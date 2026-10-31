“Enseñame Tucumán” duplicó sus inscripciones y sumó nuevos desafíos

Los que siguen programas de trivias como “Los 8 escalones” o “Pasapalabra” conocen los nervios que puede provocar una pregunta frente a las cámaras. En “Enseñame Tucumán”, el turno es de los estudiantes secundarios, que llegan con mucho estudio y ganas de ganar, pero desde Educación esperan que se lleven también nuevos amigos y esa satisfacción de decir: “Pude hacerlo”.
“No tanto una cuestión de resultado, sino de experiencia, eso pretendemos”, expresó Julieta Teitelbaum, coordinadora del equipo curricular de la Dirección de Educación Secundaria, a cargo de Rosa Casares.
La segunda edición del certamen del Ministerio de Educación y LA GACETA duplicó sus inscripciones: según detalló, participaron casi 5.000 estudiantes de unas 312 escuelas de la provincia y esa convocatoria planteó un desafío para quienes acompañan el recorrido desde las aulas hasta el estudio.
“Las cuestiones organizativas y logísticas requieren otro nivel de trabajo y de atención”, señaló Teitelbaum. El crecimiento exigió una mayor preparación, pero también fue motivo de celebración para el equipo: “Nos gustó ese desafío, lo celebramos”.
Una experiencia para recordar
La elaboración de preguntas y del material bibliográfico forma parte de un trabajo de renovación curricular que la coordinadora destacó por su seriedad. En la instancia televisiva, esa preparación se encuentra con la alegría y la ilusión de los participantes.
A Teitelbaum le gusta decir que es una “fiesta del conocimiento”, donde se valora el estudio, el esfuerzo y “la potencia que tienen nuestros estudiantes cuando algo les apasiona”.
Hablar ante las cámaras y descubrir que pueden hacerlo también integra ese aprendizaje. “Nosotros esperamos que se lleven una experiencia colectiva, que se lleven amigos, que se lleven imágenes que no se van a olvidar nunca”, sostuvo.