Por qué en Tucumán dieron de baja a casi 44.000 afiliados a partidos políticos

Resumen para apurados
- La Junta Electoral Provincial de Tucumán dio de baja a casi 44.000 afiliados partidarios recientemente tras una depuración del padrón de cara al ordenamiento institucional.
- La medida se tomó tras una revisión del registro electoral provincial, donde aún permanecen más de 300.000 ciudadanos formalmente inscriptos en diversas agrupaciones políticas.
- La actualización de los padrones impactará en la representatividad y el armado de alianzas para las elecciones provinciales previstas para mayo de 2027 en Tucumán.
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