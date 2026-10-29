Tucumán apunta a integrar sus empresas a los grandes proyectos de inversión minera

Resumen para apurados
- El ministro tucumano Daniel Abad firmó en Rosario un acuerdo del RIGI para incorporar a proveedores locales en las cadenas de valor de grandes proyectos mineros.
- El convenio de la Mesa Federal Minera fue rubricado por 13 provincias y cámaras empresarias para articular capacidades logísticas, industriales y de servicios.
- La iniciativa permitirá que firmas tucumanas compitan como proveedoras en megaproyectos mineros del país mediante programas de desarrollo y certificación técnica.
El Gobierno de Tucumán busca ampliar las oportunidades comerciales para las empresas locales vinculadas con los grandes proyectos de inversión minera. En ese marco, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, participó en representación del gobernador Osvaldo Jaldo de la segunda Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se realizó este jueves en Rosario, Santa Fe.
Durante el encuentro, del que participaron empresarios tucumanos y autoridades nacionales, Abad firmó el acta compromiso de la Mesa Federal Minera, un acuerdo que apunta a fortalecer la participación de los proveedores argentinos en los proyectos productivos y de infraestructura.
El documento establece, en su artículo cuarto, una serie de compromisos para que las provincias identifiquen oportunidades de negocios y pongan sus capacidades industriales y de servicios a disposición de las compañías inversoras.
La iniciativa contempla también a las jurisdicciones que no cuentan con proyectos mineros en operación, como una vía para que sus empresas puedan incorporarse a las cadenas de abastecimiento del sector.
El acta fue rubricada por representantes del Estado nacional y de las provincias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán. También suscribieron el documento representantes de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la Cámara Argentina de Proveedores y Prestadores Mineros (CAPMIN) y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
Qué oportunidades abre el acuerdo para las empresas tucumanas
El artículo cuarto del acta compromiso establece que cada provincia deberá identificar oportunidades productivas, fortalecer a sus proveedores locales mediante programas de desarrollo empresarial y certificación de calidad, y coordinar la formación laboral con sus sistemas educativos.
Además, prevé facilitar las condiciones de infraestructura, energía, conectividad, logística y servicios que requieren las inversiones. Para las provincias sin actividad minera en operación, el compromiso incluye relevar y ofrecer sus capacidades industriales, educativas y de servicios con el objetivo de integrarlas a la cadena de valor.
En ese escenario, las firmas tucumanas podrán buscar oportunidades como proveedoras de bienes y servicios para proyectos mineros en desarrollo o en etapa de planificación. La posibilidad de incorporarse a esas cadenas dependerá de las necesidades de las compañías y de los requisitos técnicos y comerciales que deban cumplir los proveedores.