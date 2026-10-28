Qué falló antes del choque de trenes en España: investigan un posible error humano

Resumen para apurados
- Al menos 30 personas murieron este miércoles en Toledo, España, al chocar un AVE y un tren Iryo por un presunto error humano derivado de fallas de señalización.
- Tras fallar el sistema LZB, el control manual ordenó al AVE avanzar a velocidad normal sin advertir que la formación de Iryo continuaba detenida sobre las vías.
- Las autoridades temen más víctimas mientras avanzan los rescates y la investigación oficial busca determinar responsabilidades en la gestión de la red de alta velocidad.
Al menos 30 personas murieron este miércoles en un grave accidente ferroviario ocurrido en las inmediaciones de la estación de Urda, en la provincia española de Toledo. La colisión involucró a un tren de alta velocidad AVE de Renfe y a una formación de la compañía Iryo. Las autoridades temen que el número de víctimas fatales aumente a medida que avancen las tareas de rescate.
Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a un posible error humano relacionado con una falla en el sistema de señalización ferroviaria. Según fuentes del Gobierno citadas en la información original, la avería habría obligado a pasar del control automatizado al manual, una transición durante la cual se habrían impartido órdenes que terminaron con el choque del AVE contra el tren de Iryo, que permanecía detenido en las vías.
Cómo fue el choque de trenes en Toledo
El accidente se produjo en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad, entre las localidades de Mora, Orgaz y Urda, en la provincia de Toledo.
De acuerdo con las primeras reconstrucciones, una falla en el sistema de seguridad LZB, utilizado para controlar la circulación de trenes de alta velocidad en España, provocó que alrededor de ocho formaciones quedaran detenidas en la zona.
Ante el inconveniente técnico, el centro de control habría pasado a un procedimiento manual y ordenado reanudar la circulación. Sin embargo, el tren de Iryo no consiguió arrancar por motivos que todavía no fueron aclarados y permaneció detenido sobre la vía.
En ese contexto, el controlador ferroviario habría autorizado al AVE que circulaba detrás a continuar la marcha, pese a que el convoy de Iryo seguía obstruyendo el recorrido.
Investigan un posible error humano tras una falla en la señalización
Las primeras hipótesis señalan que el accidente podría estar relacionado con una serie de decisiones tomadas durante la gestión de la avería. Según fuentes del Ejecutivo, el sistema de seguridad automatizado dejó de funcionar y el control pasó a depender de las indicaciones manuales del personal ferroviario.
La investigación se centra especialmente en las instrucciones que recibió el conductor del AVE. De acuerdo con esa reconstrucción preliminar, debía circular a una velocidad reducida, adaptada a las condiciones de visibilidad y a la falta de funcionamiento del sistema automático.
Sin embargo, las fuentes consultadas sostienen que el controlador habría ordenado al tren avanzar a velocidad normal, una indicación que habría incrementado la velocidad de aproximación al convoy detenido.
Poco después, el AVE impactó contra la parte trasera del tren de Iryo. Por el momento, la velocidad exacta a la que circulaba la formación de Renfe al momento de la colisión no había sido determinada.
Estas hipótesis deberán ser confirmadas por la investigación oficial, que busca establecer cómo se produjo la secuencia de órdenes y qué factores contribuyeron al siniestro.
Al menos 30 muertos y temor a que aumente la cifra de víctimas
El accidente dejó al menos 30 personas fallecidas, de acuerdo con el balance inicial difundido en la información de origen. Las autoridades advirtieron que el número podría aumentar debido a la gravedad del impacto y a las condiciones en las que quedaron algunos de los vagones.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, señaló que entre las víctimas había al menos seis fallecidos en el tren de Iryo y otros 24 en el AVE de Renfe. También reconoció que existía preocupación por la posibilidad de que el balance final fuera mayor.
La colisión provocó importantes destrozos y dejó varios vagones destruidos en un terraplén, lo que complicó las tareas de rescate y asistencia a los pasajeros. Mientras continúan las actuaciones de emergencia, las autoridades buscan esclarecer las causas del accidente ferroviario y determinar las responsabilidades correspondientes.