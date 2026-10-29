¿Jaldo puede buscar la reelección? Duros cruces entre oficialistas y la oposición

Rossana Chahla: “Tienen miedo al adversario”
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, se refirió a la acción declarativa de inconstitucionalidad que impulsa la oposición contra el artículo 90 de la Constitución de Tucumán y que afectaría, de modo directo, las aspiraciones de Osvaldo Jaldo de buscar un segundo mandato como gobernador. Dicha cláusula dispone cuánto tiempo duran en sus funciones el gobernador y el vicegobernador (hasta dos periodos consecutivos cada uno), algo que colisiona con el republicanismo según los demandantes ya que una misma persona puede estar 16 años consecutivos en los cargos de mayor poder en la provincia.
“No veo dónde está la incertidumbre, no entiendo. Tiene un mandato el gobernador y tiene derecho de ser reelecto, lo mismo en mi caso. Creo que están judicializando un poco la política”, declaró la jefa municipal. Consultada sobre su interpretación, dijo: “creo que tienen miedo. Faltan votos en la oposición. No voy a hablar de lo que no conozco, pero creo que el gobernador Osvaldo Jaldo ha tenido muchas acciones políticas públicas muy acertadas, que es lo que la gente pedía; va a ser nuestro candidato y va a ser el futuro gobernador por cuatro años más”.
Lisandro Catalán: “La única idea que se les cayó es que Jaldo no sea gobernador”
El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, explicó los motivos por los cuales el espacio político del presidente Javier Milei no acompañó con su firma la presentación que realizaron cuatro partidos (Cambia Tucumán, PRO, CREO y FR) ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). “Hace 40 días nos expedimos sobre el tema. Veíamos que se venía hablando mucho de una presentación genérica. Creo que tenemos que ser muy serios en la judicialización de la política. Nosotros no estamos de acuerdo”, dijo y recordó que Federico Pelli y él mismo fueron denunciados por sus domicilios ante la Justicia Federal. “Cuando uno ve la judicialización de la política para tener una agenda, porque no hay otra agenda, no sabemos bien qué quieren hacer con Tucumán. No se les escucha una palabra en eso; la única idea que se les cayó es que Jaldo no sea gobernador”, criticó. Insistió que cuando se oficialicen los candidatos realizarán planteos si detectan alguna imposibilidad jurídica y aseguró que LLA es la única opción distinta.
Marcelo Caponio: “Es el primer período como gobernador electo”
“Esto es una afirmación contundente: Osvaldo Jaldo no es que tiene el derecho a ser gobernador en el 2027, sino que va a ser el gobernador en el 2027 de los tucumanos. No hay ningún impedimento legal. Es el actual gobernador en un primer período. La Constitución lo habilita para una reelección; él ya dijo que se va a presentar en las elecciones del 2027. No tenemos ninguna duda de que los tucumanos lo van a elegir como próximo gobernador en el 2027”, declaró el presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio.
El ex legislador remarcó que el artículo 90 de la Constitución es muy claro. “Este es el primer período de Osvaldo Jaldo como gobernador electo. Tiene la posibilidad de ser gobernador en el 2027”, afirmó Caponio. Aclaró que la cláusula deja muy en claro que un vicegobernador sí puede ser candidato a gobernador luego de cumplidos dos períodos consecutivos, algo que no se permite en modo inverso. “Lo dejó claro la Corte Suprema”, dijo en alusión al frente que interpuso ante sus aspiraciones en 2023 con una cautelar.
Fernando Juri Debo: “Están dadas las condiciones para la intervención partidaria”
El ex defensor del Pueblo, Fernando Juri Debo, salió con los tapones de punta contra Jaldo por sus expresiones en la conferencia de prensa. El dirigente alineado con Manzur remarcó que el senador no hizo ninguna presentación, pero mencionó que el Partido Justicialista en Tucumán podría ser intervenido. “Creo que dadas las condiciones para la intervención partidaria. El PJ Nacional puede tomar represalias contra el PJ de Tucumán por estar en contra del mandato nacional”, expresó en diálogo con LA GACETA, y mencionó que el gobernador tendría algún tipo de alianza con Milei. El ex legislador, a su vez, opinó que Jaldo “está asustado” y le teme a Manzur, y que por ese motivo lo atacó en la conferencia. “Es grave lo que dijo. No está en sus cabales; Manzur no hizo ninguna presentación”, insistió. De todos modos, Juri Debo reconoció que en el manzurismo consideran que Jaldo “no puede ser” candidato. Señaló que cuando oficialice su candidatura habrá impugnaciones.
