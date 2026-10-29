Berarducci apuntó contra LLA por no sumarse al planteo judicial contra Jaldo
Resumen para apurados
- El legislador tucumano Walter Berarducci cuestionó a La Libertad Avanza por no sumarse a la demanda judicial contra la posible reelección del gobernador Osvaldo Jaldo.
- El planteo busca anular una cláusula de la Constitución provincial citando fallos de la Corte Suprema. Berarducci acusó a los libertarios de contradecir su postura previa.
- El dirigente convocó a la oposición al diálogo para saldar diferencias de criterio y estructurar una propuesta electoral competitiva frente al oficialismo hacia 2027.
El legislador Walter Berarducci, miembro del bloque Compromiso Tucumán, cuestionó a La Libertad Avanza (LLA) por no sumarse a la acción judicial que busca declarar inconstitucional una cláusula del artículo 90 de la Constitución provincial, vinculada a la posibilidad de una nueva candidatura del gobernador Osvaldo Jaldo. El dirigente consideró en LA GACETA que los referentes libertarios incurrieron en contradicciones y reclamó coherencia para avanzar en la construcción de una alternativa política al oficialismo.
En una entrevista con LG Play, Berarducci explicó que la presentación no está dirigida contra una persona en particular, sino que apunta a cuestionar una disposición constitucional que, a su entender, contradice los principios republicanos y democráticos establecidos en la Constitución Nacional.
“Esto no es en contra de una persona, porque acá todavía no hay candidatos. Lo que hay es una cláusula que, a nuestro criterio, atentaría contra principios constitucionales y republicanos”, afirmó.
El legislador sostuvo que la acción declarativa de inconstitucionalidad se fundamenta en la necesidad de garantizar la periodicidad de los mandatos y la alternancia en el poder. En ese sentido, mencionó antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en controversias electorales de otras provincias y señaló que existe una doctrina judicial sobre los límites a las reelecciones. “Estamos tratando de mantener una coherencia y una línea política”, remarcó.
Las críticas a La Libertad Avanza
Berarducci cuestionó que los referentes de La Libertad Avanza no hayan aceptado la invitación para participar tanto de las conversaciones impulsadas por el PRO tucumano como de la presentación judicial.
Según relató, en septiembre el espacio libertario había manifestado su coincidencia con los cuestionamientos al artículo 90 de la Constitución provincial por su posible incompatibilidad con disposiciones de la Carta Magna nacional. Sin embargo, había planteado que esperaría hasta abril del próximo año, cuando se formalizarían las candidaturas, para avanzar por la vía judicial.
“En septiembre dijeron que estaban de acuerdo con la visión de que el artículo 90 atentaría contra la Constitución Nacional, pero que esperarían a la formalización de la candidatura de Jaldo. Ahora, por lo que vi, también están en contra de los fundamentos de la judicialización”, dijo.
Para el legislador, ese cambio de postura puede generar confusión entre los ciudadanos y el electorado. “Hay que mantener un poco de coherencia a los fines de no confundir a la ciudadanía”, insistió.
Consultado sobre los motivos por los que LLA decidió no acompañar la iniciativa, Berarducci aclaró que no podía hablar en nombre de sus dirigentes, aunque consideró que la posición podría responder a acuerdos políticos nacionales.
“Gobernar a nivel nacional implica también tener acuerdos y alianzas estratégicas para obtener los números en Diputados y en el Senado, y conseguir las leyes que necesitan para su gestión”, analizó.
No obstante, aclaró que no tenía elementos para afirmar que existiera un pacto entre los libertarios y el oficialismo tucumano. “No creo que haya un pacto entre La Libertad Avanza y el oficialismo. No lo creo, aunque tampoco lo descarto, porque no conozco”, expresó.
El reclamo por una alternativa al oficialismo
Más allá de las diferencias con el espacio libertario, Berarducci aseguró que continuará trabajando para reunir a los sectores opositores con el objetivo de presentar una opción electoral competitiva en Tucumán.
El legislador cuestionó que la dirigencia ya esté inmersa en la disputa por las elecciones previstas para 2027, cuando, según planteó, todavía falta tiempo para el inicio formal del proceso electoral.
“Cuando no hay gestión, cuando no hay que mostrar cambios en la realidad de los problemas estructurales que tiene la provincia, ¿de qué hablamos? De humo, en este caso, de elecciones”, sostuvo.
En contraposición, afirmó que la oposición debe concentrarse en elaborar propuestas vinculadas con la producción, la generación de empleo, el crecimiento económico y la recuperación de la institucionalidad.
Berarducci consideró que las diferencias con La Libertad Avanza no necesariamente responden a diagnósticos opuestos sobre la provincia, sino a cuestiones de procedimiento y metodología política.
“Creo que hay un diagnóstico común y una visión de la provincia. Tal vez no nos estamos poniendo de acuerdo en los procedimientos, las formas y las metodologías”, evaluó.
Por eso, convocó a los distintos sectores opositores a sentarse a una mesa de diálogo para identificar coincidencias y resolver sus diferencias. “No podemos, por las formas y los procedimientos, privar al tucumano de una opción de progreso y bienestar general que tanto reclama y necesita”, concluyó.