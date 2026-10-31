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“Enseñame Tucumán” duplicó sus inscripciones y sumó nuevos desafíos

Julieta Teitelbaum, del Ministerio de Educación, destacó el crecimiento del certamen y el valor de una experiencia que los chicos puedan recordar más allá del resultado.

ENSEÑAME TUCUMÁN. Julieta Teitelbaum junto al equipo de Educación que acompaña el concurso.
ENSEÑAME TUCUMÁN. Julieta Teitelbaum junto al equipo de Educación que acompaña el concurso. / LA GACETA, OSVALDO RIPOLL
Por María José Monteros Hace 14 Hs

Los que siguen programas de trivias como “Los 8 escalones” o “Pasapalabra” conocen los nervios que puede provocar una pregunta frente a las cámaras. En “Enseñame Tucumán”, el turno es de los estudiantes secundarios, que llegan con mucho estudio y ganas de ganar, pero desde Educación esperan que se lleven también nuevos amigos y esa satisfacción de decir: “Pude hacerlo”.

“No tanto una cuestión de resultado, sino de experiencia, eso pretendemos”, expresó Julieta Teitelbaum, coordinadora del equipo curricular de la Dirección de Educación Secundaria, a cargo de Rosa Casares.

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La segunda edición del certamen del Ministerio de Educación y LA GACETA duplicó sus inscripciones: según detalló, participaron casi 5.000 estudiantes de unas 312 escuelas de la provincia y esa convocatoria planteó un desafío para quienes acompañan el recorrido desde las aulas hasta el estudio.

“Las cuestiones organizativas y logísticas requieren otro nivel de trabajo y de atención”, señaló Teitelbaum. El crecimiento exigió una mayor preparación, pero también fue motivo de celebración para el equipo: “Nos gustó ese desafío, lo celebramos”.

Una experiencia para recordar

La elaboración de preguntas y del material bibliográfico forma parte de un trabajo de renovación curricular que la coordinadora destacó por su seriedad. En la instancia televisiva, esa preparación se encuentra con la alegría y la ilusión de los participantes.

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A Teitelbaum le gusta decir que es una “fiesta del conocimiento”, donde se valora el estudio, el esfuerzo y “la potencia que tienen nuestros estudiantes cuando algo les apasiona”.

Hablar ante las cámaras y descubrir que pueden hacerlo también integra ese aprendizaje. “Nosotros esperamos que se lleven una experiencia colectiva, que se lleven amigos, que se lleven imágenes que no se van a olvidar nunca”, sostuvo.

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