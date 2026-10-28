Choque de trenes en España: se duplicó la cifra de muertos y ya son 64 las víctimas fatales

El accidente ocurrió a la altura de la estación de Urda e involucró a un tren AVE de Renfe y a una formación de la empresa Iryo, que se encontraba detenida sobre las vías. Según fuentes del Gobierno central, una de las hipótesis apunta a un posible error humano. Tras el impacto, dos vagones del Iryo y uno del AVE cayeron por un terraplén.