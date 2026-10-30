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Viernes con tormentas y fuertes vientos: rige una alerta amarilla en cuatro provincias

El SMN advirtió por tormentas de variada intensidad, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Las zonas afectadas este viernes 30 de octubre.

Alerta por lluvias intensas y ráfagas que superarán los 90 km/h
Alerta por lluvias intensas y ráfagas que superarán los 90 km/h TN
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla para este viernes en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Tierra del Fuego por tormentas y vientos intensos.
  • Se prevén lluvias de hasta 50 mm, ocasional granizo y actividad eléctrica en el centro del país, además de ráfagas que superarán los 90 km/h en el sur.
  • Ante posibles daños e interrupciones en las actividades cotidianas, las autoridades recomendaron evitar salir, asegurar objetos y circular con precaución.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para este viernes 30 de octubre en distintas regiones de Argentina. El aviso alcanza a cuatro provincias, donde se esperan fenómenos meteorológicos que podrían provocar complicaciones y afectar las actividades cotidianas.

El Niño: cómo funcionan las alertas meteorológicas y qué hacer ante lluvias intensas

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De acuerdo con el organismo, las condiciones más adversas se registrarán en Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, por la posibilidad de tormentas de variada intensidad. En tanto, Tierra del Fuego estará bajo advertencia por fuertes vientos del sector norte, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

El SMN informó que la alerta amarilla por tormentas comprende sectores de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Durante la jornada podrían desarrollarse tormentas aisladas de distinta intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Estos fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, ocasional granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Además, el pronóstico contempla valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que esos registros sean superados de manera puntual en algunas localidades.

El nivel amarillo del SMN advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños y ocasionar interrupciones momentáneas en las actividades habituales.

Vientos fuertes en Tierra del Fuego: a cuánto podrían llegar las ráfagas

Por otra parte, Tierra del Fuego se encuentra bajo alerta amarilla por vientos fuertes. Según el informe del organismo meteorológico, la provincia será afectada por corrientes provenientes del sector norte.

Se esperan velocidades sostenidas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Estas condiciones pueden generar dificultades para circular y provocar el desplazamiento de objetos que se encuentren en espacios exteriores, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones.

Qué recomienda el SMN ante las alertas meteorológicas

Frente a la posibilidad de tormentas intensas y vientos fuertes, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos durante la jornada.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran:

  • Evitar salir de casa si no es necesario.
  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, sillas y toldos.
  • Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.
  • No refugiarse debajo de árboles, postes, marquesinas ni carteles publicitarios.
  • Circular con precaución y extremar los cuidados al conducir.
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