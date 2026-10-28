El crudo relato de los padres de la joven que sufrió bullying en Catamarca: “Fue un shock muy fuerte"

Al día siguiente, sus padres realizaron una denuncia ante la Justicia. Sin embargo, para entonces, la situación ya había afectado profundamente a la adolescente. “Ella ya no puede volver a la escuela por la situación que vivió. De su intimidad y saber que todos sus compañeros la habían visto”, explicó Noelia, quien también manifestó su angustia por las consecuencias que el episodio tuvo en la vida familiar.