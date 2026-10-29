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Choque de trenes en España: encontraron muerto al argentino Agustín Randazzo

El diseñador Roberto Piazza, amigo del joven, confirmó que la Guardia Civil encontró su cuerpo. Es el segundo argentino fallecido en el siniestro que dejó 69 muertos.

CHOQUE DE TENES EN ESPAÑA. Encontraron muerto a Agustín Randazzo, el argentino de 51 años que buscaban desesperadamente.
CHOQUE DE TENES EN ESPAÑA. Encontraron muerto a Agustín Randazzo, el argentino de 51 años que buscaban desesperadamente. Foto tomada de lanacion.com.ar.
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Guardia Civil halló muerto en Toledo al argentino Agustín Randazzo tras el choque de dos trenes de alta velocidad en el que viajaba hacia Sevilla.
  • Randazzo viajaba en el coche ocho del AVE por trabajo cuando ocurrió la colisión con una formación Iryo; su hermano aportó ADN para identificarlo.
  • Randazzo es el segundo argentino fallecido en la tragedia ferroviaria que ya suma 69 víctimas fatales, mientras continúan las pericias oficiales.
Resumen generado con IA

La tragedia ferroviaria que conmocionó a España sumó una nueva víctima argentina. Agustín Randazzo, quien vivía en ese país desde 2002, murió en el accidente de dos trenes de alta velocidad ocurrido en Toledo. 

La noticia fue confirmada por Roberto Piazza, amigo del hombre, durante una entrevista con La Nación +. “Tengo contacto con amigos, hace media hora llegó el mensaje de que lo habían encontrado, lo encontró la Guardia Civil”, afirmó el diseñador, quien había seguido de cerca la búsqueda de Randazzo desde que se perdió el contacto con él tras el siniestro.

“Pensé que me moría”: el dramático relato del argentino que sobrevivió al choque de trenes en España

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El diseñador recordó con afecto al argentino y destacó el vínculo que habían construido durante los años en que ambos coincidieron en España. “Fue una persona maravillosa conmigo y mi pareja y sus amigos. Un tipo super copado y divertido. Cuando estaba viviendo en Madrid, él siempre me ayudó”, expresó.

Cómo fue el último viaje de Agustín Randazzo

Randazzo realizaba un trayecto habitual por motivos laborales desde Madrid hacia Sevilla cuando se produjo la colisión entre el tren de alta velocidad en el que viajaba y otra formación de la empresa Iryo.

El argentino viajaba en el coche ocho del AVE y, desde el momento del accidente, sus allegados no habían vuelto a tener noticias de él. La incertidumbre llevó a su familia a iniciar gestiones para conocer su paradero.

Ante la falta de respuestas oficiales, su hermano viajó a Madrid para radicar una denuncia en una dependencia policial. También aportó muestras de ADN para colaborar con la identificación de las víctimas y se trasladó hacia Toledo para recorrer los hospitales a los que habían sido derivados los sobrevivientes.

Buscan a un argentino desaparecido tras el choque de trenes en España

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“Estaba viajando el coche ocho del AVE en dirección a Toledo. Desde el accidente que no tenemos contacto con él. Estamos esperando novedades y cruzamos los dedos para que aparezca”, había declarado Rafael García Juanicó al diario La Nación, antes de que se confirmara el hallazgo del cuerpo.

Agustín Randazzo, el segundo argentino muerto en el choque de trenes

Con la confirmación de su fallecimiento, Randazzo se convirtió en el segundo argentino muerto en la tragedia ferroviaria. La primera víctima argentina identificada fue Ana Martina Conte Grand, una podóloga sanjuanina de 32 años que vivía en Andalucía y viajaba en el coche siete junto a su hermano Zacarías, quien sobrevivió al accidente.

El balance del siniestro ascendió a 69 muertos, según un informe preliminar difundido este jueves por la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil de España (AITAT).

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