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"Consternado": el mensaje de Pedro Sánchez tras el choque de trenes en España

La gravedad del accidente llevó al mandatario y a integrantes de su gabinete a interrumpir sus compromisos oficiales para seguir la evolución de la emergencia.

Pedro Sánchez expresó su consternación por el choque de trenes en España.
Pedro Sánchez expresó su consternación por el choque de trenes en España. La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 1 Min

Resumen para apurados

  • Al menos 10 personas murieron este miércoles en Toledo, España, tras chocar un tren de Renfe contra otro detenido de Iryo, hecho que motivó el pesar del presidente Pedro Sánchez.
  • El convoy de Renfe embistió por detrás a la formación detenida por problemas de tráfico, desbarrancando dos vagones. Viajaban 544 pasajeros entre ambos servicios de alta velocidad.
  • Adif suspendió la línea Madrid-Andalucía mientras se investiga el hecho, calificado de inusual por el gremio debido al monitoreo en tiempo real del sistema ferroviario.
Resumen generado con IA

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó su consternación tras el choque de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo, que dejó al menos 30 muertos y decenas de heridos. El mandatario aseguró que mantiene contacto permanente con las autoridades responsables y destacó el trabajo de los equipos de emergencia desplegados en la zona.

Ante la magnitud de la tragedia ferroviaria, Sánchez y varios de sus ministros suspendieron sus agendas oficiales previstas para este miércoles. Mientras avanzan las tareas de rescate y asistencia a los pasajeros, las autoridades coordinan el operativo para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad.

El mensaje de Pedro Sánchez tras el accidente ferroviario en España

A través de las redes sociales, Pedro Sánchez expresó su pesar por el siniestro y señaló que sigue de cerca la situación junto con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

“Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo”, escribió el presidente español, quien también se refirió al despliegue de los servicios de emergencia. Según indicó, los equipos trabajan en el lugar para asistir a los pasajeros afectados y resguardar su integridad, en coordinación con las distintas administraciones involucradas.

La gravedad del accidente llevó al mandatario y a integrantes de su gabinete a interrumpir sus compromisos oficiales para seguir la evolución de la emergencia.

Cómo fue el choque de los trenes de alta velocidad en Toledo

El accidente ocurrió en el kilómetro 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, a la altura de la estación del municipio de Urda, cerca de Los Yébenes, en la provincia de Toledo.

Según la información proporcionada, un tren AVE de la compañía pública Renfe chocó por detrás contra una formación de la empresa privada Iryo, que se encontraba detenida en la vía debido a un problema previo de tráfico. Entre ambos trenes viajaban 544 pasajeros: 146 en la formación de Iryo y 397 en el convoy de Renfe.

Como consecuencia del impacto, dos vagones de la parte trasera del tren de Iryo descarrilaron y cayeron por un terraplén. Los coches quedaron completamente destrozados y el siniestro obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.

Suspendieron los servicios de alta velocidad y desplegaron un operativo de rescate

Tras el accidente, el administrador de infraestructuras ferroviarias Adif suspendió la circulación de trenes de alta velocidad en el corredor que conecta Madrid con Ciudad Real y Andalucía.

En la zona del siniestro trabajan dotaciones de bomberos, ambulancias, helicópteros sanitarios y efectivos de Protección Civil, que participan en las tareas de rescate y asistencia.

Además, el Ayuntamiento de Los Yébenes comenzó a preparar un pabellón municipal para recibir y resguardar a los pasajeros afectados por la colisión.

Por su parte, Rafael Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario, calificó el accidente de “muy raro” durante una entrevista con Antena 3. El representante sindical explicó que el tramo no cuenta con parada comercial y señaló que la circulación ferroviaria se supervisa en tiempo real, con información actualizada sobre las condiciones de la vía.

Mientras continúan las tareas de emergencia, el accidente mantiene en alerta a las autoridades españolas, que siguen de cerca la situación y coordinan la respuesta ante la tragedia.

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