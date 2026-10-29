Tucumán quiere insertarse en el negocio de la minería

Ventajas

Tucumán tiene el desafío de encontrar su lugar y aprovechar las oportunidades que pueden surgir de la transformación. Hace algunos días, durante una entrevista con LG Play, el economista Fernando Marengo consideró que la provincia cuenta con dos ventajas para insertarse en ese proceso: una estructura industrial consolidada y una ubicación estratégica para el movimiento de mercaderías desde el norte argentino hacia la hidrovía y los puertos. A su criterio, el desafío consiste en identificar cómo pueden integrarse las empresas tucumanas a las nuevas cadenas de valor que se desarrollen alrededor de actividades como la minería y los hidrocarburos. La oportunidad no se limita a la explotación de recursos naturales, sino que también comprende la provisión de bienes, servicios, transporte, infraestructura y equipamiento para esos sectores.