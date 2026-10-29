Karina Milei defendió el RIGI en Rosario y agradeció el respaldo de los gobernadores

La hermana del mandatario libertario también hizo un “reconocimiento especial” a los mandatarios provinciales presentes por su adhesión al RIGI. En primera fila escuchaban Pullaro; Martín Llaryora, de Córdoba; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Marcelo Orrego, de San Juan; Carlos Sadir, de Jujuy; y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, consignó el diario "Ámbito".