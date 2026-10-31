Los desempates le pusieron suspenso a la primera semifinal de Enseñame Tucumán

En la primera y segunda pregunta, los cinco equipos anotaron los números exactos. La tercera iba a ser la vencida. Las alumnas de la Comercio General Beltrano acertaron y sacaron boleto directo al juego final de la jornada. Para el bloque siguiente del programa quedaron en concurso dos de los cuatro equipos que no pudieron tener el pase directo a la final: el Instituto Vocacional Concepción y el San Pablo Apóstol. El juego que tuvieron que enfrentar fue “Detective de la historia”. Cada uno de los equipos eligió uno de los cuatro sobres que había disponibles. Ante cada pista, tenían 10 segundos para contestar sobre una persona, institución, un lugar o un hecho. El objetivo era llegar a una respuesta correcta con la menor cantidad de pistas posibles. Quienes ganaron fueron Lourdes y Sofía Belén, del San Pablo Apóstol.