"La Noche de los Museos" en Tucumán: todas las opciones para una cita imperdible
Mañana, la propuesta cultural tendrá un nuevo despliegue en toda la provincia, con numerosas actividades y traslados libres. Estará dedicada a la memoria del gestor cultural Juan García Posse. El plato fuerte será la reapertura parcial del Museo Timoteo Navarro. Junto a las exposiciones permanentes habilitadas en cada espacio, habrá música, danza, teatro y otras opciones desde las 19.
Inauguran el Salón Tucumán
En el Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro (9 de Julio 44) tendrá lugar el evento más relevante de La Noche de los Museos, con la reapertura parcial del edificio. A las 20 será la inauguración del 53º Salón Nacional de Tucumán y el anuncio de los ganadores del certamen organizado por el Ente Cultural de la Provincia entre los trabajos seleccionados de Manuel Molina, Jorge Lobato Coronel, Mariana Ferrari, Mariela Vita, Belén Aguirre, Marcelo Coca, Marcos Meternicht, Marisa Rossini, Pablo Rivero, Juan Pablo Sánchez Noli, Guadalupe Carrizo, Delfín Gerónimo, Javier Díaz, Mercedes Schamber y Fiorina Gatti. En simultáneo se abrirá la reserva Lino Eneas Spilimbergo, con acceso restringido debido a las condiciones de capacidad y conservación del espacio. Los trabajos consisten en la primera parte del proyecto integral de consolidación y puesta en valor del museo.
Cargada agenda junto a la Casa de Gobierno
En el Museo Provincial Casa Padilla (25 de Mayo 36) se habilitará la exposición colectiva de artes visuales “Clodomiro Lazarte y una ronda de amigos”. Desde las 19.30 comenzará una serie de actividades, empezando por el Ballet de Cámara Tucumán dirigido por Sabrina Fresco. La agenda seguirá con lectura de cuentos a cargo de alumnos del Instituto Peter Pan y Colegio San Francisco; una degustación de recetas del libro “La Mesa del Hogar; la muestra de expresión corporal y de interpretación musical a cargo de alumnos del Instituto Superior de Música de la UNT; un concierto con Carolina Terraf y Paula Lozano (del Coro Estable del Ente Cultural) y, para concluir a las 23, la presencia del Coro de Adultos Mayores bajo la dirección de Luis Allende.
Artesanía y gastronomía en los jardines
En el Museo Sanmartiniano (ubicado en la ruta provincial 317, kilómetros 4, La Ramada de Abajo, Burruyacú), desde el mediodía habrá un paseo de artesanos y de comidas regionales en los jardines del espacio, junto con espectáculos de música y de danza con academias folclóricas de la zona.
Paseo por la primera San Miguel de Tucumán
En el Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín (Monteros), entre las 16 y las 21 se realizarán recorridos por el sitio original de San Miguel de Tucumán, fundado en 1565, que incluye el convento de tres órdenes religiosas (Jesuitas, Franciscana y Mercedarios). Se exhiben objetos recuperados en excavaciones arqueológicas y habrá una peña folclórica con artistas y academias locales al cierre.
Muestra multidisciplinaria y poesías
En el Museo Provincial Escultor Juan Carlos Iramain (Entre Ríos 27) continúa la muestra multidisciplinaria “Ser corazones de los otros”, con curaduría de Maximiliano Castro y obras de Juan Carlos Iramain, Leonardo Iramain, Demetrio Iramain, Anuncio Iramain, Margarita Tula Todd, María del Huerto Soria Bravo, Pedro Tenti, Susana Ale, Fabián Castro, Javier Díaz y Pablo Ignacio Acosta. A las 20 habrá un taller-intervención gráfica y laboratorio de transferencia colectiva con Anabel Guiscafre. Una hora después se realizará “Poesía, una reunión de cuerpos alrededor de la palabra”, a cargo de Maximiliano Castro.
Una feria desde la tarde en Raco
En el Museo Provincial Anuncio y María Iramain (ruta 341, km 20,5, Raco), la actividad comenzará a las 17 con una feria cultural en los jardines, talleres de bordado, costura y elaboración de atrapasueños, a cargo de Patricia Mercado.
Recital de música andina
En el Museo Histórico Provincial Nicolás Avellaneda (Congreso 56) desde las 20 estarán los integrantes del Coro Estable de la Provincia Agustín Estigarribia, Paula Marcado, Gustavo Guanca, Fernanda Monteros, Patricio Racedo y Sergio Barrionuevo (con distintos repertorios) y se abrirá la biblioteca Lucas Córdoba, con exposición y relatos de libros con historia. A las 22 tendrá lugar el recital “Labranzas”, con un ensamble de música andina con sikuris y canto con caja por Andrea Mamondes.
