Un informe alerta que el deterioro de la infraestructura logística amenaza el crecimiento de Vaca Muerta, la minería y el agro

En ese diagnóstico aparecen numerosas obras paralizadas y corredores nacionales considerados estratégicos para la competitividad del país. Entre ellos se mencionan las autovías de las rutas nacionales 3, 5 y 7 en Buenos Aires; la Ruta 52 hacia el Paso de Jama, clave para la minería del litio; el segundo puente Chaco-Corrientes; el corredor ferroviario San Martín para la minería cuyana; la Ruta 151 en Río Negro; los accesos a los puertos santafesinos; la Ruta 34, conocida como la "ruta de la muerte"; y la falta de definiciones sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay.