Campero le respondió a Jaldo: “El problema es que usted quiere quedarse 16 años en el poder”

Mariano Campero salió al cruce de Osvaldo Jaldo y profundizó la disputa por la posibilidad de que el gobernador busque su reelección en 2027. El diputado, uno de los impulsores de la presentación judicial contra una eventual candidatura del mandatario, rechazó las acusaciones de intento de proscripción y trasladó la discusión al terreno de la alternancia en el poder.