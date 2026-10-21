Ordenaron cerrar el complejo de aguas termales en Catamarca: murió un niño por una infección “comecerebros”

La infección fue confirmada por el Laboratorio Nacional de Referencia de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS-Malbrán), mediante una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) realizada sobre una muestra de líquido cefalorraquídeo. El niño había sido internado en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, donde los especialistas en Infectología sospecharon el diagnóstico.