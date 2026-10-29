Seguridad

El juicio por el crimen de Érika: cómo fue el escándalo que se desató en la cuarta audiencia

Marcelo Cosiansi denunció que había recibido amenazas y aseguró que su defendido tenía la orden de no hablar hasta el final del debate. El abogado abandonó la sala y el tribunal advirtió que el episodio podría haber provocado la suspensión del juicio.

SE RETIRÓ DE LA AUDIENCIA. Marcelo Cosiansi denunció que había recibido amenazas y aseguró que su defendido tenía la orden de no hablar hasta el final del debate.
SE RETIRÓ DE LA AUDIENCIA. Marcelo Cosiansi denunció que había recibido amenazas y aseguró que su defendido tenía la orden de no hablar hasta el final del debate. FOTO LA GACETA/ANALÍA JARAMILLO
Por Micaela Pinna Otero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Durante la cuarta audiencia del juicio por el crimen de Érika Álvarez, el defensor Marcelo Cosiansi abandonó la sala tras denunciar que recibió amenazas.
  • El letrado sostuvo que su defendido no debía declarar aún. El debate judicial por femicidio arrastra tensiones previas tras la descompensación de un acusado.
  • El tribunal advirtió que el repentino retiro del abogado puso en riesgo la continuidad del debate, dejando latente una posible suspensión del proceso judicial.
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