Berarducci apuntó contra LLA por no sumarse al planteo judicial contra Jaldo

El legislador sostuvo que la acción declarativa de inconstitucionalidad se fundamenta en la necesidad de garantizar la periodicidad de los mandatos y la alternancia en el poder. En ese sentido, mencionó antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en controversias electorales de otras provincias y señaló que existe una doctrina judicial sobre los límites a las reelecciones. “Estamos tratando de mantener una coherencia y una línea política”, remarcó.