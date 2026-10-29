Choque de trenes en España: encontraron muerto al argentino Agustín Randazzo

La noticia fue confirmada por Roberto Piazza, amigo del hombre, durante una entrevista con La Nación +. “Tengo contacto con amigos, hace media hora llegó el mensaje de que lo habían encontrado, lo encontró la Guardia Civil”, afirmó el diseñador, quien había seguido de cerca la búsqueda de Randazzo desde que se perdió el contacto con él tras el siniestro.