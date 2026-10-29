Tucumán apunta a integrar sus empresas a los grandes proyectos de inversión minera

El acta fue rubricada por representantes del Estado nacional y de las provincias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán. También suscribieron el documento representantes de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la Cámara Argentina de Proveedores y Prestadores Mineros (CAPMIN) y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).