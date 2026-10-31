El viernes se conocerá la segunda pareja finalista de Enseñame Tucumán

Luego de la primera semifinal de Enseñame Tucumán, en la que se impusieron Lucía Guerrero y Solana Palavecino, de la escuela de Comercio N° 1 General Manuel Belgrano, el próximo viernes se disputa la segunda semifinal, de la cual participarán cinco parejas de estudiantes que cursan el Quinto Año: por el colegio San Isidro Labrador, competirán los alumnos Thiago Romero y Valentín Lizárraga (con Sergio Hernán Argarañaz como docente responsable); por el colegio Nacional Bartolomé Mitre, Helena Brandán y Mía Candela Sierra González (Adriana del Valle Galván); por el Instituto San Pablo Apóstol, Leila Romero y Gael Zanzul (Nicolás de la Vega); por la escuela secundaria de Yonopongo, María Lucía Córdoba y Bahiana Abigail Galarza (Matías Casimiro Gómez), y por el Instituto Santa Bárbara, Ana Julieta Sánchez Medina y Ulises Usqueda (Pablo Courtade).
Enseñame Tucumán es una propuesta educativa que convoca a jóvenes de Cuarto, Quinto y Sexto Año de más de 312 escuelas secundarias de toda la provincia, para poner en valor la historia, la cultura y la identidad de Tucumán.
Organizado por LA GACETA, en articulación con el Ministerio de Educación de la Provincia, el concurso comenzó con instancias escolares e interescolares. Actualmente se está disputando la instancia de semifinales, de la cual saldrán los estudiantes que participarán de la gran final, a disputarse el miércoles 18 de noviembre. Los equipos finalistas deberán demostrar no solo sus conocimientos sobre Tucumán, sino también su creatividad y su capacidad para resolver desafíos en un set televisivo; en este caso, los estudios de LGPlay. La pareja ganadora vivirá una experiencia única: un viaje a Villa Carlos Paz, compartiendo excursiones, diversión y amistad.
La segunda edición del certamen organizado por LA GACETA y por el Ministerio de Educación creció con fuerza. La edición del año en curso alcanzó a 312 escuelas y a 4.584 estudiantes, organizados en 2.292 parejas. A medida de que avanzaron las etapas, los equipos fueron abriéndose paso hasta llegar a este filtro que definirá quiénes accederán a las instancias finales.
Casi medio siglo
El certamen tiene una historia que se acerca al medio siglo. El 7 de julio de 1979 La GACETA puso en marcha -junto al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Cultura- el primer concurso de preguntas y respuestas de la provincia. En aquella ocasión la temática seleccionada fue “la Historia de nuestra Independencia” y estuvo destinado a alumnos de Sexto y Séptimo Grado de las escuelas primarias de la provincia. El ciclo llevaba el nombre “Sí, es verdad, lo dice LA GACETA”, y se transmitía en vivo por la pantalla de Canal 10. Se trató de un éxito rotundo, que fue visto incluso en provincias vecinas. La instancia final de aquel concurso se diputó el 22 de julio de 1979, y Canal 10 alcanzó un pico de audiencia récord en el año.
Los juegos
Las parejas compiten en distintos juegos. A continuación se enumeran algunos de ellos:
• “¿Quién lo hizo?” Participan las cinco parejas al mismo tiempo; se hacen tres preguntas -cada una referida a una persona destacada de la historia de Tucumán-, y se dan 20 segundos por pregunta para que los alumnos escriban la respuesta en una pizarra; cada respuesta correcta vale un punto, y la pareja con más puntos pasa a la final.
• “El Número Ganador”. Para este juego se hará una pregunta que se responde con un número, y se dan 15 segundos para que cada pareja debata y conteste en las pizarras.
• “Detectives de la historia”. Participan dos parejas, definidas por sorteo. El objetivo es adivinar una persona, institución, hecho, tradición o lugar icónico de Tucumán. Cada dupla elige uno de cuatro sobres, que contienen tres pistas. Después de cada pista, la dupla tiene 10 segundos para deliberar y arriesgar una respuesta. Gana el equipo que adivine con menor cantidad de pistas.
• “Verdadero o falso”. Se hacen cinco afirmaciones históricas sobre Tucumán. Después de escucharlas, las parejas tienen cinco segundos para pensar y levantar una tarjeta con las letras “V”, de verdadero, o “F”, de falso. Cada acierto otorga un punto; y gana la dupla que acierte mayor cantidad de veces.
• “El recuerdo fotográfico”, para el cual se proyecta una imagen parcialmente cubierta o ampliada en un detalle, y cada equipo dispone de 10 segundos para deliberar y escribir su respuesta.
• “El dato incorrecto”, que consiste en detectar el dato erróneo de una serie presentada.