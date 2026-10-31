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Choque de trenes: España intensifica la tarea de identificación de las víctimas

Hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad de nuestro país”, admitió Pedro Sánchez. Hay 69 muertos, 39 hospitalizados y unas 60 denuncias por desaparición

TERRIBLE ESCENA. Se trata de identificar a las víctimas. Hay denuncias de 70 desapariciones.
TERRIBLE ESCENA. Se trata de identificar a las víctimas. Hay denuncias de 70 desapariciones.
Por Redacción Mundo Hace 3 Hs

España intensificó las tareas de identificación de las víctimas de la colisión de trenes que dejó al menos 69 muertos, ante la angustia de muchas familias que siguen sin noticias de sus seres queridos. La tragedia, ocurrida a pocas semanas de las elecciones generales, es el segundo accidente ferroviario de gravedad este año en el país y ahondó las dudas sobre la seguridad de la alta velocidad española, antes motivo de orgullo.

En la ciudad de Toledo, en cuya morgue se están realizando las identificaciones, decenas de familiares de los pasajeros aguardan noticias.

Después de reunirse con los servicios de emergencia en el cercano municipio de Urda, donde ocurrió el accidente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró su “compromiso” para avanzar en la identificación. “Estamos trabajando de manera incansable todos los poderes del Estado” para dar “la mayor información cuanto antes de manera fehaciente a los familiares”, señaló.

Choque de trenes: una España en pleno duelo busca respuestas

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La mañana del miércoles, un tren de la empresa estatal Renfe que había partido de Madrid rumbo a Sevilla embistió a gran velocidad por detrás a otro de la compañía Iryo, que se encontraba detenido en la vía, unos 150 kilómetros al sur de la capital.

Emiliano García-Page, el presidente de la región de Castilla-La Mancha, donde ocurrieron los hechos, informó que “hay 70 denuncias de desaparición”. Esas denuncias podrían coincidir con los fallecidos, ya que en su mayoría todavía no han sido identificados. Para facilitar las labores, los familiares han aportado ADN. “No descartamos que pueda haber más fallecidos”, advirtió García-Page.

Aparte de haber recuperado “cuerpos completos”, los rescatistas han recopilado “hasta 31 bolsas con restos parciales y eso, como comprenderán, es de una enorme complejidad a la hora de la identificación”, explicó. El organismo judicial a cargo de esta labor informó el jueves a última hora que se habían realizado “48 autopsias” y “se han notificado 5 identificaciones a familiares de las víctimas”. También quedan 39 heridos hospitalizados, pero todos presentan “una evolución razonablemente positiva”, agregó el presidente regional.

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Ayudados por tres enormes grúas blancas y perros, este viernes continuaba la búsqueda de víctimas entre el amasijo de hierros en el que quedaron convertidos varios vagones. Pero “va quedando menos por descubrir”, indicó en la televisión pública TVE Esther Padilla, portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha.

Investigación

En paralelo continúa la investigación de las razones del accidente, en medio de la estupefacción de un país donde el tren es un medio de transporte muy utilizado. En enero, otro accidente entre dos trenes de alta velocidad provocó el fallecimiento de 46 personas.

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha descripto el nuevo suceso como “verdaderamente inverosímil”, dijo que los hechos comenzaron con una avería informática que obligó a varios trenes a detenerse. Pero, según los primeros indicios, poco después se dio una orden “errónea” desde el centro de control en Madrid para que el tren de Renfe reanudara la marcha a velocidad normal.

Ese tren habría impactado contra el otro detenido “a una velocidad que se estima entre 160 y 200 km/h”, según indicó una primera nota informativa de la autoridad independiente que investiga estos accidentes.

Buscan a un argentino desaparecido tras el choque de trenes en España

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“Hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad de nuestro país”, admitió este viernes Pedro Sánchez.

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