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Cafayate se convierte en el epicentro del vino del NOA con las jornadas del Coprovi

El Consejo de Profesionales Vitivinícolas del NOA celebra su encuentro anual desde este jueves hasta el sábado. Habrá una feria con 50 proyectos, clínicas técnicas y una gran cata a ciegas.

LUGAR DEL ENCUENTRO. El Centro de Convenciones de Cafayate.
LUGAR DEL ENCUENTRO. El Centro de Convenciones de Cafayate.
Por Redacción Sociedad Hace 3 Hs

Desde este jueves y hasta el sábado por la noche, la ciudad de Cafayate, en Salta, será el escenario del evento anual del Consejo de Profesionales Vitivinícolas del NOA (Coprovi).

La iniciativa tiene como objetivo impulsar la identidad, el trabajo colaborativo y la mejora continua de la calidad de los vinos del norte argentino, reuniendo a profesionales de Tucumán, Salta y Catamarca.

Las actividades se basan en el intercambio de saberes entre expertos, sin marcas comerciales de por medio durante sus evaluaciones. De esta manera, la organización lleva adelante uno de los eventos y catas a ciegas más importantes de la región, donde se evalúa la cosecha del año, se realizan clínicas técnicas y se montan ferias para pequeños productores.

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"Después de una temporada entera de trabajo de campo en las viñas, labores en bodega y degustaciones, llegamos a este momento cumbre tras meses de preparación, consolidándose como un espacio fundamental para el desarrollo y la promoción de la vitivinicultura del Norte argentino", dijeron los organizadores.

La agenda de actividades

Jueves 29 de octubre - 18 horas (Centro de Convenciones)

La jornada inaugural contará con la Feria de vinos del Valle Calchaquí. Se trata de una propuesta abierta al público donde bodegas de todos los tamaños presentarán sus proyectos particulares junto a los desarrollos de profesionales independientes. En esta edición, los asistentes podrán degustar 50 proyectos diferentes y la comida estará provista por estudiantes de gastronomía de la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios de Salta.

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Viernes 30 de octubre - 18 horas (Centro de Convenciones)

El día técnico estará dedicado a la capacitación y exposición de temáticas enológicas de vanguardia. La jornada contará con la presencia de destacados expertos:

- "Informe del Año climático 2026", por el ingeniero agrónomo Francisco Tellechea.

- "Diversidad del Piedemonte", por el licenciado en Geofísica Guillermo Corona.

- "Diseño del viñedo, integración con el paisaje natural", por el ingeniero agrónomo Álvaro Habjan.

- "El origen del vital recurso que hace al vino", por el ingeniero agrónomo Esteban Miguel.

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Sábado 31 de octubre - 18 horas

El evento cerrará con la tradicional Fiesta del vino calchaquí. Se trata de una cata especial de muestras seleccionadas cuidadosamente a lo largo de las degustaciones realizadas durante todo el año.

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