Legado y presente
En la Casa Museo Folklórico Provincial General Manuel Belgrano (24 de Septiembre 565), se concretará un recorrido museográfico por las tradiciones musicales del NOA. Se exhiben las muestras “La randa de El Cercado”, en homenaje a Ana María Toledo, y “Materia y memoria”, donde la artesanía dialoga con el patrimonio del legado textil y cerámico. Actuarán Roberto Sir en arpa y Andrea Mamondes en caja. A las 21 habrá una intervención artística del Teatro Estable de Títeres y Marionetas y luego se repondrá la obra teatral “Fantasmas con velas”.
Recorrido a la luz de la luna entre menhires
En el Museo Arqueológico a Cielo Los Menhires (El Mollar) se realizarán visitas guiadas a la luz de la Luna, con los monolitos iluminados individualmente. A las 21 se proyectará un filme tucumano.
En Tafí del Valle estarán habilitados el Museo Jesuita de La Banda y la Experiencia en la estancia Los Cuartos.
Los secretos del Himno Nacional
En la Casa Histórica - Museo Nacional de la Independencia (Congreso 141) tendrá lugar una intervención escénico-musical sobre aspectos desconocidos del Himno Nacional Argentino, a cargo de Ariel Corroto, Juan Pablo Cadierno e Ivana Cruz, seguida por una ronda de música popular argentina y latinoamericana contemporánea coordinada por Luciano Aragón, Leopoldo Deza y Federico Correa.
La vida célebre de Miguel Lillo
En la Fundación Miguel Lillo (Miguel Lillo 251) se presentará “Cuando la historia cobra vida”, un recorrido por el invaluable aporte a la ciencia del ilustre tucumano con recursos audiovisuales. También se realizará “La noche embrujada: ciencia o truco”, un juego de preguntas y respuestas.
A 60 años del cierre de los ingenios
En el Museo de la Industria Azucarera (parque 9 de Julio) está la muestra temporaria “El azúcar menos dulce”. un homenaje a 60 años del cierre de los ingenios realizado por Silvana Firpo. A las 20.30 tendrá lugar “Noche de terror en el museo”, con un recorrido inmersivo con relatos tenebrosos.
La casa natal de Mercedes Sosa
En el museo Mercedes Sosa - Casa Natal (pasaje Calixto del Corro 344) se accede a la vida y obra de la cantora y se proyectará un homenaje de Nahuel Pennisi a La Negra junto con arte pictórico en vivo de Narciso Villa y un recital de Adrián Sosa.
Conversatorio deportivo
En el museo Juan Carlos Carol del Club San Martín (Bolívar 1.960) desde las 21 tendrá lugar una intervención literaria y musical con poesías, cuentos y canciones inéditas por escritores populares y luego un “Conversatorio ciruja” con los históricos jugadores Jacinto Roldán, José Humberto Capo Noriega y Ricardo Troitiño.
En Cruz Alta
En el Museo Escolar Miguel Vilatta del Instituto San Nicolás (avenida San Martín 150, Colombres, Cruz Alta) desde las 13 habrá recorridos con audioguía sobre los objetos de su muestra permanente.
Concierto de la banda del Liceo Militar
En el Museo del Ejército (25 de Mayo 1.029), a las 20.30 habrá un concierto de la Banda del Liceo Militar General Aráoz de La Madrid, con danzas folclóricas y tango a cargo del Ballet San Miguel.
“Memorias del futuro”
En el Cementerio del Oeste (Asunción 150) se visitará la muestra “Memorias del futuro. Artistas en diálogo con el patrimonio”, donde 25 artistas tucumanos intervienen sobre una matriz escultórica común. Las obras serán subastadas a beneficio del Cottolengo Don Orione.
Danza clásica y contemporánea en el MUNT
En el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (San Martín 1.545), se realizará una intervención coreográfica de Danza Clásica y Danza Contemporánea con alumnos de la Facultad de Artes y estarán habilitadas las exposiciones de la XII Bienal Argentina de Fotografía Documental. En ese lugar funciona también el Museo de Arqueología, donde se exhibe “En ronda. memorias vivas del territorio”, sobre las comunidades indígenas; mientras que en su anexo del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) se desarrollará el taller demostrativo y participativo de cerámica “Las formas del fuego”, con Dalila Nieves Gutiérrez.
El Lado B de un patrimonio
En el Museo del Colegio del Sagrado Corazón de los Padres Lourdistas (25 de Mayo 680), a las 20 estará el recorrido “Descubrí el Lado B de nuestro patrimonio” y a las 21.30 actuará el Coral Exun para celebrar sus 20 años con la dirección de Jorge Augusto Agudo.
Obras de Luis Vivas y micrófono abierto
En la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532) está la muestra temporaria “¡Viva Luis Vivas!”. A las 19.30 Mariana Stambole dirigirá al Coro Infanto Juvenil de la Municipalidad y desde las 20 habrá una nueva Serenata en el Balcón, esta vez con micrófono abierto para toda la comunidad.
Tres paradas en el “Circuito Virasoro”
En la Federación Económica de Tucumán (San Martín 427) concluirá la Primera Feria de Fotografía Contemporánea y está la muestra “Pinacoteca Fundafet: UMBRALes PluralES”.
