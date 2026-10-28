Enrique Romero defendió la candidatura de Jaldo y calificó de "mamarracho jurídico" el planteo opositor ante la Corte

Como primer fundamento, citó jurisprudencia de la Corte Suprema según la cual la primera fuente de interpretación de una norma es su letra. Mencionó los fallos 304:1820 y 314:1849, en los que, según explicó, se establece que, cuando el texto es claro, debe aplicarse directamente y los jueces no pueden sustituir la decisión del constituyente por otra que consideren preferible.