Los premios de Enseñame Tucumán: un viaje para todo el curso, becas y mucho más

Para Piero Bordallo, de Siwar Travel, la experiencia del año pasado fue una razón para volver a sumarse. “La primera edición de Enseñame Tucumán nos dejó una gran satisfacción como empresa”, contó. Recordó especialmente haber acompañado a los ganadores a Carlos Paz y ver cuánto disfrutaron el viaje después del esfuerzo que habían puesto en el concurso. “Para nosotros significa algo muy importante que ellos se den cuenta que con el esfuerzo se puede conseguir muchas cosas”, sostuvo Bordallo.