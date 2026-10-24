Indignación en Catamarca: una adolescente contó con orgullo un episodio de bullying hacia una compañera

“Agarro el vaso, me quedo así mirándola. Hasta que no se vació el vaso, no le dejé de tirar”, relató. También le dedicaron cantos con insultos y agresiones en los que se hacía referencia a su físico y a su persona. “La mina empezó a llorar, parecía que le acababan de matar a la madre en frente”, narró entre risas la atacante. “La verdad que nos fuimos medio al cho** bardeándola con el video pero bueno, que se ca** por pu** asquerosa de mie**”, dijo.