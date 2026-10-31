Los desempates le pusieron suspenso a la primera semifinal de Enseñame Tucumán

Expectativa. Nervios. Emociones. Y mucha concentración. La primera semifinal de “Enseñame Tucumán” reunió todos los ingredientes de una competencia en la que el conocimiento y el trabajo en equipo fueron protagonistas. Lucía Guerrero y Solana Palavecino, alumnas de cuarto año de la Escuela de Comercio N° 1 General Manuel Belgrano, se convirtieron en las primeras ganadoras del certamen organizado por LA GACETA y el Ministerio de Educación. Con este resultado, consiguieron el pase a la gran final y quedaron un paso más cerca del premio mayor: un viaje a Villa Carlos Paz para todo el curso.
La dupla tuvo que medirse con representantes de otros cuatro establecimientos educativos de distintos puntos de la provincia, en los estudios de televisión de LG Play. La jornada marcó el inicio de la segunda edición de este programa de preguntas y respuestas que pone a prueba los conocimientos de los estudiantes sobre la historia tucumana. A lo largo de la competencia, los participantes demostraron cuánto habían estudiado y se esforzaron por responder correctamente cada consigna sobre los acontecimientos y protagonistas que marcaron la identidad de la provincia.
Con el primer puesto asegurado, Guerrero y Palavecino ya tienen su lugar en la definición del certamen. Ahora deberán esperar a conocer a los ganadores de las categorías de quinto y sexto año, cuyas semifinales se realizarán los viernes 6 y 13 de septiembre. La gran final está prevista para el viernes 20.
La dupla que se consagre campeona ganará el premio organizado por Siwar Travel. El itinerario en Carlos Paz incluirá paseos en catamarán por el lago San Roque, excursiones a parques y fiestas temáticas, entre otras propuestas para disfrutar de una experiencia inolvidable junto a sus compañeros.
Instancias del certamen
Mientras la redacción de LA GACETA latía al ritmo de decenas de estudiantes y docentes que llegaron para alentar a los concursantes, en el estudio de televisión, los conductores Carolina Servetto y Matías Auad, dieron detalles sobre el certamen. Contaron cómo fue que llegaron hasta aquí los primeros semifinalistas. Y los numeros sorprendieron.
“Los chicos tuvieron que pasar por distintas instancias eliminatorias, participar dentro de sus escuelas, luego en instancias zonales y después, por supuesto, interprovinciales para llegar hasta aquí. En total, este año se anotaron 312 escuelas y 4.584 estudiantes (casi el doble que en 2025).
A lo largo de todas esas instancias del concurso, los chicos tuvieron que estudiar contenidos clave vinculados a la historia, la geografía, el deporte y la identidad tucumana, destacaron.
El concurso arrancó con cinco duplas. Además de Lucía y Solana, estuvieron Patricio Luna y Martina González, de la escuela de Comercio de Banda del Río Salí; Amarela Guadalupe Villarreal Olea y Juan Manuel Zamora Frontini, del Instituto Vocacional Concepción; Lourdes Tatiana Sánchez Albarracín y Sofía Belén Mónaco, del Instituto San Pablo Apóstol (Lules); y Abril Altamiranda y Pía Samira Baluch, del Instituto Privado Famaillá.
Después de un primer bloque, donde se habló de la importancia del concurso, los conductores presentaron a las “Escribanas de la Historia”, docentes representantes del Ministerio de Educación que estaba en “el detrás de escena del estudio” y desde ahí siguen el desarrollo del certamen. Ellas respondieron las dudas cada vez que fue necesario.
En el segundo bloque arrancó el concurso con el juego “¿Quién lo hizo?”. Se realizaron tres preguntas que debían responderse con nombres de protagonistas claves de la historia tucumana. Los estudiantes tenían 20 segundos para deliberar y escribir el nombre en una pizarra.
“¿Qué famoso caudillo tucumano convenció a Belgrano de dar la histórica batalla de 1812 y ayudó a construir la fortaleza de La Ciudadela?”, preguntó Carolina. Para su sorpresa, todos respondieron bien: Bernabé Aráoz.
La pregunta dos apuntó a la historia de dos cuestiones importantes para la historia de la provincia: el deporte y los ferrocarriles. ¿Qué comunidad extranjera vinculada al ferrocarril introdujo el fútbol y el cricket en Tucumán? Los cinco grupos volvieron a acertar con la respuesta que se buscaba: grupos británicos.
“Fue un inmigrante sirio que llegó a Tucumán en 1911 sin saber hablar español. Con su carrito recorrió durante 28 años las calles tucumanas vendiendo mercadería, siendo bautizado por la prensa como el rey mago de la gente humilde y el primer trabajador del norte argentino. ¿Quién fue?”, consultó la conductora. La respuesta tardó un poquito más en llegar que las otras. Pero ninguno falló al escribir Camel Ammun en las pizarras.
“Los chicos han estudiado muchísimo y eso se nota”, comentó Matías, sin salir de su asombro. Y anunció que debían ir a un desempate a través del juego “El número ganador”. Cada equipo dispone de quince segundos para responder una pregunta numérica. Gana quién se aproxima más cercana al valor exacto.
En la primera y segunda pregunta, los cinco equipos anotaron los números exactos. La tercera iba a ser la vencida. Las alumnas de la Comercio General Beltrano acertaron y sacaron boleto directo al juego final de la jornada. Para el bloque siguiente del programa quedaron en concurso dos de los cuatro equipos que no pudieron tener el pase directo a la final: el Instituto Vocacional Concepción y el San Pablo Apóstol. El juego que tuvieron que enfrentar fue “Detective de la historia”. Cada uno de los equipos eligió uno de los cuatro sobres que había disponibles. Ante cada pista, tenían 10 segundos para contestar sobre una persona, institución, un lugar o un hecho. El objetivo era llegar a una respuesta correcta con la menor cantidad de pistas posibles. Quienes ganaron fueron Lourdes y Sofía Belén, del San Pablo Apóstol.
El juego siguiente fue “Verdadero o Falso”. Este consistió en cinco afirmaciones que las dos parejas debían calificar al mismo tiempo. En este caso, se coronaron los alumnos del Instituto Vocacional Concepción.
Los equipos tuvieron que desempatar con el “Número Ganador”. Los estudiantes de Concepción se acercaron más a la respuesta correcta y sacaron pase a la final del día.
De los mismos juegos participaron los alumnos de la escuela de Comercio de la Banda y del Instituto Privado Famaillá. Patricio Luna y Martina González ganaron las dos instancias prácticamente sin errar y llegaron al bloque final del programa.
El bloque final
En el bloque final, solo quedaron sobre el escenario las tres parejas ganadoras de esta semifinal: la Comercio de la Banda del Río Salí, el Instituto Vocacional Concepción y la escuela de Comercio General Belgrano. Lo primero que debieron resolver fue “Recuerdos Fotográficos”. “Cuando se tomó esta fotografía del edificio del Correo en 1930 ¿qué elemento emblemático no había sido instalado todavía?”, les preguntaron. Todos contestaron bien: el reloj.
Luego siguieron con el juego “El dato incorrecto”. De tres datos u opciones, debieron señalar la única que no era correcta. En la última ronda, volvieron a participar bajo la consigna “¿Quién lo hizo?”. Finalmente, tuvieron que ir a un nuevo desempate con el “Número ganador”, instancia en la que la Comercio General Belgrano ganó y así se quedó con esta primera semifinal.