¿Puede Tucumán tener su propio Cafayate?: la provincia quiere dejar de ser una promesa y convertirse en destino del vino

Hoy, la apuesta provincial apunta a cambiar esa historia. “En Tucumán se da un caso atípico porque encontrás en un mismo lugar una potencialidad de producción con varios productos: vino, nuez, frutas, hortalizas. Pero además tenés historia y paisajes fantásticos. Entonces la apuesta es el desarrollo enoturístico: el desarrollo del vino que te permite vender el valle”, remarca Juan Casañas, presidente del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP) en “Encuentros LA GACETA: Vino y Territorio”.