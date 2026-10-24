Indignación en Catamarca: una adolescente contó con orgullo un episodio de bullying hacia una compañera

Resumen para apurados
- Una estudiante de Catamarca generó repudio al filmarse celebrando el bullying contra una compañera en Bariloche, agresión motivada por la previa difusión de un video íntimo.
- El caso inició en abril tras filtrarse un video íntimo de la víctima, quien pasó a cursar virtual y luego sufrió constantes agresiones e insultos durante el viaje a Bariloche.
- Tras protestas de alumnos, la Justicia abrió causas penales y peritará celulares, mientras que Educación inició un sumario administrativo contra el colegio para fijar sanciones.
Un nuevo caso aberrante de bullying inició una polémica en Catamarca en torno a la presencia de adultos responsables. En los últimos días se filtró el video que una adolescente publicó en el que contó cómo, junto a otros compañeros, ejerció bullying sobre una compañera en su viaje de egresados. La joven se burló y se rió del mal episodio que pasó la agredida.
Aunque las versiones de la historia aseguran que el enfrentamiento no se inició en Bariloche, ese fue el episodio que narró la agresora y que generó indignación en las últimas horas. En abril, un grupo de adolescentes de su institución, el colegio Pía Didoménico, habría accedido al celular de la víctima y viralizado un video de contenido sexual junto a su pareja. Desde entonces, la persona agredida empezó a cursar de forma virtual. Tres adolescentes fueron denunciados.
Agresión en Bariloche a una adolescente
Pese a la mediación del conflicto, la adolescente agredida viajó a Bariloche en septiembre con sus compañeros. Sus padres indicaron que, previo a tomar la decisión, se dialogó con los especialistas que atendían a su hija. La joven agresora, mayor de 18 años según el diario El Ancasti, narró que durante el viaje de egresados atacó constantemente a la misma chica.
“Agarro el vaso, me quedo así mirándola. Hasta que no se vació el vaso, no le dejé de tirar”, relató. También le dedicaron cantos con insultos y agresiones en los que se hacía referencia a su físico y a su persona. “La mina empezó a llorar, parecía que le acababan de matar a la madre en frente”, narró entre risas la atacante. “La verdad que nos fuimos medio al cho** bardeándola con el video pero bueno, que se ca** por pu** asquerosa de mie**”, dijo.
Después de una serie de ataques ocurridos en uno de los boliches de Bariloche y, al regreso al hotel, los coordinadores habrían intentado intervenir en el asunto. La adolescente habría sufrido un ataque de nervios. “Perdónenme, me disculpan si alguien tiene problemas psicológicos acá a los que le pase lo mismo, pero yo estaba tentada, porque era un mal que lo estaba pasando ella y yo lo estaba disfrutando”, relató la agresora.
Reclamos en el colegio Pía Didoménico
Según compartió El Ancasti, este viernes los estudiantes de la institución realizaron una sentada pacífica en las afueras del colegio Pía Didoménico en solidaridad con la compañera insultada. Los participantes exhibieron carteles reclamando justicia y reflexionando sobre el impacto que pueden tener los episodios de bullying. “Las mujeres no olvidamos lo que la Justicia ignora”, escribieron en las pancartas.
“Estamos hartos de sufrir. Hay mucha gente de acá que sufrió por años bullying, maltratos y mucha violencia psicológica y emocional; la verdad, estamos hartos de este tipo de cosas”, manifestó una estudiante al diario catamarqueño.
El Ministerio de Educación y Trabajo de la Provincia, en tanto, inició un sumario administrativo contra el colegio. La madre de la víctima también inició una denuncia que quedó a cargo de la Fiscalía Penal Juvenil a cargo de Guillermo Narváez. La joven que compartió el video que se viralizó también recibió una denuncia. El expediente quedó en la Fiscalía de Instrucción N° 7 a cargo de Paola González Pinto.
El Laboratorio Satélite Forense secuestró cuatro celulares, entre ellos, el de la víctima, para hacer las pericias correspondientes.