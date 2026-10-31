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Enseñame Tucumán, un certamen que moviliza a las escuelas tucumanas

Los docentes destacan el crecimiento de la participación y el compromiso de los estudiantes. Prepararlos exige el acompañamiento de toda la comunidad educativa.

HORAS DE ESTUDIO. Lo que se ve en la pantalla tiene mucho estudio.
HORAS DE ESTUDIO. Lo que se ve en la pantalla tiene mucho estudio.
Por Redacción LA GACETA Hace 4 Hs

El año pasado, el Comercio Nº 1 General Belgrano llegó a las semifinales de Enseñame Tucumán. Esa experiencia dejó una marca entre los estudiantes y alentó a otros a participar en la siguiente edición. Este año, la convocatoria creció: según Miguel Ávila, coordinador del área de Sociales, pasaron de 15 a 60 parejas entre los dos turnos del colegio.

“Tomamos la posta del año pasado. Estos chicos continúan nuestro legado”, contó Ávila mirando a los nuevos profesores.

El desafío fue organizar la preparación sin descuidar las clases. Los estudiantes tuvieron que leer, fichar y comprender los contenidos, mientras los docentes buscaban espacios para acompañarlos.

VIDEO. Reviví la primera gran semifinal de "Enseñame Tucumán"

VIDEO. Reviví la primera gran semifinal de Enseñame Tucumán

Mariano Verón, profesor de Geografía, y Liliana Colque describieron el proceso como arduo e intenso. Hubo encuentros durante los recreos, horas institucionales, fines de semana y consultas por videollamada, teléfono y WhatsApp.

“El mérito es todo de ellas, pero uno estuvo ahí siempre acompañando”, señaló Verón.

Horas cedidas

La preparación también requirió el apoyo de otros docentes, que cedieron horas de sus materias para que los participantes pudieran estudiar en la biblioteca. La experiencia, según los profesores, fue más allá de la competencia: permitió que los estudiantes se involucraran con los contenidos y encontraran nuevas formas de aprender.

Antes de cada respuesta, están ellas: quiénes preparan las preguntas de “Enseñame Tucumán”

Antes de cada respuesta, están ellas: quiénes preparan las preguntas de “Enseñame Tucumán”

En el Instituto San Pablo Apóstol, Nicolás de la Vega contó que la preparación se organizó semana a semana. Durante las clases conversaban sobre los temas y, cuando surgían dudas puntuales, aprovechaban los recreos u otros momentos para resolverlas.

DISCIPLINA. La concentración de los estudiantes es un tema central. DISCIPLINA. La concentración de los estudiantes es un tema central.

El docente destacó la emoción de ver avanzar a las estudiantes y señaló que dos grupos de la institución, uno de Cuarto Año y otro de Quinto, llegaron a esta instancia. También observó que la participación de sus compañeras comenzó a despertar interés entre otros alumnos.

“Muchos chicos han empezado a preguntar, porque han visto que han llegado las compañeras y ya quieren participar el año que viene”, contó.

Organizar los tiempos

Samara Luciana, profesora de Historia del Instituto Privado Famaillá, también notó un cambio en la convocatoria respecto a la primera edición. El año pasado había conseguido dos parejas, pero este año todos los estudiantes de los dos cursos que participaron quisieron sumarse.

Al principio, explicó, organizar los tiempos fue un desafío, porque debía enseñar los contenidos del programa y acompañar la preparación para el concurso. Con el correr de las semanas, los estudiantes comenzaron a leer, analizar y consultar por iniciativa propia.

“Me gustó porque a ellos mismos les generaban dudas, preguntas, y como que salió de ellos estudiar más”, expresó.

“Enseñame Tucumán” duplicó sus inscripciones y sumó nuevos desafíos

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Para los docentes, el concurso implica un trabajo adicional, pero también una oportunidad para que los estudiantes investiguen, compartan el aprendizaje y se acerquen a la historia tucumana desde una experiencia distinta de la que viven habitualmente en el aula.

Trabajo desdoblado

El desafío también se vivió en la Escuela de Comercio de Banda del Río Salí, donde Débora Hoyos estuvo a cargo de preparar a Patricio y Martina. La docente contó que acompañar a los estudiantes demandó una organización especial, porque había que ayudarlos a estudiar mientras ellos continuaban con sus materias y los profesores seguían con las clases.

“Fue bastante difícil, porque además de acompañarlos y prepararlos, hay que seguir dando clases”, explicó. El apoyo del resto del equipo docente fue clave. Sus colegas les daban horas de sus materias para que los chicos pudieran trabajar en la biblioteca y avanzar con la preparación.

Para Hoyos, el concurso no solo exige estudiar contenidos, sino que también propone una manera diferente de mirar la provincia. “Muchas veces recorremos espacios de Tucumán sin saber su origen, quién los realizó, cuándo o en qué momento histórico se crearon”, reflexionó.

Conocer esas historias, sostuvo, les permite a los alumnos abrir la mirada y aprender a observar de otra manera.

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