Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos
El séptimo piso del edificio de Villa Devoto quedó inmortalizado por una de las frases más famosas de Diego Maradona. Allí vivió con Claudia Villafañe y sus hijas, en una propiedad de unos 400 metros cuadrados que combinaba ambientes amplios, comodidades de lujo y objetos históricos de su carrera.
Resumen para apurados
- Se revelaron los detalles del histórico piso de Diego Maradona en Segurola y Habana, Villa Devoto, célebre desde 1995 por su cruce televisivo con Toresani.
- La vivienda familiar de 400 m² contaba con sauna, hidromasaje y albergó más de 400 camisetas y trofeos acumulados durante la carrera del astro futbolístico.
- El inmueble perdura como un símbolo de la cultura popular argentina y testimonio del valioso patrimonio histórico vinculado a la trayectoria del ídolo.
Hay direcciones que quedan grabadas en la memoria colectiva. En el caso de Diego Maradona, pocas alcanzaron tanta notoriedad como Segurola y Habana 4310, séptimo piso. El 7 de octubre de 1995, después de un cruce verbal con Julio César Toresani, el futbolista mencionó su domicilio frente a las cámaras y convirtió esa ubicación de Villa Devoto en parte de la historia del fútbol argentino.
En aquel departamento vivía junto a Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna. Con el paso del tiempo, la propiedad quedó asociada tanto a la vida familiar del Diez como a una colección de recuerdos que reunía objetos de distintas etapas de su trayectoria deportiva.
Cuántos metros tenía el departamento de Maradona en Segurola y Habana
Una de las confusiones más frecuentes alrededor de las propiedades de Maradona es la superficie de la vivienda. El departamento del séptimo piso no tenía 700 metros cuadrados: esa cifra corresponde al chalet de la calle José Luis Cantilo, en Villa Devoto, que Diego había comprado para sus padres.
En el caso de Segurola y Habana, una unidad de características idénticas que salió al mercado permitió conocer las dimensiones aproximadas del inmueble. La propiedad tenía cerca de 400 metros cuadrados totales, con unos 300 metros cubiertos.
El departamento contaba con palier privado, un amplio living comedor con desnivel, pisos de pinotea y un balcón corrido que rodeaba los frentes de la vivienda. La distribución ofrecía espacios generosos y una conexión entre los ambientes interiores y el exterior.
Tres dormitorios en suite y una habitación principal con sauna
El confort era uno de los rasgos distintivos de la propiedad. Según la distribución de una unidad equivalente del mismo edificio, el departamento tenía tres dormitorios en suite y una dependencia que podía utilizarse como habitación adicional.
La suite principal sobresalía por sus comodidades: incluía vestidor, sauna, hidromasaje y ducha finlandesa. Se trataba de un espacio pensado para el descanso y el bienestar, con instalaciones poco habituales en una vivienda convencional.
La cocina comedor también tenía dimensiones amplias y estaba equipada con una isla central, doble horno y espacios de guardado. A esto se sumaban dos cocheras cubiertas y una unidad complementaria de 91 metros cuadrados.
Estas características permiten reconstruir cómo era la distribución del inmueble, aunque las imágenes de otros departamentos del edificio no necesariamente muestran la decoración exacta que tuvo la vivienda de Maradona.
El departamento donde Maradona vivió con Claudia Villafañe y sus hijas
Segurola y Habana fue parte de una etapa importante de la vida familiar del futbolista. Allí compartió la cotidianeidad con Claudia Villafañe y sus hijas, en un edificio que terminó asociado para siempre con su figura pública.
La dirección adquirió una dimensión especial después del episodio de 1995 con Toresani. Desde entonces, la frase pronunciada por Maradona frente a las cámaras trascendió aquella discusión y se convirtió en una referencia recurrente cada vez que se recuerda su carrera.
Con los años, el inmueble también quedó ligado a la historia de los objetos que Diego había acumulado durante su trayectoria en clubes, selecciones y distintos países.
Más de 400 camisetas, trofeos y recuerdos de su carrera
El departamento no solo tenía valor por sus dimensiones y comodidades. También funcionó como un espacio donde se conservaron numerosos recuerdos vinculados con la carrera del Diez.
En 2019, durante un procedimiento judicial, se informó sobre la presencia de más de 400 camisetas, además de medallas, trofeos y otros objetos relacionados con su trayectoria deportiva. Parte de ese patrimonio había formado parte de una muestra itinerante organizada desde 2003.
Entre las piezas vinculadas con su historia futbolística había camisetas, botines, regalos recibidos durante sus viajes y recuerdos del Mundial de México 1986, el torneo en el que la Selección argentina conquistó su segunda Copa del Mundo con Maradona como una de sus grandes figuras.