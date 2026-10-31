Choque de trenes: España intensifica la tarea de identificación de las víctimas

España intensificó las tareas de identificación de las víctimas de la colisión de trenes que dejó al menos 69 muertos, ante la angustia de muchas familias que siguen sin noticias de sus seres queridos. La tragedia, ocurrida a pocas semanas de las elecciones generales, es el segundo accidente ferroviario de gravedad este año en el país y ahondó las dudas sobre la seguridad de la alta velocidad española, antes motivo de orgullo.