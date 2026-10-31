Los premios de Enseñame Tucumán: un viaje para todo el curso, becas y mucho más

La pareja que gane Enseñame Tucumán tendrá una buena noticia para compartir al volver a la escuela: todo su curso viajará a Villa Carlos Paz. El premio mayor, de la mano de Siwar Travel y Hotel Intersierras, y habrá más recompensas: las universidades ofrecerán becas y Raki entregará pases para los tres cursos que lleguen a la gran final.
Detrás de esos premios están las empresas e instituciones que acompañan la segunda edición del certamen de LA GACETA y el Ministerio de Educación de la Provincia. Siwar Travel, Hotel Intersierras, Universidad San Pablo T, Univeridad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), Pampa Uniformes, McDonald's, Agua Mineral Natural San Miguel, Raki, Distri-Ar, Cocoguana y Catamaranes Carlos Paz.
Para Piero Bordallo, de Siwar Travel, la experiencia del año pasado fue una razón para volver a sumarse. “La primera edición de Enseñame Tucumán nos dejó una gran satisfacción como empresa”, contó. Recordó especialmente haber acompañado a los ganadores a Carlos Paz y ver cuánto disfrutaron el viaje después del esfuerzo que habían puesto en el concurso. “Para nosotros significa algo muy importante que ellos se den cuenta que con el esfuerzo se puede conseguir muchas cosas”, sostuvo Bordallo.
Con los compañeros
Bordallo anticipó que los chicos se alojarán en el Hotel Intersierras, dedicado exclusivamente al turismo estudiantil. La propuesta incluirá una tarde en Cocoguana, un complejo con pileta, toboganes, fútbol, voley, escalada, toro mecánico y metegol humano, entre otras actividades. También habrá un paseo en catamarán por el lago San Roque, acompañado por un guía que contará la historia del lugar y su represa.
Aunque destacó las posibilidades del destino, Bordallo puso el acento en la compañía. Para él, viajar con amigos es lo que vuelve especial la experiencia: “La magia la ponemos nosotros”.
Para seguir estudiando
El premio también puede abrir una puerta después de la secundaria. La Universidad San Pablo T participa por segundo año y volverá a ofrecer becas a estudiantes que se destaquen por su compromiso con el estudio.
“No solamente apoyamos con un auspicio, sino también con algo que realmente los ayude a los alumnos que tienen su vocación de estudio”, explicó Nadia González, directora de Comunicación de la institución.
La Unsta otorgará becas a los finalistas, con porcentajes que dependen de su desempeño académico. Desde la institución señalaron que buscan acercar su oferta de carreras y dar a conocer las alternativas de ayuda económica para acceder a la educación superior.
“Queremos ayudar a los chicos a que tengan posibilidad de estudiar en la universidad”, expresó su directora general de Marketing y Comunicación, Lorena Milani.
Sobre las opciones de acompañamiento, agregó: “Todos tienen posibilidad, hay que plantear su situación y vemos qué posibilidades se los puede ayudar a que tengan un estudio universitario”.
Para quienes alientan
El acompañamiento se hace presente en cada programa. Pampa Uniformes, empresa familiar dedicada a la indumentaria, se sumó para apoyar a los jóvenes y les dará remeras a cada finalista de concurso. “Es muy importante acompañar a los jóvenes en este desafío tan lindo como es la educación”, afirmó Carolina Becker, una de sus fundadoras.
McDonald’s lleva distintas propuestas para compartir con los participantes. Trinidad Safarsi, encargada de Marketing, contó que, en cada programa llevarán hamburguesas clásicas; comenzaron con la Cuarto de Libra y que seguirán con el McWrap y la Magnífica. Para la final anticiparon la hamburguesa de Franco Colapinto.
“Nos encanta de que cada vez se sume más gente para poder seguir aprendiendo, expandiendo más sus límites”, expresó Safarsi sobre la participación de los adolescentes.
Distri-Ar aporta golosinas para las familias y quienes van a alentar a las parejas, mientras que Agua Mineral Natural San Miguel también acompaña en cada edición.
Y Raki reservará su entrega para la final: habrá pases para los tres cursos que compitan, de modo que todos los que lleguen a esa instancia se llevarán un premio.