"La Noche de los Museos" en Tucumán: todas las opciones para una cita imperdible

Traslados gratis desde la plaza Independencia

“La Noche de los Museos” coordina traslados gratuitos a los espacios más alejados del microcentro, con un puesto informativo en la esquina de 24 de Septiembre y 25 de Mayo en la plaza Independencia. Habrá colectivos identificados con carteles que estarán aportados por Aetat. Mediante un sistema de postas (ida y vuelta) habrá servicios entre las 19 y hasta las 22 en dos circuitos distintos que se deben averiguar en el lugar. La Municipalidad dispuso sus propios colectivos para los museos bajo su gestión. Además habrá viajes en combis a los museos arqueológicos de Tafí Viejo y El Cadillal y a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. En tanto MetaBici organizó su propia convocatoria: los ciclistas partirán a las 18.30 desde la sede del MUNT (San Martín 1.545).