defendió el voto de funcionarios y Seguí la acusó de ocultar la convocatoria oficial El juicio por el crimen de Érika: cómo fue el escándalo que se desató en la cuarta audiencia