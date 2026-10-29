“Pensé que me moría”: el dramático relato del argentino que sobrevivió al choque de trenes en España
El choque entre dos trenes de pasajeros cerca de Toledo dejó una víctima fatal argentina, un joven sanjuanino herido y otro compatriota desaparecido. Brian, uno de los sobrevivientes, relató los momentos de terror que vivió dentro del vagón: “Pensé que me moría”.
Resumen para apurados
- Dos trenes chocaron cerca de Toledo, España, provocando la muerte de una argentina, heridas a otro compatriota y la desaparición de un tercero por fallas de señalización.
- Una formación AVE de Renfe embistió por detrás a un convoy de Iryo detenido tras una interrupción técnica previa; Brian, sobreviviente argentino, relató el caos vivido en el vagón.
- La tragedia paralizó el corredor Madrid-Andalucía mientras la Justicia investiga fallos técnicos y humanos, en tanto continúa la búsqueda del pasajero argentino desaparecido.
Un choque de alta velocidad entre dos trenes de pasajeros cerca de la estación de Urda, a la altura de Toledo y a 150 kilómetros al sur de Madrid, dejó una sanjuanina fallecida, un argentino herido y la búsqueda activa de otro compatriota de quien aún no se tienen noticias.
El hecho involucró a una formación privada de la empresa Iryo que permanecía detenida en la vía y fue embestida por detrás por una unidad AVE de la compañía estatal Renfe.
La víctima fatal argentina fue identificada como Ana Martina Conte Grand, oriunda de la provincia de San Juan, cuya muerte causó un hondo dolor en las redes sociales y en su entorno familiar. En tanto, las autoridades y allegados mantienen la desesperada búsqueda de otro ciudadano argentino que viajaba en la misma línea ferroviaria al momento del accidente y cuyo paradero todavía se desconoce.
Por su parte, el argentino identificado como Brian logró sobrevivir al impacto, sufriendo contusiones en la cabeza y en sus extremidades inferiores. En diálogo periodístico, el joven reconstruyó la dramática escena registrada a las 8:54 de la mañana, cuando salió despedido de su asiento tras el choque por alcance entre ambas formaciones.
"Pensé que me moría": el dramático relato del argentino desde el interior del vagón
Brian detalló que la secuencia comenzó minutos antes de la colisión con una interrupción imprevista del servicio. "Era bastante temprano, yo estaba un poco dormido, y fue de golpe. Media hora antes, el tren se frenó entre Ciudad Real y Toledo y nos dijeron por megafonía que estaban todos los trenes detenidos porque había un problema", recordó sobre la advertencia previa que recibieron los pasajeros.
Según la reconstrucción brindada por el sobreviviente, las formaciones recibieron minutos después la indicación para reanudar la marcha. "Estaban todos los trenes frenados. El problema fue que, cuando dieron el ok para salir, uno no salió y fallaron los radares", sostuvo Brian sobre lo sucedido en las vías, aunque remarcó que se trata de su percepción directa y no de una conclusión pericial oficial.
El instante de la colisión lo sorprendió mientras viajaba sentado. La violencia de la desaceleración desprendió el asiento ubicado frente a él, golpeándole fuertemente la cabeza y las piernas. "Estoy en shock, porque los primeros 10 segundos pensé que me moría, porque me iba golpeando con todo lo que estaba en el camino y salí desprendido", expresó conmocionado.
Tras el impacto, se vivieron momentos de pánico generalizado ante la imposibilidad de abandonar la formación de inmediato. "La gente empezó a gritar, a llorar, estaban todos sangrando y golpeando las paredes porque no podíamos salir y teníamos miedo que nos choque otro tren", describió el joven sobre el encierro dentro del ferrocarril hasta que lograron abrir un paso hacia el exterior y observar el descarrilamiento de la otra formación.
Demoras en el auxilio oficial y las hipótesis sobre las causas de la tragedia en España
Una vez en la zona del choque, Brian señaló la angustia vivida por la demora en la llegada de las unidades de emergencia institucionales. Según su testimonio, "había gritos de auxilio debajo de los escombros y la ayuda tardó muchísimo; eran los civiles los que ayudaban en un primer momento", destacando el accionar de vecinos e individuos presentes en el lugar antes del despliegue masivo de rescate.
En cuanto al volumen de pasajeros afectados, las fuentes consignaron que en el convoy Iryo 6076 se trasladaban 146 personas, mientras que la unidad AVE 2080 de Renfe, que se dirigía hacia Sevilla, transportaba a 397 ocupantes al momento del siniestro.
La empresa gestora de la infraestructura, ADIF, comunicó la interrupción de la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía debido al choque.
Respecto a los motivos del accidente, las investigaciones preliminares citadas por medios españoles señalan como hipótesis principal un fallo humano asociado a una avería técnica en el sistema principal de señalización de la vía. No obstante, los organismos competentes mantienen abiertas las pericias para determinar con precisión las responsabilidades operativas e institucionales del hecho.