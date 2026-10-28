Quién era la joven argentina que murió en el accidente de trenes de España

Resumen para apurados
- La argentina Ana Martina Conte Grand murió esta mañana en Toledo, España, tras el choque de dos trenes de pasajeros que dejó al menos 68 muertos y más de 100 heridos.
- La joven viajaba con su hermano, quien sobrevivió y está internado. Cancillería argentina asiste a los familiares y sigue la búsqueda de otro ciudadano argentino desaparecido.
- Continúa la búsqueda en hospitales del argentino desaparecido, mientras avanzan la asistencia consular y las tareas para identificar a las víctimas de la tragedia ferroviaria.
El choque entre dos trenes de pasajeros en España dejó al menos 68 muertos y más de 100 heridos. Entre las víctimas fatales se encuentra Ana Martina Conte Grand, una argentina de 29 años, oriunda de San Juan, que residía en Andalucía y viajaba junto a su hermano cuando ocurrió el accidente.
Según informó TN, la joven era podóloga y se encontraba esta mañana en el vagón 7 de una de las formaciones involucradas en el siniestro, ocurrido en Toledo. Su hermano, Zacarías, sobrevivió al choque y fue trasladado a un hospital de esa ciudad.
La muerte de la joven fue confirmada mediante un comunicado oficial de la Cancillería argentina, que también informó sobre la búsqueda de otro ciudadano argentino desaparecido tras el accidente.
A través de un mensaje publicado en la red social X, el organismo señaló que la Embajada argentina en Madrid y los consulados del país en España mantienen contacto permanente con los familiares de las personas afectadas y continúan brindando asistencia consular.
Quién era Ana Martina Conte Grand
Ana Martina y su hermano Zacarías eran licenciados en Podología. Ambos habían estudiado la carrera en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y compartían un consultorio que promocionaban a través de las redes sociales.
La joven había nacido en San Juan, pero vivía en Andalucía, donde desarrollaba su vida antes del trágico accidente ferroviario.
Buscan a un argentino de 51 años desaparecido
Mientras avanzan las tareas de identificación y asistencia a las víctimas, la familia de Agustín Randazzo busca información sobre su paradero. El hombre, de 51 años, vive en España desde 2002 y viajaba de Madrid a Sevilla en el vagón 8 de una de las formaciones involucradas en el choque.
“Todavía no tenemos noticias. Vamos de camino a los hospitales cerca del accidente”, le dijo Jorge, su hermano, a TN.
La pareja de Randazzo también difundió un pedido de ayuda en las redes sociales para obtener información que permita localizarlo. “Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja”, escribió en una publicación en X, en la que explicó que familiares y amigos desconocían qué había ocurrido con él.
Para facilitar su identificación, compartió detalles de su aspecto físico: tiene barba, tatuajes, el pelo rapado y mide aproximadamente 1,70 metros. Al momento del viaje, vestía una camisa y un jersey.
La búsqueda continúa mientras sus familiares recorren hospitales de la zona y esperan novedades sobre su paradero.