Sangre, espanto y una sotana: quién fue "Pachi" Gorriti, el héroe de una historia olvidada

A José Francisco Gorriti le decían “Pachi” y cuentan que, por alguna promesa brumosa, peleaba enfundado en el hábito franciscano. Era un jinete cabal y su destreza con la lanza sembraba pánico entre sus enemigos. Imaginemos la escena: de entre las espinas del monte irrumpe un hombre al galope. Parece un fraile, pero en vez de repartir bendiciones se dedica a atravesar a quien se le ponga enfrente. O a quien intente escapar. Segundos después, él y su partida se esfuman en la espesura. Atrás dejan sangre, muerte y el espanto de saber que, en el instante menos previsto, pueden reaparecer para cobrarse las vidas que aún no se llevaron. Parece ficción, pero no lo es: así se combatía en Salta y Jujuy durante las contiendas emancipatorias. Y el “Pachi” fue un engranaje central en la rústica pero eficiente maquinaria de la guerra gaucha.