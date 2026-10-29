Tucumán quiere insertarse en el negocio de la minería

Construyendo vínculos entre inversores y proveedores nacionales. Esa es la consigna de la convocatoria que realizó el Ministerio de Economía de la Nación. Será en la Ronda de Negocios RIGI, que hoy se realizará en la Estación Fluvial Rosario, Santa Fe. ¿Qué importancia adquiere este encuentro para Tucumán? Si bien no se trata de una provincia minera, el Gobierno nacional ha considerado oportuno que provincias históricamente agroindustriales contribuyan como proveedores de insumos y de logística para las compañías mineras instaladas en la zona andina. Por esa razón se armó una misión tucumana integrada por funcionarios encabezados por el ministro de Economía, Daniel Abad, y por los principales referentes locales de la metalmecánica, de los servicios y de la industria.
La jornada arrancará con la bienvenida del gobernador anfitrión Maximiliano Pullaro; de Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación y de Diego Santilli, Jefe de Gabinete de Ministros. Se trata de un encuentro para conectar proveedores de bienes, servicios, tecnología y obras de todos los sectores con grandes proyectos de inversión estratégicos, en función de sus requerimientos reales de compras y abastecimiento actual o potencial. En uno de los paneles estaba prevista la participación del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo. Sin embargo, el mandatario se ha excusado y ha enviado al ministro de Economía. El jefe del Poder Ejecutivo provincial desplegará una serie de encuentros en Buenos Aires, tanto de carácter económico-financiero como institucionales.
En el encuentro habrá un espacio de interacción entre funcionarios de gobiernos provinciales para socializar iniciativas, seguido de mesas de trabajo para elaborar propuestas comunes. Se denominará “Articulación federal para el desarrollo de proveedores mineros”, cuyo facilitador será Emilio Sbrocco, director nacional de Fortalecimiento Regional de la Economía del Conocimiento.
“La intención de esa misión es que Tucumán se inserte en la cadena de valor de la minería. Si bien no contamos con explotaciones dentro de la jurisdicción, las empresas del medio tienen la expertise suficiente como para constituirse en proveedores de aquellas compañías radicadas y las nuevas que se instalen en distritos cercanos para brindar servicios”, indicó a LA GACETA el ministro de Economía. En este aspecto, existe la intención de firmar acuerdos con Catamarca, Salta y Jujuy, con el fin de conformar una suerte de “compre regional” para el abastecimiento de las industrias mineras.
Ventajas
Tucumán tiene el desafío de encontrar su lugar y aprovechar las oportunidades que pueden surgir de la transformación. Hace algunos días, durante una entrevista con LG Play, el economista Fernando Marengo consideró que la provincia cuenta con dos ventajas para insertarse en ese proceso: una estructura industrial consolidada y una ubicación estratégica para el movimiento de mercaderías desde el norte argentino hacia la hidrovía y los puertos. A su criterio, el desafío consiste en identificar cómo pueden integrarse las empresas tucumanas a las nuevas cadenas de valor que se desarrollen alrededor de actividades como la minería y los hidrocarburos. La oportunidad no se limita a la explotación de recursos naturales, sino que también comprende la provisión de bienes, servicios, transporte, infraestructura y equipamiento para esos sectores.