EspectáculosFamosos

Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

El séptimo piso del edificio de Villa Devoto quedó inmortalizado por una de las frases más famosas de Diego Maradona. Allí vivió con Claudia Villafañe y sus hijas, en una propiedad de unos 400 metros cuadrados que combinaba ambientes amplios, comodidades de lujo y objetos históricos de su carrera.

Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Se revelaron los detalles del histórico piso de Diego Maradona en Segurola y Habana, Villa Devoto, célebre desde 1995 por su cruce televisivo con Toresani.
  • La vivienda familiar de 400 m² contaba con sauna, hidromasaje y albergó más de 400 camisetas y trofeos acumulados durante la carrera del astro futbolístico.
  • El inmueble perdura como un símbolo de la cultura popular argentina y testimonio del valioso patrimonio histórico vinculado a la trayectoria del ídolo.
Resumen generado con IA

Hay direcciones que quedan grabadas en la memoria colectiva. En el caso de Diego Maradona, pocas alcanzaron tanta notoriedad como Segurola y Habana 4310, séptimo piso. El 7 de octubre de 1995, después de un cruce verbal con Julio César Toresani, el futbolista mencionó su domicilio frente a las cámaras y convirtió esa ubicación de Villa Devoto en parte de la historia del fútbol argentino.

En aquel departamento vivía junto a Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna. Con el paso del tiempo, la propiedad quedó asociada tanto a la vida familiar del Diez como a una colección de recuerdos que reunía objetos de distintas etapas de su trayectoria deportiva.

Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

Cuántos metros tenía el departamento de Maradona en Segurola y Habana

Una de las confusiones más frecuentes alrededor de las propiedades de Maradona es la superficie de la vivienda. El departamento del séptimo piso no tenía 700 metros cuadrados: esa cifra corresponde al chalet de la calle José Luis Cantilo, en Villa Devoto, que Diego había comprado para sus padres.

En el caso de Segurola y Habana, una unidad de características idénticas que salió al mercado permitió conocer las dimensiones aproximadas del inmueble. La propiedad tenía cerca de 400 metros cuadrados totales, con unos 300 metros cubiertos.

Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

El departamento contaba con palier privado, un amplio living comedor con desnivel, pisos de pinotea y un balcón corrido que rodeaba los frentes de la vivienda. La distribución ofrecía espacios generosos y una conexión entre los ambientes interiores y el exterior.

Tres dormitorios en suite y una habitación principal con sauna

El confort era uno de los rasgos distintivos de la propiedad. Según la distribución de una unidad equivalente del mismo edificio, el departamento tenía tres dormitorios en suite y una dependencia que podía utilizarse como habitación adicional.

Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

La suite principal sobresalía por sus comodidades: incluía vestidor, sauna, hidromasaje y ducha finlandesa. Se trataba de un espacio pensado para el descanso y el bienestar, con instalaciones poco habituales en una vivienda convencional.

La cocina comedor también tenía dimensiones amplias y estaba equipada con una isla central, doble horno y espacios de guardado. A esto se sumaban dos cocheras cubiertas y una unidad complementaria de 91 metros cuadrados.

Estas características permiten reconstruir cómo era la distribución del inmueble, aunque las imágenes de otros departamentos del edificio no necesariamente muestran la decoración exacta que tuvo la vivienda de Maradona.

Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

El departamento donde Maradona vivió con Claudia Villafañe y sus hijas

Segurola y Habana fue parte de una etapa importante de la vida familiar del futbolista. Allí compartió la cotidianeidad con Claudia Villafañe y sus hijas, en un edificio que terminó asociado para siempre con su figura pública.

La dirección adquirió una dimensión especial después del episodio de 1995 con Toresani. Desde entonces, la frase pronunciada por Maradona frente a las cámaras trascendió aquella discusión y se convirtió en una referencia recurrente cada vez que se recuerda su carrera.

Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

Con los años, el inmueble también quedó ligado a la historia de los objetos que Diego había acumulado durante su trayectoria en clubes, selecciones y distintos países.

Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

Más de 400 camisetas, trofeos y recuerdos de su carrera

El departamento no solo tenía valor por sus dimensiones y comodidades. También funcionó como un espacio donde se conservaron numerosos recuerdos vinculados con la carrera del Diez.

En 2019, durante un procedimiento judicial, se informó sobre la presencia de más de 400 camisetas, además de medallas, trofeos y otros objetos relacionados con su trayectoria deportiva. Parte de ese patrimonio había formado parte de una muestra itinerante organizada desde 2003.

Entre las piezas vinculadas con su historia futbolística había camisetas, botines, regalos recibidos durante sus viajes y recuerdos del Mundial de México 1986, el torneo en el que la Selección argentina conquistó su segunda Copa del Mundo con Maradona como una de sus grandes figuras.

Temas Diego Armando MaradonaGianinna MaradonaDalma MaradonaClaudia Villafañe
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena
1

Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa declaró para desvincular a Justina Gordillo de un video íntimo
2

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa declaró para desvincular a Justina Gordillo de un video íntimo

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú
3

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

Nueve dedos y un desenlace en un domingo cualquiera
4

Nueve dedos y un desenlace en un domingo cualquiera

El paro docente tuvo fuerte adhesión en Tucumán y exigió justicia por Nancy Godoy
5

El paro docente tuvo fuerte adhesión en Tucumán y exigió justicia por Nancy Godoy

Ranking notas premium
Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿Sosa también es prisionero de sus contradicciones?
1

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿Sosa también es prisionero de sus contradicciones?

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú
2

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción
3

“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción

La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial
4

La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial

Entre energías femeninas, tradwifes y el matrimonio infantil: cuánto cambió realmente el lugar de las mujeres
5

Entre energías femeninas, "tradwifes" y el matrimonio infantil: cuánto cambió realmente el lugar de las mujeres

Más Noticias
La advertencia de Ludovica Squirru: qué signo deberá cambiar su actitud para evitar conflictos antes de fin de año

La advertencia de Ludovica Squirru: qué signo deberá cambiar su actitud para evitar conflictos antes de fin de año

La confesión más triste de Patrick Stewart: por qué se distanció de sus dos hijos durante años

La confesión más triste de Patrick Stewart: por qué se distanció de sus dos hijos durante años

Viernes con tormentas y fuertes vientos: rige una alerta amarilla en cuatro provincias

Viernes con tormentas y fuertes vientos: rige una alerta amarilla en cuatro provincias

Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, ráfagas de viento y posible caída de granizo

Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, ráfagas de viento y posible caída de granizo

Cómo hacer una torta de ricota proteica sin harina ni azúcar: una receta fácil para el mate

Cómo hacer una torta de ricota proteica sin harina ni azúcar: una receta fácil para el mate

Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

El colegio Pía Didomenico de Catamarca publicó un comunicado tras el episodio de bullying que cobró notoriedad

El colegio Pía Didomenico de Catamarca publicó un comunicado tras el episodio de bullying que cobró notoriedad

Horóscopo chino: los cuatro signos que tendrán la energía a su favor en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que tendrán la energía a su favor en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Comentarios