El juicio por el crimen de Érika: cómo fue el escándalo que se desató en la cuarta audiencia
Marcelo Cosiansi denunció que había recibido amenazas y aseguró que su defendido tenía la orden de no hablar hasta el final del debate. El abogado abandonó la sala y el tribunal advirtió que el episodio podría haber provocado la suspensión del juicio.
Resumen para apurados
- Durante la cuarta audiencia del juicio por el crimen de Érika Álvarez, el defensor Marcelo Cosiansi abandonó la sala tras denunciar que recibió amenazas.
- El letrado sostuvo que su defendido no debía declarar aún. El debate judicial por femicidio arrastra tensiones previas tras la descompensación de un acusado.
- El tribunal advirtió que el repentino retiro del abogado puso en riesgo la continuidad del debate, dejando latente una posible suspensión del proceso judicial.
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