Manuel Courel: “Esto no es un planteo contra Jaldo, casi ni lo nombramos”
El legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán), uno de los dirigentes que firmó la presentación ante la CSJN, cuestionó los fundamentos que expuso el gobernador Jaldo durante una extensa conferencia de prensa el martes. Sostuvo que la Constitución de la provincia permite una sucesión indefinida entre los cargos de gobernador y vicegobernador. “Esto no es un planteo contra Jaldo. Nosotros casi ni lo nombramos en la demanda. Es un planteo contra el artículo 90 de la Constitución de Tucumán”, afirmó en una entrevista con LG Play.
Courel defendió su postura con el antecedente del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la candidatura del ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac. “El gobernador tiene que entender que por encima de él está la Constitución, los principios republicanos de la Constitución Nacional, y él no puede estar por encima de la República”, expresó el yerbabuenense. A su vez, analizó que si esperaban a marzo o abril para hacer la presentación, luego de la oficialización de las candidaturas, podría ser muy tarde.
Courel, a su vez, se refirió a los dichos de Jaldo, que mencionó que ser gobernador y vicegobernador son cosas distintas. “Sí, son la misma cosa, están en la misma fórmula. Uno vota la fórmula. Y tan es así, que son la misma cosa, que cuando Manzur se fue como jefe de Gabinete Jaldo fue gobernador casi dos años; entonces hay una sucesión de la misma persona en los principales cargos públicos”, manifestó.
Gerónimo Vargas Aignasse: “Aventura judicial de un rejunte de candidatos desesperados”
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse sostuvo que la oposición busca impedir la reelección de Jaldo mediante “una estrategia de exclusión electoral disfrazada de defensa de la República”. “Es una aventura judicial de un rejunte de candidatos desesperados. Anémicos de ideas y propuestas, buscan sacar de la cancha al adversario que no pueden enfrentar políticamente. Su coincidencia más importante no es un proyecto para Tucumán: es intentar impedir que Jaldo pueda competir”, dijo.
El parlamentario señaló que la demanda cuestiona una autorización expresa de la Constitución. “El artículo 90 permite que quien haya cumplido dos mandatos como vicegobernador pueda ser elegido gobernador y reelegido por un período consecutivo. No están denunciando que se haya inventado una habilitación: quieren eliminar judicialmente una disposición que les resulta electoralmente incómoda”, afirmó.
Vargas Aignasse cuestionó la presentación judicial contra la reelección de Jaldo. Sostuvo que existen fundamentos para objetar la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Demandar a una Provincia e invocar el principio republicano no habilita automáticamente esa instancia excepcional. La organización de las instituciones provinciales pertenece, como regla, al derecho público local. Los tribunales tucumanos pueden examinar cuestiones federales, con eventual revisión posterior de la Corte nacional. Respetar ese recorrido también es respetar la Constitución”, explicó.
Mariano Campero: “El problema es que usted quiere quedarse 16 años en el poder”
El precandidato a gobernador Mariano Campero cruzó a Jaldo por sus expresiones. “El problema no es que alguien quiera sacarlo de la cancha; es que usted quiere quedarse 16 años en el poder”, afirmó en una carta. “Usted dice que gobernador y vicegobernador son cargos distintos. La discusión no es si son cargos distintos. La discusión es si esa diferencia puede utilizarse para perpetuarse”, sostuvo. Y continuó: “no queremos sacar a nadie de la cancha. Pero tampoco vamos a permitir que alguien se crea el dueño de la cancha”. Campero sostuvo además que la discusión excede a los protagonistas de la disputa. “No se trata de Jaldo ni de Campero. Se trata de que Tucumán tenga seguridad jurídica”, señaló.