Qué es la "ameba come cerebros": síntomas, cómo ingresa al cuerpo y por qué resulta tan letal

En cuanto a los tiempos de manifestación de la enfermedad, el período de incubación suele abarcar entre 3 y 14 días desde el momento en que se produce el contacto con el agua contaminada. El cuadro clínico de la infección comienza a manifestarse con una fase inicial caracterizada por fiebre alta, náuseas, vómitos repetidos y un dolor de cabeza muy intenso. Con el avance de las horas, el cuadro evoluciona hacia una fase crítica en la que se presentan rigidez en el cuello, confusión mental, trastornos motores, pérdida del equilibrio y severas alteraciones sensoriales.