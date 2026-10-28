Tragedia en España: qué pasó antes del choque de trenes que dejó al menos 68 muertos

Resumen para apurados
- Al menos 68 personas murieron este miércoles en España cuando un tren AVE de Renfe chocó a uno de Iryo detenido en la línea Madrid-Andalucía tras una falla de seguridad.
- La caída del sistema LZB obligó a operar manualmente; el AVE avanzó a más de 200 km/h tras recibir orden de marchar con señal en rojo, embistiendo al convoy detenido.
- Es una de las peores tragedias ferroviarias de España; la investigación definirá responsabilidades sobre los protocolos del control de tráfico y la seguridad en alta velocidad.
Al menos 68 personas murieron tras el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles por la mañana en España. El accidente se produjo en la línea ferroviaria Madrid-Andalucía, cuando un tren AVE de Renfe embistió a una formación de Iryo que estaba detenida sobre las vías. La colisión provocó el descarrilamiento de varios vagones, algunos de los cuales cayeron por un terraplén.
Las primeras informaciones sobre el siniestro apuntan a una falla en el sistema de seguridad ferroviaria y a una orden de circulación que está bajo investigación. En los dos trenes viajaban 544 personas y las autoridades trabajan para esclarecer la secuencia de acontecimientos que desembocó en la tragedia, cuyo balance definitivo de víctimas todavía debe confirmarse.
Cómo fue el choque de trenes en la línea Madrid-Andalucía
El accidente ocurrió pocos minutos antes de las 9 de la mañana, a la altura del kilómetro 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. El lugar del impacto se encuentra a unos 130 kilómetros de Madrid y aproximadamente ocho kilómetros de la localidad de Urda.
Según la información disponible, el tren AVE de Renfe chocó contra una formación de Iryo que permanecía detenida en la vía. La violencia del impacto provocó el descarrilamiento de varios coches: al menos tres vagones del Iryo y uno del AVE cayeron por un terraplén.
En ambos convoyes viajaban 544 pasajeros. El tren Iryo número 6076 transportaba a 147 personas, incluido un bebé, mientras que en el AVE número 02080 viajaban otras 397.
La magnitud del siniestro convirtió el accidente en una de las tragedias ferroviarias más graves de las últimas décadas en España, mientras continuaban las tareas de emergencia y la investigación sobre sus causas.
Qué falló antes del accidente ferroviario en España
Las primeras reconstrucciones apuntan a dos posibles fallos relacionados con la seguridad y la regulación del tráfico ferroviario. Uno de ellos fue la interrupción del sistema LZB, un mecanismo que permite controlar la circulación de los trenes de alta velocidad mediante la división de las vías en distintos tramos.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmó la caída de este sistema durante una rueda de prensa. Según las primeras informaciones, la avería provocó una situación anómala en la red y obligó al centro de control de Adif a intervenir para coordinar la circulación de las formaciones afectadas.
La interrupción del sistema automático también habría provocado la detención de varios trenes en la zona. En ese contexto, el AVE involucrado en el accidente quedó parado alrededor de las 8.30.
A partir de ese momento, el centro de control comenzó a comunicarse con los trenes para regular el tránsito, según explicó el ministro. Los investigadores deberán determinar cómo se gestionó esa situación excepcional y qué instrucciones recibieron las formaciones.
La orden que recibió el AVE antes de chocar contra el Iryo
Uno de los puntos centrales de la investigación es la instrucción que habría recibido el AVE a las 8.36. Según la reconstrucción inicial, el tren recibió una orden de retomar la marcha normal pese a tener una señal en rojo.
Esa indicación es considerada un elemento clave para esclarecer el accidente, ya que el convoy de Iryo continuaba detenido sobre la vía. Las circunstancias en las que se impartió la orden y los protocolos aplicados durante la falla del sistema de seguridad deberán ser examinados por los investigadores.
De acuerdo con los datos incluidos en la reconstrucción preliminar, el AVE comenzó a avanzar y aceleró durante varios minutos, hasta superar los 200 kilómetros por hora. En ese trayecto recorrió unos 25 kilómetros antes de detenerse bruscamente a las 8.53, cuando chocó contra el tren de Iryo.
La secuencia horaria y las velocidades mencionadas forman parte de las primeras informaciones sobre el accidente y deberán ser contrastadas con los registros técnicos y las conclusiones oficiales.
Una de las tragedias ferroviarias más graves de España
Con al menos 68 personas fallecidas según el balance difundido en la información de origen, el accidente podría ubicarse entre los más graves registrados en España desde la década de 1970. Sin embargo, la cifra definitiva de víctimas todavía debe ser confirmada por las autoridades.
La tragedia también vuelve a poner el foco en los sistemas de señalización, los protocolos de actuación ante fallas técnicas y la coordinación desde los centros de control ferroviario. La investigación deberá establecer si la caída del sistema LZB y las órdenes posteriores fueron determinantes en el choque, además de precisar las responsabilidades que pudieran corresponder.
Mientras avanzan las actuaciones, el accidente mantiene en alerta a los servicios de emergencia y a las autoridades españolas, que buscan esclarecer cómo una falla en la circulación terminó en una colisión con consecuencias devastadoras.