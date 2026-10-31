“Enseñame Tucumán” duplicó sus inscripciones y sumó nuevos desafíos

Los que siguen programas de trivias como “Los 8 escalones” o “Pasapalabra” conocen los nervios que puede provocar una pregunta frente a las cámaras. En “Enseñame Tucumán”, el turno es de los estudiantes secundarios, que llegan con mucho estudio y ganas de ganar, pero desde Educación esperan que se lleven también nuevos amigos y esa satisfacción de decir: “Pude hacerlo”.