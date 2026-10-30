Choque de trenes: una España en pleno duelo busca respuestas

“Me voy a quedar hasta que aparezca mi hermano”, aseguró Manuel San Emeterio, que busca a “Pepe”, de 54 años, quien viajaba en uno de los trenes accidentados. “La incertidumbre es lo peor que se lleva (...). Pero creo que hay algo que lo contrarresta, que es la esperanza”, agregó desde una Casa Diocesana de Toledo, a unos 70 kilómetros del lugar del siniestro, donde algunos familiares aguardan noticias de sus seres queridos.