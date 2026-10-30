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Choque de trenes: una España en pleno duelo busca respuestas

Los servicios de emergencia, ayudados por grandes grúas y perros de la Guardia Civil, continúan buscando víctimas

SERVICIOS DE EMERGENCIA. Las dos enormes grúas blancas sobresalen en la escena de la tragedia, el día después.
SERVICIOS DE EMERGENCIA. Las dos enormes grúas blancas sobresalen en la escena de la tragedia, el día después.
Por Redacción Mundo Hace 5 Hs

Bajo un estado de duelo nacional, España sigue conmocionada por la colisión de dos trenes de alta velocidad en la que fallecieron al menos 69 personas el miércoles, mientras trataba de buscar explicaciones ante su segunda tragedia ferroviaria en menos de un año.

“Me voy a quedar hasta que aparezca mi hermano”, aseguró Manuel San Emeterio, que busca a “Pepe”, de 54 años, quien viajaba en uno de los trenes accidentados. “La incertidumbre es lo peor que se lleva (...). Pero creo que hay algo que lo contrarresta, que es la esperanza”, agregó desde una Casa Diocesana de Toledo, a unos 70 kilómetros del lugar del siniestro, donde algunos familiares aguardan noticias de sus seres queridos.

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Llevan sin saber de ellos desde la mañana del miércoles, cuando un tren de la empresa estatal Renfe que había partido de Madrid rumbo a Sevilla embistió por detrás a otro de la compañía Iryo, que se encontraba detenido en la vía, unos 150 kilómetros al sur de la capital.

El balance provisional del accidente es por ahora de 69 fallecidos, según informaron las autoridades regionales de Castilla-La Mancha, donde ocurrió el accidente. Además, unos 50 heridos siguen en diferentes hospitales.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios del ministerio de Transportes anunció brevemente en su web 74 muertos antes de corregir la cifra a 69.

Un día después, los servicios de emergencia, ayudados por dos enormes grúas blancas y perros de la Guardia Civil, continuaban buscando víctimas entre el amasijo de hierros en el que quedaron convertidos varios vagones tras la colisión ocurrida en el término municipal de Urda, en el centro del país.

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“Hay evidentemente una investigación en marcha. Esta investigación debe determinar cómo y por qué ha sucedido esta catástrofe. Tendrán que estudiarse medidas que hay que adoptar para que esto no vuelva a suceder”, consideró el rey de España, Felipe VI, tras visitar a los heridos ingresados en un hospital de Toledo.

Mientras, los cuerpos de la mayoría de fallecidos iban llegando a la morgue de esta ciudad, sin capacidad para recibir tantos cadáveres. La Unidad Militar de Emergencias (UME) tuvo que levantar, por ello, un anexo improvisado en un descampado donde instalaron carpas y cámaras frigoríficas de color rojo para conservar los cuerpos, mientras 25 médicos forenses trabajan las identificaciones.

“No hay palabras para eso. Espero que es la última vez que veamos esas cosas así“, lamentaba sobre el accidente Hassna, una vecina de Toledo.

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“En el siglo XXI, problemas informáticos y fallos de comunicación son inexplicables, es que no debería haber ocurrido”, consideró sobre las posibles causas del accidente Carlos León, un jubilado de 65 años, que instaba al gobierno a “tomar medidas” para impedir que se repita.

Compromiso de Sánchez

Poco antes, el presidente del ejecutivo español, Pedro Sánchez, había reiterado su compromiso por determinar las causas de la colisión. “Estamos trabajando día y noche para no solamente dar una respuesta a los familiares de las víctimas, sino también para esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia y, por supuesto, reforzar la seguridad para que esto no vuelva a suceder”, aseguró tras una reunión del comité de emergencia.

A un mes de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, la presión crece hacia su gobierno de izquierdas, ya muy cuestionado por la oposición tras el choque de dos trenes de alta velocidad el pasado enero en Adamuz, en el que fallecieron 46 personas.

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“Los españoles necesitan respuestas y se están preguntando qué es lo que pasa en la alta velocidad de nuestro país”, lanzó Alberto Núñez Feijóo, líder del opositor Partido Popular (PP, derecha), desde el lugar del accidente, resaltando que en pocos meses hubo “más de 100 muertos” en el “mismo corredor ferroviario”.

Ayer se supo que Fátima Báñez, ministra de Empleo en los gobiernos del PP de Mariano Rajoy (2011-2018), está entre los fallecidos.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, describió que se había tratado de un accidente “verdaderamente inverosímil”, que habría comenzado con una avería informática que afectó a un tramo de unos 69 kilómetros, obligando a detenerse a los seis trenes que circulaban por allí.

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Pero, según los primeros indicios, poco después se dio una orden “errónea” desde el centro de control en Madrid para que el tren de Renfe reanudara la marcha a velocidad normal -lo que contraviene los protocolos-, mientras el Iryo seguía detenido, en unas circunstancias que el ministro calificó de “inexplicables”.

Ayer, el principal sindicato de maquinistas (Semaf) realizó una jornada de huelga “en defensa de la seguridad ferroviaria”.

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