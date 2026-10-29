Karina Milei defendió el RIGI en Rosario y agradeció el respaldo de los gobernadores

Resumen para apurados
- En Rosario, Karina Milei defendió el RIGI ante ocho gobernadores para celebrar inversiones y promover la integración de pymes en proyectos estratégicos.
- El acto reunió al ministro Luis Caputo y mandatarios provinciales, tras la inauguración de proyectos de litio en Catamarca que sumaron inversiones por USD 1.400 millones.
- El Ejecutivo busca consolidar alianzas federales para garantizar estabilidad cambiaria y atraer desembolsos millonarios en minería y energía a largo plazo.
Karina Milei, hermana del mandatario Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, defendió el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) durante una ronda de negocios realizada en Rosario, donde aseguró que el esquema ya consiguió “resultados extraordinarios”.
Además, agradeció a los gobernadores que adhirieron a la iniciativa y destacó la importancia de articular a las grandes empresas con las PyMEs y los proveedores locales.
La funcionaria participó de la jornada junto al ministro de Economía nacional, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anfitrión del encuentro. Los cuatro estuvieron a cargo de las palabras de apertura, aunque Karina Milei fue la última en intervenir.
“Quería agradecerle a Maxi por recibirnos y a todos los gobernadores que nos vienen acompañando”, expresó al comenzar su discurso. Luego, felicitó al equipo económico y mencionó especialmente a Caputo, al secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, y a Daniel González, secretario de Energía y Minería, quien dejará el cargo en los próximos días.
La hermana del mandatario libertario también hizo un “reconocimiento especial” a los mandatarios provinciales presentes por su adhesión al RIGI. En primera fila escuchaban Pullaro; Martín Llaryora, de Córdoba; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Marcelo Orrego, de San Juan; Carlos Sadir, de Jujuy; y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, consignó el diario "Ámbito".
El potencial de la minería
Karina Milei destacó el papel de la minería y recordó que acompaña al sector desde el inicio de la gestión, con su participación en distintas ferias y encuentros. Sobre la ronda de negocios, dijo estar “impresionada” por la cantidad de empresas presentes y consideró que el RIGI está demostrando resultados positivos.
“La minería va a ser uno de los sectores con mayor prosperidad. Esta jornada representa lo que queremos lograr, un win-win. Acá tienen que ganar todos, tanto las grandes empresas mineras como las PyMEs y los proveedores”, sostuvo al cerrar su intervención.
Aunque breve, su discurso llamó la atención por tratarse de una de las contadas ocasiones en las que la secretaria general de la Presidencia tomó la palabra en público. En los últimos meses, sin embargo, incrementó sus apariciones y protagonismo político.
Su presencia en Santa Fe junto a integrantes de la primera línea del Gobierno fue interpretada como un nuevo gesto hacia la administración libertaria, en un contexto de acercamiento entre la Casa Rosada y los gobernadores tras el viaje a París con Javier Milei para el "Argentina Week".
Un día antes, Milei y su hermana habían participado en Catamarca de la inauguración de la expansión Fénix 1B y de la nueva operación Sal de Vida, dos instalaciones de Rio Tinto que representan una inversión conjunta de U$S1.400 millones. Los proyectos permitirán sumar 25.000 toneladas anuales de capacidad de producción de carbonato de litio equivalente.
Durante ese acto, que coincidió con el Día del Trabajador Minero, Javier Milei presentó las obras como una muestra del cambio de modelo económico, defendió el RIGI y sostuvo que la minería puede impulsar el empleo, las exportaciones y el desarrollo de las comunidades.
Caputo defendió el rumbo económico
Antes de la intervención de Karina Milei, el ministro de Economía también había respaldado el régimen de incentivos. Caputo aseguró que el RIGI generó inversiones por U$S210.000 millones en proyectos mineros, hidrocarburíferos y de otros sectores.
“Estas inversiones garantizan que Argentina no va a tener problemas con el tipo de cambio. En Argentina no faltaban dólares, sino que se castigaba a los sectores donde tenemos mayor ventaja comparativa”, afirmó al abrir la jornada.
El funcionario también elogió la gestión de Javier Milei, a quien definió como “uno de los tres líderes más importantes del mundo” en la actualidad, y pidió sostener el rumbo económico sin desviaciones.
“No podemos movernos ni un centímetro de este camino porque tenemos todavía una trayectoria negativa que hace que, ante el primer desvío, el mundo se cuestione si la Argentina no volvió a las andadas”, advirtió.
“No hay opción de tomar aunque sea un mínimo atajo. Tenemos que seguir, esa es la decisión del Presidente”, agregó.
Caputo sostuvo que la Argentina es hoy un país previsible y con estabilidad económica, aunque reconoció que todavía queda un largo camino por recorrer. En ese sentido, afirmó que el Gobierno dejó atrás el populismo y la idea de que el déficit fiscal es el camino para impulsar la economía.
La Ronda de Negocios RIGI se desarrolla en La Fluvial de Rosario y reúne a representantes de 43 grandes proyectos de minería, energía e infraestructura, junto con cerca de 1.800 PyMEs y proveedores de todo el país. La agenda incluye rondas comerciales, mesas de financiamiento y espacios de vinculación entre proveedores y responsables de compras.