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Buscan a un argentino desaparecido tras el choque de trenes en España

Se trata de Agustín Randazzo y viajaba en el vagón ocho del tren que viajaba de Madrid a Sevilla. Su familia no logra establecer contacto con él.

Agustín Randazzo viajaba en uno de los trenes que chocaron en España y está desaparecido
Agustín Randazzo viajaba en uno de los trenes que chocaron en España y está desaparecido TN
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Familiares buscan al argentino Agustín Randazzo tras el choque de dos trenes ocurrido este miércoles en Toledo, España, que dejó decenas de muertos y más de cien heridos.
  • El siniestro se produjo cuando un convoy AVE impactó contra otro detenido en Urda. Los allegados de Randazzo recorren centros de salud ante la falta total de noticias.
  • Las autoridades investigan posibles fallas en la señalización o un error humano, mientras los equipos de rescate continúan las labores para identificar a todas las víctimas.
Resumen generado con IA

La familia de Agustín Randazzo, un argentino de 51 años que vive en España desde 2002, busca desesperadamente información sobre su paradero tras el choque de trenes ocurrido en Toledo. El hombre viajaba desde Madrid hacia Sevilla en una de las formaciones involucradas en el accidente y se encontraba en el vagón 8.

Quién era la joven argentina que murió en el accidente de trenes de España

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Hasta el momento, sus familiares y su pareja no habían logrado establecer contacto con él. Mientras se trasladan a hospitales cercanos al lugar del siniestro para intentar localizarlo, sus allegados difundieron un pedido de ayuda en las redes sociales para obtener información que permita encontrarlo.

La búsqueda de Agustín Randazzo: qué se sabe del argentino desaparecido

Jorge, hermano de Agustín, confirmó que la familia todavía no tenía novedades sobre su paradero. En declaraciones a TN, explicó que se dirigían a centros de salud de la zona del accidente para averiguar si el hombre había sido trasladado y conocer su estado.

La preocupación también llevó a su pareja, Sergi, a publicar un mensaje en la red social X. Allí contó que llevaba varias horas sin noticias de Agustín y que ni sus familiares ni sus amigos sabían qué había ocurrido con él.

El pedido busca ampliar la difusión del caso y conseguir información que permita establecer dónde se encuentra el argentino después del impacto entre las dos formaciones ferroviarias.

Cómo fue el choque de trenes en Toledo

El accidente ferroviario ocurrió este miércoles cerca de la estación de Urda, en Toledo, España. Según las primeras reconstrucciones difundidas, una formación AVE de Renfe impactó desde atrás contra un tren de la compañía Iryo que había quedado detenido en las vías.

El siniestro dejó decenas de personas fallecidas y más de un centenar de heridos. Entre las víctimas fatales, fuentes oficiales confirmaron la presencia de una mujer argentina.

Los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar para asistir a los heridos y buscar posibles víctimas que hubieran quedado atrapadas en los vagones.

Investigan las causas del accidente ferroviario

Las primeras hipótesis sobre el choque apuntaron a una posible falla en el sistema de señalización y a un eventual error humano. Sin embargo, las causas del siniestro deberán determinarse a partir de la investigación correspondiente.

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, señaló que podría haberse producido una orden equivocada para reanudar la marcha. De acuerdo con esa reconstrucción preliminar, el tren AVE habría recorrido unos 25 kilómetros antes de colisionar con la formación que permanecía detenida.

Mientras avanzan las pericias, la familia de Agustín Randazzo continúa buscando información para conocer su paradero y determinar qué ocurrió con el argentino que viajaba en uno de los trenes involucrados.

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