Enseñame Tucumán, un certamen que moviliza a las escuelas tucumanas

Trabajo desdoblado

El desafío también se vivió en la Escuela de Comercio de Banda del Río Salí, donde Débora Hoyos estuvo a cargo de preparar a Patricio y Martina. La docente contó que acompañar a los estudiantes demandó una organización especial, porque había que ayudarlos a estudiar mientras ellos continuaban con sus materias y los profesores seguían con las clases.