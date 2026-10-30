Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla

Algunas preguntas obligan a volver sobre los libros, buscar respuestas que no siempre aparecen en los manuales y descubrir que la historia de un lugar puede guardar mucho más de lo que se aprende en el aula. Después de meses de preparación y competencias entre escuelas, ese recorrido llegará hoy a la pantalla con el regreso de Enseñame Tucumán, el certamen de preguntas y respuestas de LA GACETA que invita a los estudiantes secundarios a poner a prueba sus conocimientos sobre la provincia.
A las 19 por LG Play en canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow, comenzará la primera semifinal televisiva de la segunda edición del concurso. Cinco parejas de alumnos de cuarto año se enfrentarán en una competencia que pondrá a prueba lo aprendido, pero también la capacidad de responder bajo presión, escuchar al compañero y resolver cada desafío en equipo. La transmisión podrá seguirse por LG Play, Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.
Los representantes del Instituto Vocacional Concepción, la Escuela de Comercio de Banda del Río Salí, el Instituto San Pablo Apóstol, la Escuela de Comercio N.º 1 General Belgrano y el Instituto Privado Famaillá serán los protagonistas de esta primera jornada. La propuesta, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación de Tucumán, está destinada a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año del Ciclo Orientado de la secundaria y combina el aprendizaje de contenidos de Ciencias Sociales con una dinámica de competencia que busca despertar la curiosidad por la historia y la identidad local.
De los pupitres a la tele
El certamen no empieza frente a las cámaras. Antes de llegar a esta instancia, miles de estudiantes debieron recorrer bibliografía, investigar sobre distintos períodos de la historia tucumana y participar de las eliminatorias organizadas en sus escuelas.
La edición 2026 alcanzó a más de 4.500 alumnos de 312 instituciones educativas, entre establecimientos públicos, privados y escuelas técnicas. Los participantes se organizaron en parejas, una por cada año de cursado, y atravesaron distintas instancias para definir quiénes continuarían en carrera.
El recorrido se dividió en tres fases eliminatorias. La primera fue la escolar, en la que cada institución seleccionó a sus representantes. Luego llegó la instancia interescolar, desarrollada en cinco sedes distribuidas por circuitos territoriales de la provincia. Allí, los equipos se enfrentaron para conseguir un lugar en la etapa provincial, que ahora se traslada a la pantalla con tres semifinales, una por cada año.
La competencia televisiva tendrá su propia dinámica. Las parejas deberán responder preguntas, participar de juegos y resolver desafíos que exigirán algo más que recordar datos. La rapidez para encontrar una respuesta, la coordinación entre compañeros y el manejo de los nervios también serán parte de la experiencia.
La conducción estará a cargo de Carolina Servetto y Matías Auad. Cada semifinal definirá a los representantes que avanzarán a la gran final, prevista para el miércoles 18 de noviembre, cuando se conocerá a los ganadores de esta edición. El premio principal será un viaje a Villa Carlos Paz para compartir con sus compañeros de curso.
Para descubrir
La preparación de los estudiantes tiene un eje común, aunque amplio. La historia, la geografía, las comunidades que conformaron la sociedad tucumana y las expresiones culturales de la provincia forman parte de los contenidos que deben estudiar.
Para esta edición se incorporaron temas vinculados con los 60 años del cierre masivo de los ingenios azucareros, un episodio que marcó la economía, el trabajo y la vida social de Tucumán.
El material bibliográfico fue seleccionado para acercar a los jóvenes a distintos aspectos de la identidad provincial. La intención es que puedan relacionar acontecimientos históricos con los lugares que habitan, reconocer las huellas de distintas comunidades y comprender cómo se fue formando la sociedad tucumana.
La propuesta tiene un antecedente que se remonta a 1979. Ese año, este medio organizó junto con el Ministerio de Educación y la Secretaría de Cultura el certamen televisivo “Sí, es verdad, lo dice LA GACETA”, una competencia de preguntas y respuestas destinada a alumnos de sexto y séptimo grado de las escuelas primarias.
La temática elegida fue la historia de la Independencia y el programa se transmitía en vivo por Canal 10.
La iniciativa tuvo una repercusión que superó el ámbito escolar. El concurso despertó el interés de las familias y se convirtió en una experiencia recordada por quienes participaron o siguieron las emisiones. La final se realizó el 22 de julio de 1979 y alcanzó un récord anual de audiencia para Canal 10, según las publicaciones de aquel momento.
Más de cuatro décadas después, la propuesta recuperó aquel espíritu con un formato adaptado a las nuevas generaciones. Este regreso también permitió recuperar testimonios de quienes vivieron la experiencia original ya que Luis Ruiz Torres, ganador del certamen de 1979 cuando tenía 11 años, recordó el año pasado su participación y volvió a encontrarse con una historia que había quedado ligada a su infancia.
Hoy el camino que comenzó en las aulas entrará así en una nueva etapa. Frente a las cámaras, cada respuesta será decisiva para seguir en carrera, pero el recorrido también dejará una experiencia de aprendizaje que trasciende el resultado y vuelve a poner en primer plano una pregunta central para la educación tucumana: cuánto conocemos de la historia del lugar al que pertenecemos.