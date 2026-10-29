¿Jaldo puede buscar la reelección? Duros cruces entre oficialistas y la oposición

Lisandro Catalán: “La única idea que se les cayó es que Jaldo no sea gobernador”

El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, explicó los motivos por los cuales el espacio político del presidente Javier Milei no acompañó con su firma la presentación que realizaron cuatro partidos (Cambia Tucumán, PRO, CREO y FR) ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). “Hace 40 días nos expedimos sobre el tema. Veíamos que se venía hablando mucho de una presentación genérica. Creo que tenemos que ser muy serios en la judicialización de la política. Nosotros no estamos de acuerdo”, dijo y recordó que Federico Pelli y él mismo fueron denunciados por sus domicilios ante la Justicia Federal. “Cuando uno ve la judicialización de la política para tener una agenda, porque no hay otra agenda, no sabemos bien qué quieren hacer con Tucumán. No se les escucha una palabra en eso; la única idea que se les cayó es que Jaldo no sea gobernador”, criticó. Insistió que cuando se oficialicen los candidatos realizarán planteos si detectan alguna imposibilidad jurídica y aseguró que LLA es la única opción distinta.