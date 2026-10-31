Amigas, compañeras de danza y finalistas de Enseñame Tucumán: la historia de Lucía y Solana
Tienen 15 años, representan a la Escuela de Comercio Nº 1 General Manuel Belgrano y ganaron la semifinal del concurso de LA GACETA y el Ministerio de Educación. El 18 de noviembre competirán por un viaje a Villa Carlos Paz junto con todo su curso. La preparación y el entusiasmo.
Cada acierto se festejaba como un gol. Mientras Lucía Guerrero y Solana Palavecino respondían preguntas sobre historia tucumana, sus familias y docentes las alentaban con porras, gorros y glitter verde, el color del logo de su escuela. Así avanzaron en Enseñame Tucumán, el concurso que convoca a casi 5.000 estudiantes de Cuarto, Quinto y Sexto Año de más de 312 instituciones -públicas y privadas- de la provincia.
Pasada la adrenalina, las amigas resumieron lo que sintieron: “Nos tuvieron fe cuando nosotras no la teníamos”. El acompañamiento también llegó desde las aulas: sus profesores prepararon resúmenes, les explicaron los temas y les hicieron preguntas para que pudieran practicar.
En su debut, las representantes de la Escuela de Comercio N° 1 General Manuel Belgrano se enfrentaron con sus pares del Instituto Vocacional Concepción, el Instituto San Pablo Apóstol, la Escuela de Comercio de Banda del Río Salí y el Instituto Privado Famaillá.
El 18 de noviembre las ganadoras volverán a los estudios de LG Play para competir contra los otros finalistas y responder nuevas preguntas. El premio para la dupla ganadora será un viaje a Villa Carlos Paz, Córdoba, junto con todo su curso, con excursiones y actividades incluidas.
Entre la danza y el futuro
Lucía y Solana también comparten una actividad fuera de la escuela: el ballet. Empezaron este año y asisten a clases tres veces por semana, los lunes, miércoles y jueves. La iniciativa surgió porque Lucía ya iba y Solana decidió acompañarla. Con el tiempo, la propuesta terminó por entusiasmarla.
“Yo fui para acompañarla, no sé si ella seguirá el año que viene o más adelante, pero la verdad que yo sí porque me terminó gustando muchísimo”, contó Solana. En las clases trabajan técnica, flexibilidad, coordinación y equilibrio. También notaron cambios en su postura, uno de los beneficios que más valoran de la actividad.
Además de compartir las clases de danza, Lucía disfruta de tocar el piano, estudiar lenguaje musical y participar en actividades de su iglesia. También cuenta con experiencia en competencias: participó en certámenes como la Olimpíada Matemática Argentina (OMA) y Atacalar.
A Solana le gusta escuchar música y dibujar, aunque bromea con que no se le da demasiado bien. Al principio no se animaba a participar, pero Lucía la invitó a sumarse. “Ya salió de su zona de confort y mirá, está en LA GACETA”, dijo sobre su amiga. La semifinal la entusiasmó tanto que ya piensa en nuevos desafíos. “Creo que al final me voy a terminar anotando en más cosas”, reconoció.
Cuando hablan del futuro, Lucía considera estudiar Administración de Empresas o Abogacía. Solana, que antes pensaba en Contador Público, ahora también se inclina por Administración.
Estudio, promesas y fe
La preparación empezó por cuenta propia: para la primera instancia, Lucía y Solana leyeron los materiales y armaron resúmenes. Después se sumaron los profesores, con apuntes y encuentros para explicarles la historia tucumana. “Refleja todo el esfuerzo que le pusimos y también todo el apoyo que nos dieron nuestros amigos, familiares y profesores”, contaron.
El estudio también tuvo que convivir con los festejos de cumpleaños. Lucía acababa de celebrar sus 15 y admitió que dejó los apuntes de lado: “No estudié viernes, sábado ni domingo porque estaba en época de festejar”. Solana había cumplido años apenas dos semanas antes.
Ahora, con un lugar en la final, el premio las ilusiona: conocer Villa Carlos Paz juntas. Lucía nunca estuvo en Córdoba, mientras que Solana fue hace mucho tiempo y casi no lo recuerda. Si ganan, Solana avisa: “Me desmayo”. Lucía le recordó que ya había dicho algo parecido antes de la semifinal: “También dijo esto si ganábamos la semifinal y lo hicimos y no se desmayó”.
Las bromas también formaron parte de la competencia. Si ganaban la semifinal, tenían que hacer el Six Seven, un gesto viral que Lucía no suele hacer. Cumplieron la promesa en vivo, a pedido de sus amigas y de un docente. Lucía también les había prometido algo a sus familiares: “Los llevo a merendar si gano esta instancia”. Solana, en cambio, no había hecho promesas porque, según reconoció, “no me tenía ni fe”.
Para la siguiente instancia de la competencia tendrán más tiempo para prepararse y una coincidencia especial: ese día es el cumpleaños de la mamá de Lucía. “Tenemos que llevar regalo de ganar”, dicen. La promesa ya está hecha.
Más allá del resultado del concurso, Lucía y Solana aprendieron a animarse mutuamente a probar cosas nuevas. Lucía invitó a Solana a participar y también la acercó a la danza. Entre clases, desafíos y competencias, fueron ganando confianza y llegaron juntas mucho más lejos de lo que imaginaban: hoy tienen una final por delante y la posibilidad de compartir un viaje con todos sus compañeros. El sueño mayor.
Cómo sigue el certamen: el viernes, la segunda semifinal del ciclo
Tras la primera semifinal, en la que se impusieron Lucía Guerrero y Solana Palavecino (escuela de Comercio N° 1 General Manuel Belgrano, ver “Amigas...”), el viernes se disputa la segunda, de la cual participarán otras cinco parejas de alumnos de Quinto Año, que representarán a los colegios San Isidro Labrador y Nacional Bartolomé Mitre; a los institutos San Pablo Apóstol y Santa Bárbara; y a la escuela secundaria de Yonopongo. Entre los desafíos que deberán enfrentar están “¿Quién lo hizo?”, “El Número Ganador”, “Detectives de la historia”, “Verdadero o falso” y “El dato incorrecto”.