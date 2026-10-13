El FMI recortó la previsión de crecimiento para Argentina en 2026 y elevó sus estimaciones de inflación

El pronóstico del FMI es más optimista que el de los analistas privados. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de septiembre, elaborado por el Banco Central, los economistas consultados esperan que el Producto Bruto Interno (PBI) aumente un 1,5% durante este año. En tanto, el proyecto de Presupuesto 2027 del Gobierno contempla una expansión del 3% para 2026.