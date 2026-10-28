Tragedia ferroviaria en España: chocaron dos trenes de alta velocidad y hay al menos 30 muertos

El siniestro involucró a una formación de Renfe que se dirigía a Sevilla y a un tren operado por la compañía Iryo. Tras el impacto, dos coches descarrilaron y cayeron por un terraplén, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de rescate y asistencia sanitaria. En ambos convoyes viajaban más de 480 pasajeros.