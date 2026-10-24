SociedadActualidad

Indignación en Catamarca: una adolescente contó con orgullo un episodio de bullying hacia una compañera

La viralización de un relato provocó repudio y movilizó a estudiantes que reclamaron justicia por los maltratos sufridos por una compañera.

Indignación en Catamarca: una adolescente contó con orgullo un episodio de bullying hacia una compañera
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una estudiante de Catamarca generó repudio al filmarse celebrando el bullying contra una compañera en Bariloche, agresión motivada por la previa difusión de un video íntimo.
  • El caso inició en abril tras filtrarse un video íntimo de la víctima, quien pasó a cursar virtual y luego sufrió constantes agresiones e insultos durante el viaje a Bariloche.
  • Tras protestas de alumnos, la Justicia abrió causas penales y peritará celulares, mientras que Educación inició un sumario administrativo contra el colegio para fijar sanciones.
Resumen generado con IA

Un nuevo caso aberrante de bullying inició una polémica en Catamarca en torno a la presencia de adultos responsables. En los últimos días se filtró el video que una adolescente publicó en el que contó cómo, junto a otros compañeros, ejerció bullying sobre una compañera en su viaje de egresados. La joven se burló y se rió del mal episodio que pasó la agredida.

“Escribí el libro que necesitaba leer”: sufrió bullying y hoy recorre escuelas para contar su historia

“Escribí el libro que necesitaba leer”: sufrió bullying y hoy recorre escuelas para contar su historia

Aunque las versiones de la historia aseguran que el enfrentamiento no se inició en Bariloche, ese fue el episodio que narró la agresora y que generó indignación en las últimas horas. En abril, un grupo de adolescentes de su institución, el colegio Pía Didoménico, habría accedido al celular de la víctima y viralizado un video de contenido sexual junto a su pareja. Desde entonces, la persona agredida empezó a cursar de forma virtual. Tres adolescentes fueron denunciados.

Agresión en Bariloche a una adolescente

Pese a la mediación del conflicto, la adolescente agredida viajó a Bariloche en septiembre con sus compañeros. Sus padres indicaron que, previo a tomar la decisión, se dialogó con los especialistas que atendían a su hija. La joven agresora, mayor de 18 años según el diario El Ancasti, narró que durante el viaje de egresados atacó constantemente a la misma chica.

“Agarro el vaso, me quedo así mirándola. Hasta que no se vació el vaso, no le dejé de tirar”, relató. También le dedicaron cantos con insultos y agresiones en los que se hacía referencia a su físico y a su persona. “La mina empezó a llorar, parecía que le acababan de matar a la madre en frente”, narró entre risas la atacante. “La verdad que nos fuimos medio al cho** bardeándola con el video pero bueno, que se ca** por pu** asquerosa de mie**”, dijo.

Proponen arrestar hasta 10 días a padres que no actúen ante casos de bullying de sus hijos

Proponen arrestar hasta 10 días a padres que no actúen ante casos de bullying de sus hijos

Después de una serie de ataques ocurridos en uno de los boliches de Bariloche y, al regreso al hotel, los coordinadores habrían intentado intervenir en el asunto. La adolescente habría sufrido un ataque de nervios. “Perdónenme, me disculpan si alguien tiene problemas psicológicos acá a los que le pase lo mismo, pero yo estaba tentada, porque era un mal que lo estaba pasando ella y yo lo estaba disfrutando”, relató la agresora.

Reclamos en el colegio Pía Didoménico

Según compartió El Ancasti, este viernes los estudiantes de la institución realizaron una sentada pacífica en las afueras del colegio Pía Didoménico en solidaridad con la compañera insultada. Los participantes exhibieron carteles reclamando justicia y reflexionando sobre el impacto que pueden tener los episodios de bullying. “Las mujeres no olvidamos lo que la Justicia ignora”, escribieron en las pancartas.

“Estamos hartos de sufrir. Hay mucha gente de acá que sufrió por años bullying, maltratos y mucha violencia psicológica y emocional; la verdad, estamos hartos de este tipo de cosas”, manifestó una estudiante al diario catamarqueño.

Murió un nene de 10 años por una ameba “come-cerebros” en Catamarca: cerraron las Termas de Fiambalá

Murió un nene de 10 años por una ameba “come-cerebros” en Catamarca: cerraron las Termas de Fiambalá

El Ministerio de Educación y Trabajo de la Provincia, en tanto, inició un sumario administrativo contra el colegio. La madre de la víctima también inició una denuncia que quedó a cargo de la Fiscalía Penal Juvenil a cargo de Guillermo Narváez. La joven que compartió el video que se viralizó también recibió una denuncia. El expediente quedó en la Fiscalía de Instrucción N° 7 a cargo de Paola González Pinto.

El Laboratorio Satélite Forense secuestró cuatro celulares, entre ellos, el de la víctima, para hacer las pericias correspondientes.

Temas Catamarca
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco
1

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección
2

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección

La compra del predio para la Junta Electoral generó cuestionamientos en la oposición
3

La compra del predio para la Junta Electoral generó cuestionamientos en la oposición

El verdadero ídolo es el que inspira
4

El verdadero ídolo es el que inspira

Cruces en la interna del PJ: Yedlin afirmó que no ve posible un acuerdo de unidad
5

Cruces en la interna del PJ: Yedlin afirmó que no ve posible un acuerdo de unidad

Ranking notas premium
La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros
1

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco
2

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección
3

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección

Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico
4

Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico

Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo
5

Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo

Más Noticias
Fórmula 1: horario y dónde ver la clasificación de Franco Colapinto en Austin

Fórmula 1: horario y dónde ver la clasificación de Franco Colapinto en Austin

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico del SMN para toda la semana

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico del SMN para toda la semana

Así está hoy Migue, el hijo de Charly García que eligió vivir lejos de las cámaras

Así está hoy Migue, el hijo de Charly García que eligió vivir lejos de las cámaras

Damián Betular reveló el ingrediente secreto para hacer un puré de papas cremoso y esponjoso

Damián Betular reveló el ingrediente secreto para hacer un puré de papas cremoso y esponjoso

Alerta meteorológica por Zonda, tormentas y fuertes ráfagas: qué provincias estarán afectadas este sábado

Alerta meteorológica por Zonda, tormentas y fuertes ráfagas: qué provincias estarán afectadas este sábado

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

La trágica historia del hijo de Antonio Grimau y Leonor Manso: murió a los 36 años y estuvo casi un mes sin identificar

La trágica historia del hijo de Antonio Grimau y Leonor Manso: murió a los 36 años y estuvo casi un mes sin identificar

Anses paga una ayuda económica a personas sin trabajo: quiénes pueden solicitarla y cómo hacerlo

Anses paga una ayuda económica a personas sin trabajo: quiénes pueden solicitarla y cómo hacerlo

Comentarios