Antes de cada respuesta, están ellas: quiénes preparan las preguntas de “Enseñame Tucumán”

Junto con Ludmila Cajal, integra el equipo que prepara los contenidos y las consignas del certamen organizado por LA GACETA y el Ministerio de Educación. Trabajan bajo la coordinación de Julieta Teitelbaum, en la Dirección de Educación Secundaria, a cargo de Rosa Casares. Son las “escribanas” del concurso: estudian la bibliografía, elaboran los desafíos y siguen con atención cómo los estudiantes resuelven lo que ellas pensaron durante meses.