Política

Por qué en Tucumán dieron de baja a casi 44.000 afiliados a partidos políticos

Más de 300.000 ciudadanos integran alguna agrupación, según cifras de la Junta Electoral Provincial.

A LAS URNAS. Los tucumanos deberán elegir gobernador, intendentes, legisladores y jefes comunales el domingo 9 de mayo de 2027.
A LAS URNAS. Los tucumanos deberán elegir gobernador, intendentes, legisladores y jefes comunales el domingo 9 de mayo de 2027. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Junta Electoral Provincial de Tucumán dio de baja a casi 44.000 afiliados partidarios recientemente tras una depuración del padrón de cara al ordenamiento institucional.
  • La medida se tomó tras una revisión del registro electoral provincial, donde aún permanecen más de 300.000 ciudadanos formalmente inscriptos en diversas agrupaciones políticas.
  • La actualización de los padrones impactará en la representatividad y el armado de alianzas para las elecciones provinciales previstas para mayo de 2027 en Tucumán.
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