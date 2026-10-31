Amigas, compañeras de danza y finalistas de Enseñame Tucumán: la historia de Lucía y Solana

A Solana le gusta escuchar música y dibujar, aunque bromea con que no se le da demasiado bien. Al principio no se animaba a participar, pero Lucía la invitó a sumarse. “Ya salió de su zona de confort y mirá, está en LA GACETA”, dijo sobre su amiga. La semifinal la entusiasmó tanto que ya piensa en nuevos desafíos. “Creo que al final me voy a terminar anotando en más cosas”, reconoció.