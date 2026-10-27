Campero le respondió a Jaldo: “El problema es que usted quiere quedarse 16 años en el poder”
El diputado, impulsor del planteo contra la candidatura del gobernador en 2027, rechazó que exista un intento de proscripción. “La demanda es esencialmente jurídica y será la Justicia la que tenga la última palabra”, afirmó.
Resumen para apurados
- El diputado Mariano Campero cuestionó este martes en Tucumán la posible reelección del gobernador Osvaldo Jaldo en 2027, al acusarlo de buscar perpetuarse 16 años en el poder.
- Jaldo ejerció como vicegobernador entre 2015 y 2023 y luego asumió la gobernación. La oposición recurrió a la Justicia objetando el artículo 90 de la carta magna local.
- El conflicto quedará en manos de los tribunales, que deberán dirimir la validez de las reelecciones consecutivas y sentar un precedente institucional clave en la provincia.
Mariano Campero salió al cruce de Osvaldo Jaldo y profundizó la disputa por la posibilidad de que el gobernador busque su reelección en 2027. El diputado, uno de los impulsores de la presentación judicial contra una eventual candidatura del mandatario, rechazó las acusaciones de intento de proscripción y trasladó la discusión al terreno de la alternancia en el poder.
“Jaldo: el problema no es que alguien quiera sacarlo de la cancha; es que usted quiere quedarse 16 años en el poder”, afirmó Campero en una carta difundida este martes, luego de la conferencia de prensa que brindó el mandatario.
El dirigente opositor planteó que existe una pregunta que, a su criterio, Jaldo no respondió: “¿Es razonable que una misma persona permanezca 16 años consecutivos alternando entre gobernador y vicegobernador?”.
La controversia gira alrededor del artículo 90 de la Constitución provincial. La norma establece que gobernador y vicegobernador pueden ser reelectos por un período consecutivo y contempla expresamente que un vicegobernador que haya cumplido dos mandatos pueda posteriormente ser elegido gobernador y acceder a una reelección.
Jaldo fue elegido vicegobernador en 2015 y reelegido en 2019. En 2023 llegó a la Gobernación y, de competir y ganar nuevamente en 2027, podría completar cuatro períodos consecutivos dentro de la fórmula del Poder Ejecutivo: dos como vice y dos como gobernador.
Campero cuestiona precisamente esa posibilidad. “Usted dice que gobernador y vicegobernador son cargos distintos. La discusión no es si son cargos distintos. La discusión es si esa diferencia puede utilizarse para perpetuarse”, sostuvo.
“Nadie quiere proscribirlo”
El diputado también respondió a las críticas del gobernador sobre las motivaciones políticas de la presentación. Admitió que existe una dimensión política, pero aseguró que el planteo que deberá resolverse en los tribunales es jurídico.
“Por supuesto. Estamos discutiendo la calidad de la democracia, la alternancia en el poder y el futuro de Tucumán. Pero le aclaramos que la demanda es -esencialmente- jurídica. Y será la Justicia la que tenga la última palabra”, afirmó.
Y recurrió a una metáfora futbolística para responder a las acusaciones del mandatario: “No queremos sacar a nadie de la cancha. Pero tampoco vamos a permitir que alguien se crea el dueño de la cancha”.
Campero sostuvo además que la discusión excede a los protagonistas de la disputa. “No se trata de Jaldo ni de Campero. Se trata de que Tucumán tenga seguridad jurídica”, señaló.
También recogió otra de las críticas formuladas por el gobernador, quien había cuestionado que la presentación contra su eventual candidatura llegara dos décadas después de la reforma constitucional de 2006.
“La antigüedad de una norma no la vuelve incuestionable”, respondió Campero. En ese punto endureció sus cuestionamientos contra la Constitución provincial y afirmó que el texto surgido de aquella reforma acumula antecedentes de declaraciones de inconstitucionalidad.
El límite de la Constitución Nacional
Hacia el final de la carta, Campero apuntó contra la concentración de poder y sostuvo que el debate deberá resolverse a la luz de la Constitución Nacional.
El diputado cuestionó que Jaldo ejerza una fuerte influencia sobre el Gobierno, la Legislatura y otras estructuras institucionales y políticas de la provincia. Y sostuvo que, independientemente del poder que pueda concentrar el oficialismo tucumano, existe un límite que deberá ser evaluado por la Justicia.
“Puede jactarse de tener la provincia en un puño. De manejar el Gobierno provincial, la Justicia, la Legislatura, las comunas rurales y los municipios, a través del pacto fiscal. Pero tiene un límite. Y ese límite es la Constitución Nacional”, afirmó.
Campero cerró su respuesta recurriendo a una frase de la Corte Suprema: “Nadie es más alto que la Constitución Nacional”.