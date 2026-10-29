“Pensé que me moría”: el dramático relato del argentino que sobrevivió al choque de trenes en España

"Pensé que me moría": el dramático relato del argentino desde el interior del vagón

Brian detalló que la secuencia comenzó minutos antes de la colisión con una interrupción imprevista del servicio. "Era bastante temprano, yo estaba un poco dormido, y fue de golpe. Media hora antes, el tren se frenó entre Ciudad Real y Toledo y nos dijeron por megafonía que estaban todos los trenes detenidos porque había un problema", recordó sobre la advertencia previa que recibieron los pasajeros.