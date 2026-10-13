El FMI recortó la previsión de crecimiento para Argentina en 2026 y elevó sus estimaciones de inflación

Resumen para apurados
- Durante su cumbre en Bangkok, el FMI recortó al 2,1% el crecimiento de Argentina para 2026 por la debilidad de la actividad y de la demanda interna.
- El ajuste en el informe WEO elevó además la proyección de inflación al 32,5% y el desempleo al 7,6%, reflejando el deterioro en los indicadores económicos recientes.
- Pese al potencial exportador de Vaca Muerta, las duras condiciones financieras globales y la persistente inflación condicionarán el ritmo de la recuperación argentina.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó del 3,5% al 2,1% su previsión de crecimiento para la Argentina en 2026 y elevó sus estimaciones de inflación y desempleo. La revisión forma parte de la edición de octubre del informe Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), presentado durante las reuniones anuales del organismo y el Banco Mundial en Bangkok, Tailandia.
La nueva proyección implica una reducción de casi la mitad respecto del 4% que el Fondo esperaba para la economía argentina en octubre de 2025. El organismo había bajado esa estimación al 3,5% en abril de este año y la mantuvo en julio, antes de aplicar el nuevo recorte.
El pronóstico del FMI es más optimista que el de los analistas privados. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de septiembre, elaborado por el Banco Central, los economistas consultados esperan que el Producto Bruto Interno (PBI) aumente un 1,5% durante este año. En tanto, el proyecto de Presupuesto 2027 del Gobierno contempla una expansión del 3% para 2026.
Por qué el FMI redujo su previsión de crecimiento para Argentina
La revisión responde a una actividad económica menor a la prevista, una demanda interna debilitada y condiciones financieras que todavía restringen la recuperación. Así lo explicó Petya Koeva Brooks, subdirectora del Departamento de Estudios del FMI.
Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reflejaron esas dificultades. En julio, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó un 2,9% respecto de junio y un 1,4% en la comparación interanual.
Las expectativas del sector privado también se deterioraron. En el relevamiento de septiembre, los economistas pasaron de proyectar un crecimiento del 1,1% para el tercer trimestre a anticipar una contracción del 1%. Para los últimos tres meses del año, en cambio, estimaron una recuperación del 1,8%.
El FMI también redujo del 4% al 3,5% su pronóstico de crecimiento para la Argentina en 2027. De todos modos, el organismo espera que continúe la recuperación, aunque a un ritmo menor que el registrado durante el rebote económico de 2025.
El FMI elevó las proyecciones de inflación y desempleo
El informe también revisó al alza las estimaciones de inflación para la Argentina. Para 2026, el organismo pasó de proyectar una inflación promedio del 30,4% al 32,5%. Para 2027, elevó su cálculo del 15,7% al 21,2%.
Aunque el Fondo todavía espera una desaceleración de los precios durante el próximo año, ahora prevé que será más lenta que la estimada anteriormente. Las cifras corresponden a promedios anuales y no a la variación acumulada entre diciembre y diciembre.
El pronóstico del desempleo también empeoró. El FMI elevó su estimación del 7,2% al 7,6% para 2026 y del 6,9% al 7,1% para 2027. El último dato oficial disponible del INDEC ubicó la desocupación en el 7,9% durante el segundo trimestre de este año.
De esta manera, el organismo anticipa una recuperación económica moderada, con mayores dificultades para reducir la inflación y mejorar los indicadores laborales.
Energía y Vaca Muerta: las oportunidades para la economía argentina
Pese al recorte de sus previsiones, el FMI identificó oportunidades para la Argentina en el nuevo escenario internacional, especialmente por el desempeño del sector energético.
El organismo estima que el precio del petróleo promediará los U$S 96 por barril durante 2026, una suba superior al 40% respecto de 2025. Para 2027, proyecta una baja a U$S 87, aunque las cotizaciones continuarían en niveles elevados en términos históricos.
Los precios del gas también se mantienen por encima de los valores previos a la guerra en Medio Oriente. Este contexto puede favorecer las inversiones en hidrocarburos, particularmente en Vaca Muerta, y fortalecer las exportaciones argentinas.
Una mayor generación de divisas a través de la energía podría contribuir a mejorar el frente externo. El FMI prevé una evolución favorable de los desequilibrios macroeconómicos y una mejora de la cuenta corriente, que pasaría a registrar un superávit.
Sin embargo, el encarecimiento de la energía y de los fertilizantes también eleva los costos de producción de distintas actividades industriales y agropecuarias. Por eso, el efecto de los precios internacionales no es uniforme para todos los sectores de la economía.
Las condiciones financieras internacionales, otro desafío para Argentina
El escenario global plantea riesgos adicionales para la recuperación argentina. El FMI advirtió que el endeudamiento público mundial continúa creciendo y que los rendimientos de los bonos soberanos se encuentran en niveles elevados.
Estas condiciones pueden encarecer el financiamiento, reducir la liquidez disponible para las economías emergentes y aumentar la volatilidad de los mercados. Para la Argentina, esto implica que el acceso al crédito seguirá condicionado por un contexto internacional exigente.
El organismo también señaló que América Latina recibe un impulso limitado del auge de la inteligencia artificial y continúa dependiendo en gran medida de los precios de las materias primas, la estabilidad macroeconómica y las condiciones financieras internacionales.
En ese marco, el FMI proyecta que América Latina y el Caribe crecerán un 2,3% en 2026 y un 2,5% en 2027. Para la Argentina, el crecimiento previsto del 2,1% se ubica por debajo del promedio regional.
Entre las economías sudamericanas, Brasil y Colombia crecerían un 2,2% en 2026, mientras que Perú alcanzaría el 3% y Paraguay el 4,5%. Para Uruguay, el organismo proyecta una expansión del 1,3%, y para Chile, del 0,6%.
A escala mundial, el Fondo espera un crecimiento del 3,1% en 2026 y del 3,4% en 2027. Entre los riesgos que podrían afectar la actividad y la inflación menciona el encarecimiento de la energía y los alimentos, las tensiones geopolíticas, el elevado endeudamiento público y eventuales correcciones en los mercados financieros.
Luis Caputo participa de las reuniones del FMI en Tailandia
La delegación argentina participa de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok. Está encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, e incluye al viceministro José Luis Daza y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
En paralelo, el Gobierno busca avanzar en la tercera revisión del programa financiero por U$S 20.000 millones acordado con el FMI en abril de 2025. Caputo tiene previsto reunirse con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, mientras continúa pendiente la evaluación técnica de las metas comprometidas por la Argentina.
Si la revisión recibe la aprobación del Directorio Ejecutivo del Fondo, el país podría acceder a un desembolso de aproximadamente U$S 860 millones.
El panorama que describe el organismo combina oportunidades y riesgos. La capacidad exportadora de Vaca Muerta y la mejora potencial del frente externo pueden favorecer la economía argentina, pero la actividad más débil, la inflación persistente, el desempleo y las condiciones financieras internacionales representan obstáculos para una recuperación más sólida.