En el ex Banco Provincia de Tucumán (Laprida y San Martín) se expondrá mobiliario de época y se podrá ver la cúpula.
En el Palacio de Correos (Córdoba y 25 de Mayo) se inaugurará un museo permanente y hay una exposición de filatelia (foto).
Las tres escalas integran el “Circuito Virasoro”, que remite al segundo y al tercer edificio, diseñados por el arquitecto Alejandro Virasoro.
Valor edilicio
En la Caja Popular de Ahorros (San Martín 469), a las 20 Florencia Murillo Dasso disertará sobre “Arquitectura, modernización y patrimonio”. También habrá una exposición de objetos.
Montaje teatral sobre la historia
En la Casa Belgraniana (Bernabé Aráoz 681), se repondrá la obra de teatro para toda la familia “Manu, la Virgen y la Libertad” del grupo Modelo Rojo Teatro, con Francisca Valero, Sergio Paz, Gonzalo Veliz y Mariano Foguet, bajo la dirección de Carlos Correa. A su término comenzará un Patio Criollo con música de Manolo Herrera y danza del ballet folclórico Raíces del Alma.
“Mi casa será la de ellos”
En el Museo -Archivo Elmina Paz Gallo (avenida Sarmiento 253) a las 21 se montará el unipersonal “Mi casa será la de ellos”, sobre la fundadora del primer Asilo de Huérfanos de la provincia, dentro de la congregación de Hermanas Dominicas. La obra teatral es dirigida por Indio Armanini, con guión de Martín Giner, e interpretada por Huerto Rojas Paz.
Propuestas puntuales en adhesión
En la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (William Cross 3.150, Las Talitas) se abordarán sus 117 años de historia.
En el Ingenio de las Artes (avenida Perón y Tornquist), recorrido por el paseo escultórico y una exposición de Aníbal Buede.
En el Parque Geológico Insugeo (Horco Molle), actividades para niños, visitas guiadas y proyecciones.
En la sede de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (San Lorenzo 434), muestra en homenaje a Isauro y Arturo Arancibia, asesinados el 24 de marzo de 1976, con un dibujo de Ricardo Carpani.
En la Escuelita de Famaillá (Espacio de Memoria de Matienzo y Mitre), música, bordado y escrituras.
En el Centro de Interpretación de la Zafra Azucarera (Famaillá), actividades relacionadas con la industria madre de la provincia.
En el Mercado Cultural de Monteros (Colón y Silvano Bores), un café literario y un show acústico.
En el Centro de Interpretación de Quilmes (Ciudad Sagrada), visitas guiadas.
En el Centro de Interpretación Arqueológica Thaaui (hostería Atahualpa Yupanqui, Paysandú al 2.400, Tafí Viejo), el grupo Waki Turay cantará coplas.
En el Museo de Arqueologia de El Cadillal, objetos de la muestra permanente.
En el Museo de Arte Sacro (Congreso 53), pinturas y esculturas de inspiración religiosa.
En el Museo Ferroviario Talleres de Tafí Viejo (avenida Sáenz Peña 234), instrumentos, herramientas, fotografías, maquetas y el recital de Tarcos.
En el Museo de la Caña de Azúcar de Monteros (Belgrano 430), maquinarias originales de los inicios de la industria.
En el Centro Cultural Las Margaritas de Rodo Bulacio, Monteros, obras de arte contemporáneo.
En el Museo Perlas del Sur de los Ex Combatientes de Malvinas de Famaillá (Parque Temático Histórico), homenaje a los soldados, veteranos y caídos en la Guerra de 1982.
En el Museo Arqueológico Manuel García Salemi de San Pedro de Colalao, morteros, urnas funerarias y herramientas de trabajo de los pueblos originarios de la zona.
En el Museo del Turf Luis Loro López del hipódromo de Tucumán (avenida Irineo Leguisamo), trofeos, chaquetillas, monturas, binoculares y elementos del turf local y nacional.
En el Archivo Histórico Provincial (25 de Mayo 487 -foto-), documentos históricos del siglo XVI hasta el siglo XX.
Traslados gratis desde la plaza Independencia
“La Noche de los Museos” coordina traslados gratuitos a los espacios más alejados del microcentro, con un puesto informativo en la esquina de 24 de Septiembre y 25 de Mayo en la plaza Independencia. Habrá colectivos identificados con carteles que estarán aportados por Aetat. Mediante un sistema de postas (ida y vuelta) habrá servicios entre las 19 y hasta las 22 en dos circuitos distintos que se deben averiguar en el lugar. La Municipalidad dispuso sus propios colectivos para los museos bajo su gestión. Además habrá viajes en combis a los museos arqueológicos de Tafí Viejo y El Cadillal y a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. En tanto MetaBici organizó su propia convocatoria: los ciclistas partirán a las 18.30 desde la sede del MUNT (San Martín 1.545).