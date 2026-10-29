Karina Milei busca sumar a las PyMEs argentinas al negocio de las grandes inversiones: “Acá tienen que ganar todos”

Resumen para apurados
- Karina Milei encabezó este jueves en Rosario una ronda de negocios para integrar a las pymes locales en las cadenas de valor de las grandes inversiones del RIGI.
- El encuentro, organizado por el Ministerio de Economía y el gobierno santafesino, reunió a más de 2.500 pequeñas y medianas empresas en unas 2.100 reuniones comerciales.
- El Gobierno proyecta que las inversiones vinculadas al RIGI alcancen los 210.000 millones de dólares y permitan crear unos 250.000 puestos de trabajo formales en todo el país.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, destacó este jueves la importancia de integrar a las pequeñas y medianas empresas argentinas a los grandes proyectos de inversión impulsados a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
“Acá tienen que ganar todos”, afirmó durante la primera Ronda de Negocios RIGI, que se realizó en Rosario, Santa Fe. El encuentro reunió a más de 2.500 pymes y representantes de grandes proyectos de inversión, con el objetivo de generar vínculos comerciales y ampliar la participación de proveedores nacionales en las cadenas de valor de los sectores minero, energético, industrial y de infraestructura.
Durante su intervención, Karina Milei sostuvo que estas instancias ofrecen a las empresas argentinas la posibilidad de incorporarse a grandes cadenas productivas, generar nuevos negocios, crecer y crear puestos de trabajo. La funcionaria puso el foco en la articulación entre las grandes compañías y los proveedores locales para que las inversiones también impulsen el desarrollo de la industria nacional.
La actividad fue organizada por el Ministerio de Economía de la Nación, con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, y previó más de 2.100 reuniones de negocios entre empresas proveedoras y representantes de proyectos de inversión.
Caputo destacó las inversiones previstas a través del RIGI
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la convocatoria y el alcance federal de la iniciativa. Según precisó, se inscribieron más de 2.500 pymes y se organizaron unas 2.100 reuniones comerciales, distribuidas en 50 rondas de negocios.
“Se trata de un proyecto totalmente federal, con la participación de pymes de prácticamente todas las provincias”, señaló el funcionario, quien también destacó la presencia de empresas de Buenos Aires, pese a que esa provincia no adhirió al RIGI.
Caputo afirmó que el Gobierno nacional busca que los proyectos comprendidos en el régimen contribuyan al desarrollo industrial y económico del interior del país. En ese sentido, aseguró que las inversiones anunciadas en el marco del programa ya alcanzan los U$S 210.000 millones.
Además, sostuvo que actualmente existen proveedores de 20 jurisdicciones vinculados a proyectos del RIGI y estimó que las inversiones permitirán generar 250.000 empleos formales y bien remunerados.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, destacó el papel de las empresas nacionales en el desarrollo de estas iniciativas. “Hoy estamos acá con 2.500 proveedores entablando negociaciones, reconstruyendo la matriz productiva y llevando adelante negocios para los argentinos, generación de trabajo, empleo, desarrollo”, expresó.
Santilli también mencionó como ejemplo el caso de una empresa minera que trabaja con 413 proveedores nacionales sobre un total de 415, una relación que, según remarcó, muestra las posibilidades de participación de la industria argentina en los grandes emprendimientos.
Santa Fe busca fortalecer su vínculo con la minería y la energía
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó el potencial industrial de la provincia y su capacidad para abastecer a los sectores energético y minero. “Sentimos que somos los socios estratégicos del sector energético, del sector minero”, afirmó.
El mandatario provincial también señaló la necesidad de fortalecer la infraestructura logística y productiva para acompañar el crecimiento de las inversiones. En particular, hizo hincapié en el papel de los puertos santafesinos para facilitar las exportaciones y ampliar las oportunidades de empleo.
La agenda de la jornada incluyó reuniones comerciales, espacios de vinculación empresarial y paneles con gobernadores, representantes de cámaras empresariales y referentes de grandes compañías mineras. También se previeron charlas técnicas y presentaciones sobre herramientas de financiamiento y asistencia para las pymes.
En paralelo, se desarrolló la Segunda Mesa Federal Minera, con la participación de autoridades nacionales y provinciales, en un encuentro orientado a identificar oportunidades para los proveedores argentinos y ampliar su participación en los grandes proyectos de inversión.