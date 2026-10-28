Tragedia en España: qué pasó antes del choque de trenes que dejó al menos 68 muertos

Al menos 68 personas murieron tras el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles por la mañana en España. El accidente se produjo en la línea ferroviaria Madrid-Andalucía, cuando un tren AVE de Renfe embistió a una formación de Iryo que estaba detenida sobre las vías. La colisión provocó el descarrilamiento de varios vagones, algunos de los cuales cayeron por un terraplén.