Qué falló antes del choque de trenes en España: investigan un posible error humano

Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a un posible error humano relacionado con una falla en el sistema de señalización ferroviaria. Según fuentes del Gobierno citadas en la información original, la avería habría obligado a pasar del control automatizado al manual, una transición durante la cual se habrían impartido órdenes que terminaron con el choque del AVE contra el tren de Iryo, que permanecía detenido en las vías.