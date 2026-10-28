Choque de trenes en España: se duplicó la cifra de muertos y ya son 64 las víctimas fatales

Resumen para apurados
- Al menos 64 personas murieron este miércoles en Toledo, España, tras chocar un tren AVE contra otro de Iryo detenido en las vías, en un siniestro atribuido a un error humano.
- El impacto provocó el descarrilamiento y la caída de tres vagones por un terraplén, complicando el rescate de más de 540 pasajeros y dejando además a 80 personas heridas.
- La tragedia obligó a suspender la conexión de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, frenó la agenda política española y las autoridades temen un mayor número de víctimas.
La tragedia ferroviaria ocurrida este miércoles en España se agravó con una nueva actualización del balance de víctimas: al menos 64 personas murieron y otras 80 resultaron heridas, 50 de ellas de gravedad, tras el choque de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo. Las autoridades temen que el número de fallecidos siga aumentando.
El accidente ocurrió a la altura de la estación de Urda e involucró a un tren AVE de Renfe y a una formación de la empresa Iryo, que se encontraba detenida sobre las vías. Según fuentes del Gobierno central, una de las hipótesis apunta a un posible error humano. Tras el impacto, dos vagones del Iryo y uno del AVE cayeron por un terraplén.
Choque de trenes en España: qué se sabe del accidente
El siniestro se produjo durante la mañana de este miércoles, cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo. De acuerdo con fuentes del servicio de emergencias 112, el AVE colisionó contra el tren de Iryo, que permanecía detenido en la vía.
La violencia del impacto provocó el descarrilamiento de varios coches. Tres vagones, dos pertenecientes a la formación de Iryo y uno al tren de Renfe, cayeron por un terraplén, lo que complicó las tareas de rescate y asistencia a los pasajeros.
En las dos formaciones viajaban más de 540 personas. El accidente dejó, hasta el momento, un saldo de al menos 64 muertos y 80 heridos, de los cuales 50 presentan lesiones graves.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, expresó su preocupación por la posibilidad de que la cifra de víctimas fatales continúe aumentando mientras avanzan las tareas de emergencia.
Investigan un posible error humano tras el choque de trenes
Las primeras hipótesis sobre las causas del accidente apuntan a un posible error humano. Fuentes del Gobierno central atribuyen el siniestro a esa posibilidad, aunque la investigación deberá determinar cómo se produjo la colisión y qué factores intervinieron.
El choque ocurrió cuando el tren AVE impactó contra la formación de Iryo, que estaba detenida en las vías. Por el momento, las autoridades mantienen las actuaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.
La gravedad del siniestro y la cantidad de pasajeros afectados obligaron a desplegar un amplio operativo de emergencia. Mientras continúan las tareas de asistencia, las autoridades siguen de cerca la evolución de los heridos y la actualización del balance de víctimas.
Interrumpieron los trenes entre Madrid y Andalucía
Como consecuencia del accidente, la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida. La suspensión afecta a un corredor clave para los desplazamientos entre la capital española y el sur del país.
Además, se habilitaron centros de atención para los familiares de las personas que viajaban en los trenes accidentados. Los puntos de asistencia funcionan en la estación de Atocha, en Madrid, y en Sevilla, con el objetivo de brindar información y acompañamiento a los allegados.
La dimensión de la tragedia también tuvo consecuencias en la actividad política española: tanto el Gobierno como distintos partidos suspendieron sus agendas previstas para este miércoles.