Tragedia ferroviaria en España: chocaron dos trenes de alta velocidad y hay al menos 30 muertos

Resumen para apurados
- Al menos 30 personas murieron este miércoles tras el choque de dos trenes de alta velocidad de Renfe e Iryo cerca de Urda, Toledo, en el trayecto Madrid-Andalucía.
- Con más de 480 pasajeros a bordo, dos coches descarrilaron y cayeron por un terraplén. Equipos de emergencia y un polideportivo municipal asisten a los heridos.
- El presidente Pedro Sánchez coordina la respuesta a este grave siniestro, que abre interrogantes sobre la seguridad operativa en la red ferroviaria de alta velocidad.
El siniestro involucró a una formación de Renfe que se dirigía a Sevilla y a un tren operado por la compañía Iryo. Tras el impacto, dos coches descarrilaron y cayeron por un terraplén, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de rescate y asistencia sanitaria. En ambos convoyes viajaban más de 480 pasajeros.
Cómo fue el choque entre los trenes de alta velocidad
El accidente se produjo alrededor de las 9 de la mañana y generó una escena de destrucción en el lugar. El descarrilamiento de dos de los coches complicó las tareas de evacuación y rescate, mientras los equipos de emergencia trabajaban para asistir a los pasajeros afectados.
Entre los testimonios de quienes viajaban en las formaciones, Jesús Jerónimo, de 54 años, relató al diario El País cómo vivió el impacto. El hombre se encontraba en el segundo vagón del AVE con destino a Sevilla y trabajaba en su computadora portátil cuando sintió un movimiento brusco.
“Ha salido gente despedida. Hemos pensado que habíamos descarrilado”, contó. También explicó que, una vez que pudieron salir del tren, observaron que la formación estaba inclinada y que había numerosas personas heridas y nerviosas.
Pedro Sánchez expresó sus condolencias por el accidente ferroviario
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó su pesar por el choque a través de las redes sociales y aseguró que seguía de cerca la situación junto con las autoridades responsables.
“Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo”, escribió el mandatario, quien indicó que mantenía contacto permanente con el ministro de Transportes y con el presidente de Castilla-La Mancha.
Además, destacó que los servicios de emergencia trabajaban en el lugar para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con las distintas administraciones involucradas.
Preparan un pabellón deportivo para recibir a los pasajeros
La magnitud del siniestro también movilizó a las autoridades locales. Manuel Galáns, alcalde de la localidad de Urda, informó a la radiotelevisión pública TVE que Protección Civil solicitó al ayuntamiento que acondicionara un pabellón deportivo.
El espacio se preparaba para recibir y asistir a decenas de pasajeros afectados por el accidente, en medio del operativo desplegado tras el choque.
Mientras avanzaban las tareas de rescate y atención sanitaria, el siniestro mantenía en alerta a los equipos de emergencia y a las autoridades de la región.